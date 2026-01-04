- Home
తన పర్సనల్ లైఫ్ గురించి పెద్ద అబద్ధం చెప్పి స్టార్ అయిపోయిన బోల్డ్ హీరోయిన్.. ఎవరామె ?
బాలీవుడ్ లో ఛాన్సులు
ఒకప్పుడు భారత సినీ పరిశ్రమలో బాలీవుడ్ అంటే పెద్ద గౌరవం. అక్కడ హీరోయిన్గా వెలిగిపోవాలని అమ్మాయిలు చాలా కష్టపడేవాళ్ళు. హీరోయిన్గా ఛాన్స్ వస్తే చాలు, స్వర్గం దొరికినంత సంబరపడేవాళ్ళు.
హీరోయిన్గా ఛాన్స్
హీరోయిన్గా ఛాన్స్ రాకపోయినా పర్లేదు, ఏదో ఒక పాత్ర లేదా ఐటమ్ సాంగ్లో డ్యాన్స్ చేసే అవకాశం వచ్చినా చాలనుకునేవాళ్ళు. అలాంటి ఒక నటి కథే ఇది.
గ్లామరస్ పాత్రలతో బాలీవుడ్లో మెరిసిన మల్లికా శెరావత్
అవును, ఈ నటి హీరోయిన్గా, ఐటమ్ గర్ల్గా, గ్లామరస్ పాత్రలతో బాలీవుడ్లో మెరిసి మాయమైంది. మాయమైనా ఇప్పటికీ తనని, తన పేరుని ఎవరూ మర్చిపోలేదు. ఆ నటి మరెవరో కాదు, మల్లికా శెరావత్.
బాలీవుడ్లో వెలుగు వెలిగింది
రెండు దశాబ్దాల క్రితం మల్లికా శెరావత్ బాలీవుడ్లో ఓ వెలుగు వెలిగింది. తనని సినిమాల్లో చూడటానికి ప్రేక్షకులు ఎగబడేవాళ్ళు. ఇండియాలోనే కాదు, విదేశాల్లోనూ అభిమానుల్ని సంపాదించుకుంది. కానీ, ఆ నటి ఓ పెద్ద అబద్ధం చెప్పి సినిమాల్లోకి వచ్చింది. అదేంటో చూడండి.
బోల్డ్ నటిగా గుర్తింపు
బాలీవుడ్లోకి వచ్చాక మల్లికా శెరావత్ స్టార్ హీరోయిన్ అయింది. ఇండస్ట్రీలో బోల్డ్ నటిగా చాలా పేరు తెచ్చుకుంది. బికినీ వేయడానికి, కిస్సింగ్ సీన్లు చేయడానికి, పొట్టి బట్టలు వేసుకోవడానికి.. ఇలా అన్నింటికీ రెడీ అంది.
బాలీవుడ్లో బిజీ స్టార్గా
పగలు-రాత్రి తేడా లేకుండా ఏ టైంలో షూటింగ్ అన్నా ఓకే చెప్పింది. ఎందుకంటే, తనకు ఆ టైంలో అవకాశాలు వస్తే చాలు. వచ్చిన అవకాశాన్ని బాగా వాడుకుని బాలీవుడ్లో బిజీ స్టార్గా ఎదిగింది మల్లికా శెరావత్.
అబద్ధం చెప్పిన మల్లికా
సినిమా రంగంలోకి, ముఖ్యంగా బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టడానికి నటీనటులు చాలా అబద్ధాలు చెప్పే రోజులు అవి. అలాగే మల్లికా శెరావత్ కూడా సినిమాల్లో ఛాన్స్ల కోసం ఓ 'పెద్ద అబద్ధం' చెప్పింది.
పెళ్ళైందన్న నిజాన్ని దాచిపెట్టింది
తనకు పెళ్ళైందన్న నిజాన్ని దాచిపెట్టింది. హాట్ నటి మల్లికా శెరావత్ సినిమాల్లోకి రాకముందు ఎయిర్ హోస్టెస్గా పనిచేసేది. అప్పటికే ఆమెకు పెళ్లి కూడా అయింది.
పైలెట్ తో పెళ్లి
అయితే అప్పుడు ఆమెకు సినిమాల్లో నటించే ఆఫర్లు వస్తున్నాయి. పెళ్లయినట్టు కనిపించడం లేదని చాలామంది అనడంతో, మల్లికా శెరావత్ తనకు పెళ్లయిన విషయాన్నే దాచేసింది. ఎయిర్ హోస్టెస్గా కెరీర్ మొదలుపెట్టిన మల్లికా, పైలట్ కరణ్ సింగ్ గిల్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. కానీ, నాలుగేళ్ల తర్వాత విడాకులు తీసుకుంది. ఆ తర్వాత నటిగా చాలా పేరు సంపాదించింది.
వెంటనే విడాకులు
పెళ్లయి విడాకులు తీసుకున్నానని తెలిస్తే అవకాశాలు రావని తన పెళ్లి, విడాకుల విషయాన్ని దాచిపెట్టింది. ఒకప్పుడు తన హాట్ అవతారాలతో బాలీవుడ్ను ఏలిన మల్లిక, ఇప్పుడు సినిమాలకు దూరంగా ఉంది.
ఒంటరిగా జీవితం
నిజ జీవితంలో ఒంటరిగా జీవిస్తోంది. అప్పుడప్పుడు తన అభిమానుల కోసం సోషల్ మీడియాలో కొన్ని ఫోటోలను అప్లోడ్ చేస్తుంటుంది.