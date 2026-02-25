- Home
లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార ప్రతి సినిమాకు అగ్రిమెంట్లో తనకు కావాల్సిన సౌకర్యాల గురించి ముందే రాసుకుంటుందట. షూటింగ్ స్పాట్లో ఆమె డిమాండ్ చేసే ఆ సౌకర్యాలు ఏంటి? ఆమె క్యారవాన్ ప్రత్యేకతలు ఏంటో తెలుసా?
షూటింగ్స్ లో నయనతార డిమాండ్స్..
లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఒక సింహంలా ఎదిగింది. హీరోలకు సమానంగా స్టార్డమ్ సంపాదించుకుంది. అయితే, ప్రతి సినిమాకు సైన్ చేసే ముందు, తన అగ్రిమెంట్లో తనకు కావాల్సిన సౌకర్యాలన్నింటినీ ఆమె స్పష్టంగా పేర్కొంటుంది. ఈ విషయంలో నిజం ఎంత..? నయనతార నిజంగానే ఎక్కవాగా డిమాండ్ చేస్తుందా?
20 ఏళ్లకు పైగా హీరోయిన్ గా...
తమిళంతో పాటు తెలుగులో కూడా నయనతార స్టార్ హీరోయిన్ గా వెలుగువెలుగుతోంది. అభిమానులు ఆమెను 'లేడీ సూపర్ స్టార్' అని పిలుచుకుంటారు. 2005లో వచ్చిన 'జయా' సినిమాలో శరత్కుమార్కు జోడీగా ఆమె తమిళ తెరకు పరిచయమైంది. ఆ తర్వాత రజినీకాంత్, విజయ్, సూర్య వంటి స్టార్ హీరోలతో కలిసి నటించింది.
తెలుగులో ఎన్టీఆర్, ప్రభాస్, రవితేజ, చిరంజీవి, వెంకటేష్, నాగార్జున, బాలయ్య, లాంటి స్టార్స్ సరసన మెప్పించింది. ప్రస్తుతం సౌత్ ఇండియాలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటి నయనతారనే. ఆమె వరుస సినిమాల్లో నటిస్తూ మెప్పిస్తోంది.
నయనతార ఫ్యామిలీ లైఫ్..
పాన్ ఇండియా స్టార్గా మారిన నయనతార, దర్శకుడు విఘ్నేష్ శివన్ను 2022లో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. ఈ దంపతులకు ఉయిర్, ఉలగ్ అనే ఇద్దరు కవల పిల్లలు ఉన్నారు. పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కూడా నయన్ సినిమాల్లో బిజీగా ఉంది. నటనతో పాటు, ఆమె 'రౌడీ పిక్చర్స్' బ్యానర్పై భర్తతో కలిసి సినిమాలు నిర్మిస్తోంది. అంతేకాకుండా, సొంతంగా బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ కంపెనీని కూడా ప్రారంభించి సింగపూర్, మలేషియా వంటి దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తోంది.
షూటింగ్స్లో నయనతార డిమాండ్స్..
నయనతార తన షూటింగ్స్లో అత్యాధునిక లగ్జరీ సౌకర్యాలున్న క్యారవాన్ను వాడుతుంది. ముఖ్యంగా, పిల్లలు పుట్టాక ఆమెకు రెండు క్యారవాన్లు అవసరమవుతున్నాయట. ఒక సినిమాలో నటిస్తుంటే, తనకు ఇచ్చే క్యారవాన్లో ఎలాంటి సౌకర్యాలు ఉండాలి, ఏ బ్రాండ్ వాటర్ బాటిల్స్ పెట్టాలి అనేంత వరకూ అగ్రిమెంట్లో చాలా స్పష్టంగా రాసుకుంటుందని సమాచారం. ప్రస్తుతం మసాజ్ ఫెసిలిటీ ఉన్న ప్రత్యేక క్యారవాన్ను ఆమె వాడుతోందని సమాచారం.
నయనతార క్యారవాన్ సౌకర్యాల రహస్యాలు
ఈ క్యారవాన్లు పూర్తి ఎలక్ట్రానిక్ హంగులతో, అచ్చం ఇంట్లో ఉన్నంత సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి. షూటింగ్ గ్యాప్లో రెస్ట్ తీసుకోవడానికి, డ్రెస్ మార్చుకోవడానికి, మీటింగ్స్ జరుపుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. స్టార్ హీరోలు విజయ్, రజినీ, సూర్య వాడే క్యారవాన్ల కన్నా నయన్ క్యారవాన్ ఇంకా విలాసవంతంగా, పూర్తి ఏసీతో ఉంటుందట.