- Home
- Entertainment
- Anticipated Films 2026: మిర్జాపూర్ నుంచి కింగ్ వరకు.. 2026లో రాబోతున్న 5 క్రేజీ సినిమాలు ఇవే!
Anticipated Films 2026: మిర్జాపూర్ నుంచి కింగ్ వరకు.. 2026లో రాబోతున్న 5 క్రేజీ సినిమాలు ఇవే!
మిర్జాపూర్ సినిమా అయినా, రామాయణ లాంటి భారీ చిత్రం అయినా... ఈ సినిమాలు ఇప్పటికే విపరీతమైన బజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. రిలీజయ్యాక బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేయడం ఖాయం. 2026లో రాబోతున్న ఆ ఐదు క్రేజీ సినిమాలేంటో చూద్దాం.
16
Image Credit : Asianet News
2026లో రాబోతున్న 5 క్రేజీ సినిమాలు
సినిమా లవర్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న కొన్ని భారీ చిత్రాలు 2026లో రాబోతున్నాయి. పౌరాణికాల నుంచి యాక్షన్ థ్రిల్లర్ల వరకు, ఈ ఏడాది బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్ద పండగే జరగనుంది. భారీ తారాగణం, అదిరిపోయే కథలతో వస్తున్న ఆ సినిమాలపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి. మిర్జాపూర్ నుంచి రామాయణ వరకు, 2026లో రాబోతున్న ఆ ఐదు సినిమాలేంటో చూసేయండి.
26
Image Credit : Asianet News
మిర్జాపూర్: ది మూవీ
ఇండియాలో అత్యంత పాపులర్ అయిన OTT షో 'మిర్జాపూర్' ఇప్పుడు సినిమాగా రాబోతోంది. పంకజ్ త్రిపాఠి, అలీ ఫజల్, దివ్యేందు తమ పాత్రల్లో మళ్లీ కనిపించనున్నారు. ఎక్సెల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి గుర్మీత్ సింగ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. 2026 సెప్టెంబర్ 4న రిలీజ్ కానున్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలున్నాయి.
36
Image Credit : Asianet News
లాహోర్ 1947
అమీర్ ఖాన్ ప్రొడక్షన్స్లో వస్తున్న భారీ హిస్టారికల్ డ్రామా 'లాహోర్ 1947'. ఇందులో సన్నీ డియోల్, ప్రీతి జింటా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. అమీర్, సన్నీ తొలిసారి కలిసి పనిచేస్తుండటంతో ఈ ప్రాజెక్ట్పై విపరీతమైన బజ్ ఉంది. అస్గర్ వజాహత్ రాసిన 'జిస్ లాహోర్ నై వేఖ్య, ఓ జమ్యా ఈ నై' అనే పంజాబీ నాటకం ఆధారంగా రాజ్కుమార్ సంతోషి ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. 2026 ఆగస్టు 13న ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి రానుంది.
46
Image Credit : Asianet News
రామాయణ
ఈ ఏడాది మోస్ట్ అవైటెడ్ సినిమాల్లో 'రామాయణ' ఒకటి. రణ్బీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యశ్, సన్నీ డియోల్, రవి దూబే నటిస్తున్నారు. నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో, నమిత్ మల్హోత్రా ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్, ఎనిమిదిసార్లు ఆస్కార్ గెలిచిన DNEG సంస్థలు కలిసి నిర్మిస్తున్నాయి. భారీ బడ్జెట్, అత్యాధునిక విజువల్స్తో ఈ దీపావళికి ఈ సినిమా రానుంది.
56
Image Credit : Asianet News
లవ్ & వార్
సంజయ్ లీలా భన్సాలీ దర్శకత్వం వహించి, నిర్మిస్తున్న సినిమా 'లవ్ & వార్'. ఇందులో అలియా భట్, రణ్బీర్ కపూర్, విక్కీ కౌశల్ ప్రధాన పాత్రధారులు. ఓ యుద్ధం నేపథ్యంలో సాగే ఈ రొమాంటిక్ డ్రామా, భన్సాలీ మార్క్ గ్రాండియర్తో రాబోతోంది.
66
Image Credit : Asianet News
కింగ్
షారుఖ్ ఖాన్ నటిస్తున్న యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'కింగ్'. ఈ సినిమాలో సుహానా ఖాన్, దీపికా పదుకొణె, అభిషేక్ బచ్చన్, జైదీప్ అహ్లావత్, అభయ్ వర్మ, అర్షద్ వార్సీ కూడా నటిస్తున్నారు. సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ దర్శకత్వంలో రెడ్ చిల్లీస్ ఎంటర్టైన్మెంట్, మార్ఫ్లిక్స్ పిక్చర్స్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాయి. 2026 డిసెంబర్ 24న ఈ సినిమా రిలీజ్ కానుంది.
Latest Videos