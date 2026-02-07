- Home
- Pawan Kalyan: అజ్ఞాతవాసి తర్వాత ఇదే, క్లైమాక్స్ ఇంకా పెండింగ్..చిరు, బాలయ్యతో పోటీకి డిసైడ్ అయిన పవన్
పవన్ కళ్యాణ్ త్వరలో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఇంతలో పవన్ కళ్యాణ్ నటించబోయే మరో చిత్రానికి సంబంధించిన సన్నాహకాలు మొదలయ్యాయి.
పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలు
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ చివరగా ఓజీ చిత్రంతో హిట్ అందుకుని అభిమానుల దాహం తీర్చారు. అంతకు ముందు విడుదలైన హరి హర వీరమల్లు తీవ్రంగా నిరాశపరిచింది. సుజీత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఓజీ మూవీ స్టైలిష్ మేకింగ్ తో ఆకట్టుకుంది. సమ్మర్ లో పవన్ నటించిన మరో చిత్రం ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ రిలీజ్ అవుతోంది. మార్చి 26న ఈ చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు రీసెంట్ గా మేకర్స్ ప్రకటించారు.
సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో పవన్
దీనితో పవన్ తన నెక్స్ట్ మూవీపై ఫోకస్ షిప్ట్ చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ తదుపరి చిత్రం మాస్ అండ్ స్టైలిష్ చిత్రాల దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనుంది. ఉగాది సందర్భంగా ఈ చిత్రాన్ని ప్రారంభించబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ చిత్రానికి పవన్ కళ్యాణ్ సన్నిహితుడు రామ్ తాళ్లూరి నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. వక్కంతం వంశీ ఈ చిత్రానికి రచయిత.
2027 సంక్రాంతికి రిలీజ్
ప్రస్తుతం క్లైమాక్స్ సన్నివేశాలకు సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ వర్క్ జరుగుతోంది. ఉగాదికి ప్రారంభించి 2027 సంక్రాంతికి రిలీజ్ చేద్దామని రామ్ తాళ్లూరి.. పవన్ ని అడిగారట. దీనితో పవన్ కళ్యాణ్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అన్నీ అనుకున్నట్లు జరిగితే అజ్ఞాతవాసి తర్వాత సంక్రాంతికి రిలీజ్ అవుతున్న పవన్ మూవీ ఇదే అవుతుంది.
సంక్రాంతికి ఇప్పటి నుంచే పోటీ షురూ
2027 సంక్రాంతికి ఇప్పటికే పలు చిత్రాలు రిలీజ్ కంఫర్మ్ చేసుకున్నాయి. వాటిలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి - బాబీ మెగా 157, బాలకృష్ణ నటించబోయే చిత్రం సంక్రాంతికి రిలీజ్ అవుతాయి. అనిల్ రావిపూడి, వెంకటేష్ మూవీ కూడా సంక్రాంతికే ఉంటుంది. నాగార్జున కూడా బరిలోకి దిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
అదే పెద్ద టాస్క్
2027 సంక్రాంతి ఇప్పటి నుంచే రద్దీగా మారినట్లు అనిపిస్తోంది. అయినప్పటికీ సంక్రాంతి బరిలో తాను కూడా ఉన్నాను అంటూ పవన్ సంకేతాలు ఇచ్చేశారు. అయితే పవన్ రాజకీయాలకు సమయం కేటాయిస్తూ.. ఈ చిత్రానికి తగినన్ని డేట్లు ఇవ్వడం పెద్ద టాస్క్. మరి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి.