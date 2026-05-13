బ్రహ్మానందం చెప్పిన ఈ మాటలు వింటే.. మనసు తేలిక కావడం ఖాయం. ఏం చెప్పాడు భయ్యా అసలు
Motivational quotes: బ్రహ్మానందం అనగానే కామెడీ డైలాగ్స్ గుర్తొస్తాయి. కానీ ఆయన ఇచ్చిన ఓ యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూలో తన జీవితానుభవాల నుంచి సేకరించిన అత్యంత విలువైన, స్ఫూర్తిదాయకమైన విషయాలను పంచుకున్నారు. ఆయన చెప్పిన కొన్ని స్ఫూర్తిదాయకమైన విషయాలు.
కృతజ్ఞత: మనిషికి ఉండాల్సిన ప్రాథమిక లక్షణం
బ్రహ్మానందం కృతజ్ఞత గురించి చెబుతూ.. కృతజ్ఞత లేని మనిషిని "శవం"తో పోల్చారు. కృతజ్ఞత లేని శవాన్ని కుక్క కూడా ముట్టదని మహాభారతంలోని తిక్కన సోమయాజి చెప్పిన పద్యం ద్వారా వివరించారు. ఆకలి వేసినప్పుడు ఒక ముద్ద అన్నం పెట్టిన వాడిని కూడా కొన్ని వందల సంవత్సరాలైనా మర్చిపోకూడదని, అదే నిజమైన కృతజ్ఞతని ఆయన పేర్కొన్నారు.
దైవం మానుష రూపేణా: మానవత్వమే దైవత్వం
దేవుడు ప్రత్యేకంగా కిరీటాలతోనో, పాములను మెడలో వేసుకుని రావాలని లేదని, ఆయన మనిషి రూపంలోనే వస్తాడని బ్రహ్మానందం గారు అభిప్రాయపడ్డారు. తన జీవితంలో చదువు చెప్పించి, తనను బిడ్డకంటే ఎక్కువగా చూసుకున్న సున్నం ఆంజనేయులు గారి దంపతులను ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. తమకున్న తక్కువ జీతంలోనే ఆరు ఏడుగురు అనాథ పిల్లలను చేరదీసి చదివించిన వారి మనసు దైవంతో సమానమని ఆయన కొనియాడారు.
విమర్శలను ఎదుర్కోవడం: వెనుక మాట్లాడేవారు వెనకే ఉంటారు
సమాజంలో మన గురించి అందరూ మంచిగా మాట్లాడాలని అనుకోవడం అసాధ్యమని ఆయన తెలిపారు. "నువ్వు ఎంత త్యాగం చేసినా అందరూ నిన్ను మంచోడు అని అనరు, గాంధీ లాంటి మహానుభావుడినే విమర్శించిన వారు ఉన్నారు" అని ఉదాహరణగా చెప్పారు. మన గురించి ఎవరైనా వెనుక మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటే దాని అర్థం వారు మనకంటే వెనుక ఉన్నారని, మనం వారికి ముందు ఉన్నామని పాజిటివ్గా తీసుకోవాలని సూచించారు.
ఎదుటివారి ప్రతిభను గుర్తించడం: గొప్పవారి ఇనిషియేటివ్
తన ఎదుగుదలలో సహకరించిన చిరంజీవి గురించి బ్రహ్మానందం గారు ఆసక్తికరమైన విషయాలు పంచుకున్నారు. తనలోని టాలెంట్ను గుర్తించిన చిరంజీవి గారు, తనను చెయ్యి పట్టుకుని ముందుకు నడిపించారని, తొలిసారి ఫ్లైట్ ఎక్కించారని గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రతి ఫంక్షన్కు తనను తీసుకెళ్లి అందరికీ పరిచయం చేయడం చిరంజీవి అవసరం లేకపోయినా, ఒక గొప్ప ప్రతిభను లోకానికి పరిచయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్ను బ్రహ్మానందం గుర్తు చేసుకున్నారు.
అద్భుతాలు జరుగుతాయి: 'వండర్స్ కెనాట్ బి మేడ్, దే హాపెన్'
జీవితంలో కొన్ని విజయాలు లేదా అద్భుతాలు మనం ప్లాన్ చేస్తే జరగవని, అవి జరిగిపోతాయని ఆయన అన్నారు. "వండర్స్ కెనాట్ బి మేడ్, దే హాపెన్" (అద్భుతాలను సృష్టించలేము, అవి జరుగుతాయి) అని పేర్కొంటూ, తన జీవితంలో జంధ్యాల, చిరంజీవి, రామానాయుడులను కలవడం, 'అహ నా పెళ్ళంట' వంటి సినిమా రావడం ఒక అద్భుతమని వివరించారు.