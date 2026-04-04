- Motivational: జీవితంలో ఎంత కష్టం వచ్చినా ఒక్కసారి ఈ పాట వినండి.. ఏం లిరిక్స్ భయ్యా అసలు
Motivational: జీవితంలో ఎంత కష్టం వచ్చినా ఒక్కసారి ఈ పాట వినండి.. ఏం లిరిక్స్ భయ్యా అసలు
Motivational: సినిమాల్లో పాటలు వినోదం కోసం మాత్రమే కాకుండా జీవితానికి దారి చూపించే సందేశం కూడా ఇస్తాయి. అలాంటి పాటలలో ఒకటి “సంతోషం సగం బలం హాయిగా నవ్వమ్మా” అనే పాట. ఈ పాట ఇప్పటికీ చాలా మందికి ప్రేరణగా నిలుస్తోంది.
“చిరునవ్వుతో” సినిమా – ఒక ప్రత్యేకమైన భావోద్వేగ కథ
2000లో దర్శకుడు జి. రాంప్రసాద్ రూపొందించిన సినిమా చిరునవ్వుతో. ఇందులో హీరోగా వేణు నటించారు. ఈ సినిమాలోని మాటలు, భావోద్వేగాలు ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటాయి. ఈ సినిమాకు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ డైలాగులు రాశారు. ఆయన మాటలలో ఉండే చమత్కారం, తాత్వికత ఈ సినిమాలో కూడా కనిపిస్తుంది. ఇక ఈ సినిమాకు సిరివెన్నల కలం నుంచి జాలువారిన పాటలు సైతం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి.
సిరివెన్నెల కలం నుంచి జీవిత సందేశం
ఈ సినిమాలోని సంతోషం సగం బలం హాయిగా నవ్వమ్మా పాటకు లిరిక్స్ రాసింది ప్రముఖ గేయ రచయిత సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి. ఆయన రాసే పాటలలో జీవిత తాత్వికత ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఈ పాటలో కూడా ఆయన ఒక గొప్ప సందేశాన్ని చాలా సులభమైన పదాలతో చెప్పారు. జీవితంలో బాధలు వస్తాయి, కష్టాలు మన వెంట పడతాయి, కానీ వాటిని చూసి భయపడకూడదు. అందుకే “సంతోషం సగం బలం హాయిగా నవ్వమ్మా”
అంటే మనం నవ్వుతూ ఉండగలిగితే అది మనకు సగం బలం లాంటిదని ఈ లైన్ చెబుతుంది.
గతాన్ని మర్చిపో, రేపటి వైపు నడువు
ఈ పాటలోని ఒక ముఖ్యమైన భావం ఏమిటంటే గతం గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించకూడదు. “నిన్నటి నీడలే కనుపాపని ఆపితే రేపటి వైపుగా నీ చూపు సాగదుగా” అంటే గతంలోని బాధలు మన కళ్ల ముందే ఉంటే మనం ముందుకు సాగలేమని అర్థం. జీవితంలో ముందుకు వెళ్లాలంటే గతాన్ని వదిలేయాలి, భవిష్యత్తును ఆశగా చూడాలి. అనే సందేశాన్ని ఈ పాటలో ఎంతో అందంగా వ్యక్తపరిచారు.
కష్టాలను కన్నీళ్లతో కాదు, చిరునవ్వుతో ఎదుర్కో
మన జీవితంలో సమస్యలు వచ్చినప్పుడు చాలా మంది బాధపడతారు. కానీ ఈ పాటలోని ఓ లైన్ కష్టాన్ని చూసే విధానాన్ని మార్చేస్తుంది. “చుట్టమల్లే కష్టమొస్తే.. కళ్ల నీళ్లు పెట్టుకుంటూ కాళ్లు కడిగి స్వాగతించకు” అంటే కష్టాలను పెద్దగా పట్టించుకుని వాటికి లొంగిపోవద్దని ఈ లైన్ చెబుతుంది. “ఒక్క చిన్న నవ్వు నవ్వి సాగనంపు” అంటే సమస్యలు వచ్చినా మనం ధైర్యంగా నవ్వుతూ వాటిని ఎదుర్కోవాలి. ఈ భావం చాలా మందికి జీవితంలో బలాన్ని ఇస్తుంది.
జీవితంలో కష్టం వచ్చినప్పుడు ఈ పాట వినండి
కష్టాల్లో ఉన్న మనిషి ఒక్కసారి ఈ పాట వింటే ఆలోచన మారడం ఖాయం. బాధలు శాశ్వతం కావు, కష్టాలు కూడా గడిచిపోతాయి, నవ్వు మనకు ధైర్యం ఇస్తుంది అనే గొప్ప సందేశాన్ని ఈ పాట ఇస్తుంది. కాబట్టి జీవితంలో ఎప్పుడైనా మనసు బాధగా అనిపించినప్పుడు ఈ పాట వినాలి. “నవ్వే నీ కళ్ళలో లేదా ఆ జాబిలీ, నవ్వే ముంగిళ్ళలో రోజు దీపావళీ”. అంటే నవ్వు మన జీవితాన్ని ఒక పండుగలా మారుస్తుందన్న గొప్ప సందేశం ఈ పాటలో ఉంది.