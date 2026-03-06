- Home
- Salman Khan: టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ తో సినిమాకి సైన్ చేసిన సల్మాన్ ఖాన్, యాక్షన్ థ్రిల్లర్తో రచ్చ..నిర్మాత అతడే
సల్మాన్ ఖాన్ వరుసగా సినిమాలు సైన్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల ఓ సూపర్ హీరో సినిమాకు ఓకే చెప్పినట్లు వార్తలొచ్చాయి. ఇప్పుడు మరో యాక్షన్ సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారని తాజా సమాచారం. ఈ సినిమాకు జాతీయ అవార్డు గ్రహీత అయిన డైరెక్టర్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు.
సల్మాన్ ఖాన్
వస్తున్న రిపోర్టుల ప్రకారం, సల్మాన్ ఖాన్ మరోసారి యాక్షన్ మోడ్లోకి రాబోతున్నారు. ఆయన ఒక హై-ఆక్టేన్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమాకు సైన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మూవీ షూటింగ్ వివరాలు కూడా బయటకు వచ్చాయి.
నిర్మాత దిల్ రాజు
సల్మాన్ ఖాన్ తన తర్వాతి భారీ సినిమాను ఫైనల్ చేశారు. ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు నిర్మాణంలో, జాతీయ అవార్డు గ్రహీత వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ఓ భారీ బడ్జెట్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్కు ఈ సూపర్ స్టార్ ఓకే చెప్పారు.
ఏప్రిల్ 2026లో ప్రారంభం
సల్మాన్ ఖాన్ కొత్త యాక్షన్ సినిమాకు ఇంకా పేరు పెట్టలేదు. అయితే, ఈ సినిమా షూటింగ్ ఏప్రిల్ 2026లో ప్రారంభం కానున్నట్లు సమాచారం. ఇందులో సల్మాన్ సరికొత్త అవతారంలో కనిపించనున్నారు.
డైరెక్టర్ వంశీ పైడిపల్లి
డైరెక్టర్ వంశీ పైడిపల్లి చెప్పిన స్క్రిప్ట్ సల్మాన్ ఖాన్కు బాగా నచ్చిందట. ఇది ఎమోషన్స్తో కూడిన ఒక పవర్ఫుల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్. ఈ సినిమాలో సల్మాన్ను ఒక ప్రత్యేకమైన లుక్లో చూపించనున్నారు. దీనికోసం ఆయన చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఇది భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కే పాన్ ఇండియా సినిమా అని అంటున్నారు.
టాప్ హీరోయిన్లతో చర్చలు
సల్మాన్ ఖాన్ ఈ కొత్త ప్రాజెక్టును భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో బాలీవుడ్, సౌత్ ఇండస్ట్రీల నుంచి పలువురు పెద్ద నటులు నటించనున్నారు. ప్రస్తుతం మేకర్స్ హీరోయిన్ పాత్ర కోసం టాప్ హీరోయిన్లతో చర్చలు జరుపుతున్నారు. నటీనటుల వివరాలను ప్రస్తుతానికి రహస్యంగా ఉంచారు.
యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా
సల్మాన్ ఖాన్ తన కొత్త యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా రిలీజ్ కోసం 2027 ఈద్ను లాక్ చేశారు. ఈ సినిమాను ఎలాగైనా 2027 ఈద్ సందర్భంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయాలని మేకర్స్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్ వాయిదా
సల్మాన్ ఖాన్ చాలా కాలంగా తన అప్కమింగ్ ఫిల్మ్ 'బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్'తో వార్తల్లో ఉన్నారు. డైరెక్టర్ అపూర్వ లఖియా తీస్తున్న ఈ సినిమా ముందుగా ఏప్రిల్ 17న విడుదల కావాల్సి ఉంది. కానీ కొన్ని సీన్లను రీ-షూట్ చేయాల్సి రావడంతో రిలీజ్ వాయిదా పడింది. ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఆగస్టు 14న విడుదల కానుంది. ఇందులో చిత్రాంగద సింగ్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో సల్మాన్ నిజ జీవిత హీరో, కమాండింగ్ ఆఫీసర్ కల్నల్ బి. సంతోష్ బాబు పాత్రను పోషిస్తున్నారు.
