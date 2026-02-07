- Home
- Entertainment
- Dhurandhar 2: ధురంధర్ 2 ఫ్లాప్ అవుతుందా? సీక్వెల్స్ అన్నీ వేస్ట్, నటి సంచలన వ్యాఖ్యలు
Dhurandhar 2: ధురంధర్ 2 ఫ్లాప్ అవుతుందా? సీక్వెల్స్ అన్నీ వేస్ట్, నటి సంచలన వ్యాఖ్యలు
నీనా గుప్తా, సంజయ్ మిశ్రాలు తమ తాజా చిత్రం 'వధ్ 2'లోని నటనకు మంచి ప్రేమ, ప్రశంసలు పొందుతున్నారు. జస్పాల్ సింగ్ సంధు దర్శకత్వం వహించిన 'వధ్ 2' ఫిబ్రవరి 6, 2026న థియేటర్లలో విడుదలైంది. ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది.
సీక్వెల్ సినిమాలు ఫ్లాప్
నీనా గుప్తా ఇటీవల ఇంటర్వ్యూలో పలు విషయాలపై మాట్లాడారు. సీక్వెల్ చిత్రాలు హిట్ కావడం చాలా కష్టం అని నీనా గుప్తా అన్నారు. జనాల అంచనాలు అందుకోవడం చాలా కష్టం. అందుకే చాలా సీక్వెల్ సినిమాలు ఫ్లాప్ అవుతున్నాయి అని నీనా అన్నారు.
బాలీవుడ్లో సీక్వెల్స్
బాలీవుడ్లో సీక్వెల్స్ ఎందుకు సక్సెస్ కావట్లేదో నీనా గుప్తా తన థియరీలో చెప్పారు. 'ధురంధర్ 2' పైనా ఆమె స్పష్టంగా మాట్లాడారు. నీనా గుప్తా బాలీవుడ్ సీనియర్ నటి. ఆమె ఎన్నో సూపర్హిట్ సినిమాల్లో నటించారు.
కొత్త టాపిక్స్ జోడిస్తారు
బాలీవుడ్లో సీక్వెల్ కల్చర్ పెరుగుతోందని నీనా గుప్తా అన్నారు. ఆమె ప్రకారం, మేకర్స్ మొదటి సినిమా సక్సెస్ను వాడుకోవడానికి రెండో సినిమాలో కొత్త టాపిక్స్ జోడిస్తారు. అందుకే చాలా సీక్వెల్స్ ఫ్లాప్ అవుతాయి.
కథ పూర్తిగా భిన్నం
నీనా గుప్తా ప్రకారం, వధ్ 2 కూడా వధ్ సినిమాకు సీక్వెల్. కానీ కథ పూర్తిగా భిన్నం. మేకర్స్ ప్రధాన జంటను అలాగే ఉంచి, ప్రేక్షకులకు వేరే కథను అందించారు. ఈ ఆలోచన బాగుందని ఆమె అన్నారు.
డైరెక్టర్లు ఫెయిల్
సీక్వెల్స్ ట్రెండ్పై నీనా మాట్లాడుతూ, “సీక్వెల్స్లో అదే మ్యాజిక్ను చూపించడంలో డైరెక్టర్లు ఫెయిల్ అవుతారు. ఎందుకంటే జనాల అంచనాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ డైరెక్టర్లు కథను ముందే పూర్తి చేసేస్తారు అని నీనా తెలిపారు.
వధ్ 2 ట్రైలర్
వధ్ 2 ట్రైలర్ ఇప్పటికే వైరల్ అయింది. 10 రోజుల క్రితం లవ్ ఫిల్మ్స్ యూట్యూబ్ ఛానెల్లో షేర్ చేసిన ఈ ట్రైలర్కు ఇప్పటివరకు 32,382,642 వ్యూస్ వచ్చాయి. ఇందులో సంజయ్ మిశ్రా, నీనా గుప్తా అద్భుతంగా నటించారు.