Mutton: గొర్రె మాంసం, పొట్టేలు మాంసం మధ్య ఈ తేడా తెలియకుంటే మీరు మోసపోతున్నట్లే
పొట్టేలు మాంసం, గొర్రె మాంసం మధ్య తేడాలను మాంసం రంగు, కొవ్వు, ఎముకలు, వాసన, రుచిని బట్టి ఎలా గుర్తించాలో తెలుసుకోండి. మటన్ కొనేటప్పుడు మోసపోకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో చూడండి.
Mutton
మాంసాహార ప్రియులకు అసలైన మటన్ అంటే ముందుగా గుర్తొచ్చేది పొట్టేలు లేదా మేకపోతు మాంసమే. అయితే మార్కెట్లో ధర తక్కువగా ఉండే గొర్రె మాంసాన్ని కూడా కొన్నిసార్లు పొట్టేలు మాంసంగా విక్రయిస్తుంటారు. పొట్టేలు అంటే మగ.. గొర్రె అంటే ఆడ. రెండింటిలో రుచికరమైనది ఖరీదైనది పొట్టేలు మాంసమే. ఈ రెండింటి మధ్య ఉండే తేడాలను సులభంగా గుర్తించడానికి మాంసం రంగు, కొవ్వు, వాసనను గమనించాల్సి ఉంటుంది.
మాంసం రంగు, కండ ఆకృతి
పొట్టేలు మాంసం లేత గులాబీ రంగులో (Light Pink) లేదా ప్రకాశవంతమైన ఎరుపు రంగులో తాజాగా కనిపిస్తుంది. దీని కండరాలు మృదువుగా ఉండి, ముక్కలు కోసినప్పుడు చాలా శుభ్రంగా ఉంటాయి. దీనికి భిన్నంగా, ముదురు గొర్రె మాంసం కొంచెం ముదురు ఎరుపు లేదా గోధుమ రంగు ఛాయలో (Dark Red) కనిపిస్తుంది. గొర్రె మాంసం కండరాలు కాస్త గట్టిగా, పీచు పదార్థం (fibrous) ఎక్కువగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తాయి.
కొవ్వుని గమనించాలి
పొట్టేలు మాంసంలో కొవ్వు తక్కువగా ఉండి, అది స్వచ్ఛమైన తెలుపు రంగులో (Pure White) గట్టిగా ఉంటుంది. కండరాల మధ్య కొవ్వు పొరలు సమానంగా విస్తరించి ఉంటాయి. కానీ ఆడ గొర్రె మాంసంలో కొవ్వు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, ఈ కొవ్వు తెలుపు రంగులో కాకుండా కొద్దిగా పసుపు పచ్చ రంగులోకి (Yellowish) మారి, చేతికి జిడ్డుగా అంటుకుంటుంది.
ఎముకల్లో తేడా
మాంసంలోని ఎముకలను బట్టి కూడా వీటిని సులభంగా వేరు చేయవచ్చు. పొట్టేలు ఎముకలు కొంచెం దృఢంగా, గుండ్రంగా ఉండి, వాటి లోపలి మజ్జ (Bone marrow) ఎర్రగా కనిపిస్తుంది. వయసు పైబడిన గొర్రె ఎముకలు వెడల్పుగా, చదునుగా ఉండి, విరిచినప్పుడు తెల్లగా లేదా పాలిపోయినట్లుగా ఉంటాయి.
వాసన
పొట్టేలు మాంసానికి ఒక రకమైన సహజమైన, తాజా మాంసం వాసన మాత్రమే ఉంటుంది. వండేటప్పుడు మసాలాలు వేస్తే మంచి సువాసన వస్తుంది. అదే గొర్రె మాంసానికి (ముఖ్యంగా ముదురు గొర్రెకు) ఒక రకమైన ఘాటైన, పచ్చి వాసన (Gamey smell) ఎక్కువగా వస్తుంది. ఈ వాసన పోవడానికి వంటలో అల్లం-వెల్లుల్లి, గరం మసాలాలు ఎక్కువగా వాడాల్సి వస్తుంది.
ఉడకడానికి పట్టే సమయం
పొట్టేలు మాంసం చాలా త్వరగా ఉడుకుతుంది. తింటున్నప్పుడు ముక్క చాలా జ్యూసీగా, మృదువుగా ఉండి అద్భుతమైన రుచిని ఇస్తుంది. గొర్రె మాంసం ఉడకడానికి కుక్కర్లో ఎక్కువ విజిల్స్ రావాల్సి ఉంటుంది. సరిగ్గా ఉడకకపోతే ముక్క రబ్బరులా సాగుతూ, నమలడానికి కష్టంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మార్కెట్లో కొనుగోలు చేసేటప్పుడే ఈ లక్షణాలను గమనిస్తే నాణ్యమైన పొట్టేలు మాంసాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. ముక్కలు కట్ చేశాక అది గొర్రె మాంసమా, పొట్టేలు మాంసమా అని 100 శాతం నిర్ధారించడం కష్టం. అందుకే మటన్ షాపులో ఉన్నది పొట్టేలు మాంసమే అని నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే కొనాలి. లేకుంటే గొర్రె మాంసాన్ని పొట్టేలు అని చెప్పి మిమ్మల్ని మోసం చేసే అవకాశం ఉంది. అదే విధంగా నమ్మకమైన షాపుకు మాత్రమే వెళ్లి కొనండి. చాలా హోటల్స్ లో గొర్రె మాంసాన్ని పొట్టేలు అని చెప్పి వంటకాలు వడ్డిస్తూ ఉంటారు. అందుకే మీరు పొట్టేలు మాంసం తినాలి అని భావిస్తే షాపుకు వెళ్లి నిర్ధారించుకుని కొనుక్కోవడం బెటర్.