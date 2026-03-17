- Home
- Entertainment
- Vijay Trisha Marriage: ఎన్నికల తర్వాత విజయ్-త్రిష పెళ్లి? హింట్ ఇచ్చిన స్టార్ హీరోయిన్ తల్లి ?
Vijay Trisha Marriage: ఎన్నికల తర్వాత విజయ్-త్రిష పెళ్లి? హింట్ ఇచ్చిన స్టార్ హీరోయిన్ తల్లి ?
Vijay Trisha Marriage: నటుడు విజయ్, త్రిషల పెళ్లి పుకార్లు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో జోరుగా చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. విజయ్ విడాకుల కేసు వార్తలు కూడా వస్తున్న నేపథ్యంలో, ఈ రూమర్ అభిమానుల్లో తీవ్రమైన ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
విజయ్, త్రిష పెళ్లి వార్తలు
నటుడు విజయ్, నటి త్రిషల పెళ్లి పుకార్లు మళ్లీ సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వ్యాపిస్తున్నాయి. కొన్నాళ్లుగా సైలెంట్గా ఉన్న ఈ టాపిక్, ఒక్కసారిగా మళ్లీ హాట్ టాపిక్ అవ్వడానికి కారణం ఒక చిన్న ఆన్లైన్ సంఘటన. అభిమానుల కంటపడిన ఆ చిన్న సిగ్నలే ఇప్పుడు పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.
విజయ్ సంగీత విడాకుల కేసు
ఇదే సమయంలో, విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితం కూడా వార్తల్లో నిలుస్తోంది. ఆయన తన భార్య సంగీత స్వర్ణలింగంతో విడాకుల కేసు నడుస్తోంది. ఈ కేసు విచారణ ఏప్రిల్ 20వ తేదీన జరగవచ్చని కూడా అంటున్నారు. దీంతో, ఆయన భవిష్యత్ నిర్ణయాలపై అందరిలో ఆసక్తి పెరిగింది.
ఎన్నికల తర్వాత విజయ్, త్రిష పెళ్లి
నటి త్రిష తల్లి ఉమా కృష్ణన్, సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ఒక పోస్ట్ను 'లైక్' చేశారని అంటున్నారు. 2026 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత విజయ్, త్రిష పెళ్లి చేసుకోవచ్చని ఆ పోస్టులో ఉంది. దాన్ని ఆమె లైక్ చేశారు. ఈ ఒక్క 'లైక్' అభిమానుల్లో ఎన్నో ప్రశ్నలను, కొత్త ఊహాగానాలను రేపింది. దీనిపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం రాలేదు.