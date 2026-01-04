- Home
దళపతి విజయ్ చివరి సినిమా 'జన నాయగన్' 2023లో వచ్చిన హిట్ సినిమా 'భగవంత్ కేసరి'కి రీమేక్ అని అంటున్నారు. అందులో నందమూరి బాలకృష్ణ ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. విజయ్ చరిత్ర చూస్తే, హీరోగా 34 ఏళ్ల కెరీర్లో ఆయన ఈ 16 రీమేక్లలో నటించారు.
కాదలుక్కు మరియాదై (kadhalukku mariyadhai)
1997లో విడుదలైన ఈ సినిమా, మలయాళ రొమాంటిక్ డ్రామా 'అనియతిప్రావు'కి రీమేక్. అందులో కుంచాకో బోబన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించారు.
నినైతేన్ వందాయ్ (Ninaithen Vandhai)
1998లో విడుదలైన ఈ సినిమా, 1996లో వచ్చిన తెలుగు రొమాంటిక్ మ్యూజికల్ కామెడీ 'పెళ్లి సందడి'కి రీమేక్. ఒరిజినల్ సినిమాలో శ్రీకాంత్ హీరో.
ప్రియమానవాలే (Priyamanavale)
2000 సంవత్సరంలో విడుదలైన ఈ రొమాంటిక్ డ్రామా, 1996లో వచ్చిన వెంకటేష్ నటించిన తెలుగు సినిమా 'పవిత్ర బంధం'కి రీమేక్.
ఫ్రెండ్స్ (Friends)
2001లో విడుదలైన ఈ బడ్డీ డ్రామా సినిమా, 1999లో ఇదే పేరుతో వచ్చిన మలయాళ సినిమాకి రీమేక్. ఒరిజినల్ సినిమాలో జయరాం ప్రధాన పాత్ర పోషించారు.
బద్రి (Badri)
2001లో విడుదలైన ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామా, 1999లో వచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన తెలుగు సినిమా 'తమ్ముడు'కి రీమేక్.
యూత్ (Youth)
2002లో విడుదలైన ఈ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా, 2000లో వచ్చిన తెలుగు సినిమా 'చిరునవ్వుతో'కి రీమేక్. దీనిలో వేణు ప్రధాన నటుడు.
వశీగరా (Vaseegara)
2003లో వచ్చిన ఈ రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా, 2001లో విడుదలైన వెంకటేష్ నటించిన తెలుగు సినిమా 'నువ్వు నాకు నచ్చావ్'కి రీమేక్.
గిల్లి (Ghilli)
2004లో విడుదలైన ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ సినిమా, 2003లో వచ్చిన మహేష్ బాబు నటించిన తెలుగు సినిమా 'ఒక్కడు'కి రీమేక్.
ఆతి (Aathi)
2006లో విడుదలైన ఈ యాక్షన్ సినిమా, 2005లో వచ్చిన తెలుగు సినిమా 'అతడొక్కడే'కి రీమేక్. ఒరిజినల్ సినిమాలో నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ హీరో.
పోకిరి (Pokkiri)
2007లో విడుదలైన ఈ యాక్షన్ సినిమా, 2006లో వచ్చిన మహేష్ బాబు నటించిన తెలుగు సినిమా 'పోకిరి'కి రీమేక్.
విల్లు (Villu)
2009లో విడుదలైన ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా, 1998లో వచ్చిన బాలీవుడ్ సినిమా 'సోల్జర్'కి రీమేక్. ఒరిజినల్ సినిమాలో బాబీ డియోల్ ప్రధాన పాత్రలో నటించారు.
కావలన్ (Kaavalan)
2011లో విడుదలైన ఈ రొమాంటిక్ యాక్షన్ కామెడీ సినిమా, 2010లో వచ్చిన మలయాళ సినిమా 'బాడీగార్డ్'కి రీమేక్. అందులో దిలీప్ ప్రధాన పాత్ర పోషించారు.
వేలాయుధం (Velayudham)
2011లో విడుదలైన ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా, 2000లో విడుదలైన తెలుగు సినిమా 'ఆజాద్' నుండి ప్రేరణ పొందింది. తెలుగు సినిమాలో నాగార్జున అక్కినేని హీరో.
నన్బన్ (Nanban)
2012లో విడుదలైన ఈ కామెడీ డ్రామా సినిమా, 2009లో వచ్చిన హిందీ సినిమా '3 ఇడియట్స్'కి రీమేక్. ఒరిజినల్ సినిమాలో అమీర్ ఖాన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించారు.
లియో (Leo)
2023లో థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా, 2005 నాటి అమెరికన్ సినిమా 'ఎ హిస్టరీ ఆఫ్ వయొలెన్స్' నుండి ప్రేరణ పొందిందని చెబుతారు. ఒరిజినల్ సినిమాలో విగ్గో మోర్టెన్సెన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించారు.
జన నాయగన్ (Jana Nayagan)
జనవరి 9, 2026న విడుదల కానున్న ఈ పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్, 2023లో వచ్చిన తెలుగు సినిమా 'భగవంత్ కేసరి'కి రీమేక్ అని అంటున్నారు. ఒరిజినల్ సినిమాలో నందమూరి బాలకృష్ణ హీరో.