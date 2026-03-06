- Home
- Allu Sirish Wedding: నయనికతో అల్లు శిరీష్ గ్రాండ్గా పెళ్లి.. ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇదే.. పెద్ద సౌండ్ పార్టీనే
అల్లు శిరీష్, నయనిక మ్యారేజ్ గ్రాండ్గా జరిగింది. ఈ శుక్రవారం సాయంత్రం హైదరాబాద్లో ప్రైవేట్ ఈవెంట్గా వీరి పెళ్లి జరగ్గా, దీనికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఆ ఫోటోలు బయటకు వచ్చాయి.
అల్లు శిరీష్ నయనికల వెడ్డింగ్
అల్లు వారింట పెళ్లి బాజాలు మోగాయి. అల్లు అరవింద్ చిన్న కొడుకు, అల్లు అర్జున్ తమ్ముడు అల్లు శిరీష్ ఓ ఇంటి వాడు అయ్యాడు. ఆయన పెళ్లి నయనికతో గ్రాండ్గా జరిగింది. శుక్రవారం సాయంత్రం హైదరాబాద్లో అల్లు శిరీస్, నయనికల వెడ్డింగ్ జరిగింది. అయితే పూర్తిగా ప్రైవేట్ ఈవెంట్గా ఈ మ్యారేజ్ జరగడం విశేషం.
అల్లు శిరీష్ పెళ్లికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
అల్లు శిరీష్, నయనికల వెడ్డింగ్ కి తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. పుష్పగుచ్ఛం ఇచ్చి నూతన వధువరులను ఆశీర్వదించారు. ఈ సందర్బంగా దిగిన ఫోటోలు బయటకు వచ్చింది. ఈ పెళ్లిలో నూతన వధువరులు అల్లు శిరీష్, నయనికలతోపాటు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, అల్లు అర్జున్, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, అల్లు అరవింద్ ఉన్నారు. వీరితోపాటు అతికొద్ది మంది బంధుమిత్రులు, రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు హాజరయినట్టు సమాచారం.
మూడు రోజుల క్రితమే ప్రీ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్
మూడు రోజుల క్రితమే అల్లు శిరీష్, నయనికల ప్రీ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ జరిగింది. దీనికి సినిమా ప్రముఖులు భారీ స్థాయిలో పాల్గొన్నారు. దీంతో ఇప్పుడు కొద్ది మందితోనే వివాహం నిర్వహించినట్టు సమాచారం. అయితే ఈ పెళ్లికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
నితిన్ భార్యకి నయనికకి ఉన్న సంబంధం
అల్లు శిరీష్, నయనికలు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. గత నాలుగైదేళ్లుగా వీరిద్దరు ప్రేమించుకున్నారట. ఇప్పుడు ఎట్టకేలకు మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. మరి ఇంతకి నయనిక బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి? ఆమె ఎవరు అనేది చూస్తే, వారిది రెడ్డి కమ్యూనిటీ అని తెలుస్తోంది. నితిన్ భార్య షాలిని బంధువు అని సమాచారం. కజిన్ సిస్టర్ అవుతుందట. ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్ కి వెళ్లినప్పుడు నయనిక, శిరీష్ కలుసుకున్నారని, ఇద్దరి మనసులు కలిశాయని సమాచారం. అదే సమయంలో అల్లు స్నేహారెడ్డి ఫ్యామిలీతోనూ రిలేషన్ ఉన్నట్టు టాక్.
నయనిక బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇదేనా
ఆ తర్వాత కలిసి జర్నీ చేశారని, ఇన్నాళ్లు రహస్యంగా తమ ప్రేమ వ్యవహారాన్ని ఉంచారు. పెద్దల అంగీకారంతో పెళ్లి వరకు తీసుకెళ్లారు. నయనిక ఫ్యామిలీ హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయ్యారు. వీరికి అనేక వ్యాపారాలున్నాయి. పెద్ద సౌండ్ పార్టీ అని టాక్. రాజకీయంగానూ మంచి సంబంధాలున్నాయి. అటు వైసీపీ నాయకులతోనూ సంబంధాలున్నాయని, వైఎస్ జగన్ ఫ్యామిలీకి కూడా దూరపు బంధువులు అవుతారనే ప్రచారం జరుగుతుంది. మరి ఇందులో నిజమెంతా అనేది తెలియాల్సి ఉంది.