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- Motivational Song: జీవితం అంటే కేవలం బతకడం కాదు.. జీవిత సత్యాన్ని చాటే సిరివెన్నెల పాట
Motivational Song: జీవితం అంటే కేవలం బతకడం కాదు.. జీవిత సత్యాన్ని చాటే సిరివెన్నెల పాట
Motivational Song: సినిమా పాటకు గౌరవాన్ని తీసుకొచ్చిన రచయితల్లో సిరివెన్నెల సీతరామశాస్త్రి ముందుంటారు. సిరివెన్నెల కలం నుంచి జాలు వారిన అద్భుతమైన పాటల్లో రంగీలా సినిమాలోని రంగేళీ రే పాట ఒకటి. వినడానికి ఫాస్ట్ బీట్ అయినా ఎంతో అర్థముంది.
ప్రతి రోజు కొత్త రంగులతో జీవించాలనే సందేశం
‘రంగేళీ రే..’ పాటలో జీవితం పట్ల ఉత్సాహం, ఆశావాదం కనిపిస్తుంది. కళ్లల్లో కలలు ఉండాలి.. వాటిని నిజం చేసుకునే ధైర్యం గుండెల్లో ఉండాలి అనే భావాన్ని పాట మొదటి నుంచే బలంగా చెబుతుంది. జీవితం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదని, మన ఆలోచనలు, ప్రయత్నాలతో దానికి కొత్త రంగులు అద్దుకోవచ్చని ఈ పాట గుర్తుచేస్తుంది.
‘రోజూ రంగేళిలే.. రంగ్ రంగ్ రంగేళిలే..’ అనే పదాలు జీవితాన్ని భారంగా కాకుండా ఆనందంగా, ఉత్సాహంగా ఆస్వాదించాలనే ఆలోచనను ప్రతిబింబిస్తాయి. కష్టాలు ఎదురైనా వాటిని దాటుకుంటూ ప్రతి రోజును ఒక కొత్త అనుభవంగా మలుచుకోవాలనేది ఇందులోని ప్రధాన భావం.
మనకంటూ ఒక గుర్తింపు ఉండాలి
జనాల మధ్య మనం ఎవరం అనేది మన పనులు, వ్యక్తిత్వం నిర్ణయించాలని పాట చెబుతుంది. కేవలం అందరిలాగే జీవించడం కాకుండా మనకంటూ ఒక విలువ, ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు సంపాదించుకోవాలని సాహిత్యం సూచిస్తుంది. ఘనచరిత్ర కలిగిన వ్యక్తుల మధ్య మన పేరు కూడా ఉండాలని కోరుకోవడం అంటే కీర్తి కోసం మాత్రమే పరుగెత్తడం కాదు. మన జీవితం నలుగురికి ఉపయోగపడేలా, గుర్తుండిపోయేలా ఉండాలని ఆకాంక్షించడం. మనం వెళ్లిపోయిన తర్వాత కూడా మన పనులను గుర్తుచేసుకునే స్థాయిలో జీవించాలనే గొప్ప ఆలోచన ఇందులో కనిపిస్తుంది.
జీవితం అంటే కేవలం బతకడం కాదు
ఈ పాటలోని మరో ముఖ్యమైన భావన జీవించడానికి, బతకడానికి ఉన్న తేడా. ప్రపంచంలోనే ఉంటూ చుట్టూ జరుగుతున్న జీవితాన్ని చూస్తూ కూడా, జీవితాన్ని ఆస్వాదించడం తెలియని వారిని పాట ప్రశ్నిస్తుంది. రోజులు గడిచిపోవడం మాత్రమే జీవితం కాదని, మనకు వచ్చిన అవకాశాలను ఉపయోగించుకుని ఏదో ఒకటి సాధించాలని చెబుతుంది. మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని గమనిస్తూ, అనుభవిస్తూ, మన జీవితానికి ఒక అర్థాన్ని ఇచ్చుకోవాలి. అలా జీవించినప్పుడే ప్రతి రోజు నిజమైన పండుగగా మారుతుందని పాట భావం.
తలరాతను నమ్మి ఆగిపోకూడదు
‘కనిపించని తలరాత.. అరచేతుల్లో గీత’ అనే భావం ద్వారా విధిని మాత్రమే నమ్ముకుని జీవితాన్ని వదిలేయడాన్ని పాట ప్రశ్నిస్తుంది. మన భవిష్యత్తు అంతా ముందే రాసి ఉందని భావించి ప్రయత్నాలను ఆపకూడదనే సందేశం ఇందులో ఉంది. కోరికలు ఉంటే వాటిని కేవలం ఊహల్లోనే ఉంచుకోకుండా నిజం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి. పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా మన నిర్ణయాలు, కష్టం, పట్టుదల జీవితాన్ని మార్చగలవనే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఈ పాట అందిస్తుంది. కలలు కనడం మొదటి అడుగు అయితే, వాటిని నిజం చేసుకోవడానికి ముందడుగు వేయడం అసలు విజయం.
ఆకాశంలో తారలా నిలిచిపోవాలనే స్ఫూర్తి
పాట చివర్లో ‘నింగిలో నిలిచిపో తారగా’ అనే భావంతో మన జీవితానికి ఒక ఉన్నతమైన లక్ష్యం ఉండాలని చెబుతుంది. సాధారణంగా పుట్టి, సాధారణంగా జీవించి, సాధారణంగానే వెళ్లిపోవడం కాకుండా మనకంటూ ఒక ముద్ర వేసుకుని వెళ్లాలి అనే స్ఫూర్తిని ఇస్తుంది.
1995లో రామ్గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘రంగేళి (రంగీలా)’ చిత్రంలోని ఈ పాటకు ఏ.ఆర్. రెహ్మాన్ సంగీతం అందించారు. సిరివెన్నెల సాహిత్యం అందించగా, జానకి గానం చేశారు. ఉత్సాహభరితమైన సంగీతానికి సిరివెన్నెల అందించిన జీవిత తాత్వికత జత కావడంతో ఈ పాట కేవలం వినోదాత్మక గీతంగా కాకుండా కలలు కనాలి, ప్రయత్నించాలి, మనకంటూ ఒక గుర్తింపు సంపాదించుకోవాలి అనే స్ఫూర్తిని అందించే పాటగా నిలిచింది.