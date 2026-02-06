- Home
- Anju Krishna: మాదక ద్రవ్యాల కేసులో నటి అరెస్ట్, సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి.. ఎవరీ అంజు కృష్ణ ?
తమిళ, మలయాళ నటి అంజు కృష్ణ చెన్నైలో మాదకద్రవ్యాల కేసులో అరెస్టయ్యింది. అంజు కృష్ణ, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ విన్సీ నివేతాతో సహా మొత్తం ఎనిమిది మందిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
నటి అంజు కృష్ణ
తమిళ, మలయాళ చిత్రాల్లో నటించిన యువ నటి అంజు కృష్ణ, చెన్నైలో మాదక ద్రవ్యాల కేసులో అరెస్ట్ కావడంతో వార్తల్లో నిలిచింది. చెన్నై పోలీసుల యాంటీ నార్కోటిక్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ (ANIU) ఆపరేషన్లో ఈ అరెస్టు జరిగింది.
నగరంలో మాదక ద్రవ్యాల నెట్వర్క్
నగరంలో మాదక ద్రవ్యాల నెట్వర్క్పై సమాచారం అందడంతో ఈ అరెస్టులు జరిగాయి. నేసపాక్కంకు చెందిన విఘ్నేశ్వరన్ (33) అరెస్టుతో విచారణ మొదలైంది. అతని నుంచి సమాచారం సేకరించి వలసరవాక్కంలో డెకాయ్ ఆపరేషన్ చేశారు.
అంజు కృష్ణతో సహా 8 మంది అరెస్ట్
కొనుగోలుదారుల రూపంలో పోలీసులు వెంకటేష్ కుమార్ను సంప్రదించారు. మాదక ద్రవ్యాల డెలివరీకి కారులో వచ్చినప్పుడు అంజు కృష్ణతో సహా 8 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. వారి నుంచి మెథాంపేటమిన్, గంజాయి, ఎల్ఎస్డి స్టాంపులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
జోజు జార్జ్ నటించిన 'ఆరో'
అంజు కృష్ణ 'వెల్లిమలై' (తమిళం), జోజు జార్జ్ నటించిన 'ఆరో' (మలయాళం) చిత్రాల్లో నటించింది. ఫ్లవర్స్ ఛానెల్లోని 'ప్రియాంకరి' సీరియల్తో కూడా ఆమెకు గుర్తింపు ఉంది. కేరళలోని త్రిస్సూర్లో పుట్టినా, తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలోనే ఎక్కువగా పనిచేసింది.
పోలీసులు దర్యాప్తు
ఈ కేసులో నిందితుల పాత్రపై విచారణ కొనసాగుతోంది. వలసరవాక్కం పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అంజు కృష్ణకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో 23.6K ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఆమె చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది.