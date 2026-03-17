Mahesh Babu: తమ్ముడి కవల పిల్లల బర్త్ డే వేడుకలో మహేష్ బాబు నమ్రత సందడి.. నయా లుక్లో అదరగొడుతున్న ప్రిన్స్
మహేష్ బాబు తాజాగా పబ్లిక్లో మెరిశారు. తన ఫ్యామిలీతో గడిపారు. మహేష్ బాబు, ఆయన భార్య నమ్రత కలిసి తన తమ్ముడి పిల్లల పుట్టిన రోజు వేడుకలో పాల్గొన్నారు.
మహేష్ బాబు ఆది శేషగిరి రావు కొడుకు సాయి రాఘవ(బాబీ). ఆయనకు ట్విన్స్ జన్మించారు. ఈ పిల్లల పుట్టిన రోజు లేటెస్ట్ గా జరిగింది.
ఈ పుట్టిన రోజు వేడుకలో మహేష్ బాబుతోపాటు నమ్రత కూడా పాల్గొన్నారు. పిల్లలను ఆశీర్వదించారు. ఈ సందర్భంగా దిగిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. సాయి రాఘవ భార్య ప్రియాంక ఘట్టమనేని ఈ పిక్స్ ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.
మహేష్ బాబు నయా లుక్ అదిరిపోయింది
ఇందులో మహేష్ బాబు లుక్ అదిరిపోయింది. వైట్ షర్ట్ ధరించి ఉన్నాడు మహేష్. గెడ్డంతో కనిపిస్తున్నాడు. తెల్లటి క్యాప్ ధరించాడు. బర్త్ డే ఈవెంట్ లుక్ గ్రాండ్గా ఉంది, కానీ మహేష్ బాబు సింపుల్గా రెడీ కావడం విశేషం. దీంతో ఈ నయా లుక్ అభిమానులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది.
వారణాసితో బిజీగా ఉన్న మహేష్ బాబు
మహేష్ బాబు ప్రస్తుతం `వారణాసి` చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ మూవీ శరవేగంగా చిత్రీకరణ జరుపుకుంటోంది.
మైథాలజీ, టైమ్ ట్రావెల్ కథతో `వారణాసి`
సైన్స్ ఫిక్షన్, మైథాలజీ, టైమ్ ట్రావెల్ కథాంశాలతో రూపొందుతున్న ఈ మూవీ వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 7న విడుదల కానుంది. ఇందులో ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.