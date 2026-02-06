- Home
- Entertainment
- స్టార్ డైరెక్టర్ తండ్రికి అవమానం, సిగరెట్ తాగాడని జబర్దస్త్ కమెడియన్ కెరీర్ నాశనం చేశారుగా..
స్టార్ డైరెక్టర్ తండ్రికి అవమానం, సిగరెట్ తాగాడని జబర్దస్త్ కమెడియన్ కెరీర్ నాశనం చేశారుగా..
జబర్దస్త్ కమెడియన్ చలాకీ చంటి కెరీర్ లో కొన్ని ఊహించని సంఘటనలు జరిగాయి. అందుకే చంటికి ప్రస్తుతం అంతగా అవకాశాలు రావడం లేదు. ఆ సంఘటనలు ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
జబర్దస్త్ కమెడియన్లు
జబర్దస్త్ ద్వారా చాలా మంది కమెడియన్లు టాలీవుడ్ కి పరిచయం అయ్యారు. సుడిగాలి సుధీర్ యాంకర్ గా, హీరోగా రాణిస్తున్నాడు. హైపర్ ఆది, గెటప్ శ్రీను కమెడియన్స్ గా రాణిస్తున్నారు. బలగం వేణు క్రేజీ డైరెక్టర్ అయ్యారు. ఇలా చాలా మంది జబర్దస్త్ ద్వారా గుర్తింపు పొంది ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలో రాణిస్తున్నారు. అలాంటి వారిలో చలాకి చంటి ఒకరు.
వెనుకబడిన చలాకీ చంటి
జబర్దస్త్ తో వచ్చిన గుర్తింపుతో చంటి అనేక చిత్రాల్లో నటించారు. భీమిలి కబడ్డీ జట్టు చిత్రం చంటికి కమెడియన్ మంచి పేరు తీసుకువచ్చింది. ఆ తర్వాత జబర్దస్త్ షో చేస్తూ అనేక సినిమాల్లో నటించాడు. కొన్ని షోలకు యాంకర్ గా కూడా చేశారు. కానీ ఆ తర్వాత చంటి నెమ్మదిగా సినిమాలకు దూరం అవుతూ వచ్చారు. కెరీర్ జోరు మీద ఉన్న టైంలో చంటి సడెన్ గా ఎందుకు మాయం అయ్యాడు అనే అనుమానాలు రావడం సహజం.
డైరెక్టర్ తో క్లోజ్ గా..
దీనికి కారణాలు చెబుతూ చంటి ఓ ఇంటర్వ్యూలో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒక ఆర్టిస్ట్ ని పక్కన పెట్టడానికి ఇండస్ట్రీలో పెద్దగా కారణాలు అవసరం లేదు. ఒక సారి ఓ దర్శకుడు నన్ను చంటి భయ్యా అని పిలిచారు. ఆ డైరెక్టర్ పలకరించినప్పుడు మనం కూడా తిరిగి పలకరించడం సంస్కారం. అందుకే నేను కూడా ఎలా ఉన్నారు భయ్యా అని అడిగా. నన్ను భయ్యా అనాల్సిన అవసరం లేదు. పేరు పెట్టి పిలవొచ్చు అని చెప్పారు. దీనితో నేను ఆ డైరెక్టర్ ని పేరు పెట్టి పిలిచేవాడిని.
ఆయన పక్కన సిగరెట్ తాగా
కానీ అది ఆ డైరెక్టర్ చుట్టుపక్కల ఉన్నవారికి నచ్చేది కాదు. కానీ ఆ డైరెక్టర్ నాతో ఏం మాట్లాడారో వాళ్ళకి తెలియదు. కానీ వాళ్ళకి నేను నచ్చలేదు కాబట్టి ఏదో విధంగా సినిమాలోనుంచి తొలగించారు. ఇంకొక ఆశ్చర్యకర ఘటన జరిగింది. ఒక సినిమా షూటింగ్ లో ఓ వ్యక్తి అక్కడ కూర్చుని ఉన్నారు. ఆ వ్యక్తి సిగరెట్ తాగుతున్నారు. అతడికి కాస్త దూరంలో నేను కూడా సిగరెట్ తాగుతున్నా. ఆ వ్యక్తి ఎవరో నాకు తెలియదు. కట్ చేస్తే ఆ వ్యక్తి డైరెక్టర్ కి తండ్రి అట.
సినిమాలో నుంచి తీసేశారు
ఆయనెవరో తెలియకపోవడం వల్లే ఆ పక్కన నేను సిగరెట్ తాగాను. ఆయనేం తన మెడలో నేను డైరెక్టర్ తండ్రి అని బోర్డు వేసుకోలేదు కదా. నేను సిగరెట్ తాగినందుకు ఆ వ్యక్తి హర్ట్ అయ్యారు. నా పక్కనే సిగరెట్ తాగుతున్నాడు వీడేం ఆర్టిస్ట్ అని కంప్లైంట్ చేశాడు. దీనితో నన్ను సినిమా నుంచి తీసేశారు. ఇలాంటి సంఘటనలు తన కెరీర్ లో చాలా జరిగాయి అని చలాకి చంటి తెలిపారు.