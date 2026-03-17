- Home
- Entertainment
Star Child: క్రికెట్ ఆడుతున్న ఈ కుర్రాడు ఎవరో తెలుసా? ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ బాక్సాఫీసుపై కన్నేసిన హీరో
Star Child: ఈ ఫోటోలో క్రికెట్ ఆడుతున్న కుర్రాడిని గుర్తు పట్టారా? ఒక్క పాన్ ఇండియా మూవీ కూడా చేయలేదు. కానీ అంతర్జాతీయ మార్కెట్పై ఆయన కన్నేవారు. గ్లోబల్ ఫిల్మ్ తో బిజీగా ఉన్నారు.
క్రికెట్ ఆడుతున్న ఈ కుర్రాడు ఎవరో తెలుసా?
స్టార్స్ చిన్నప్పుడు చేసే పనులు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి. అభిమానులను అలరిస్తాయి. అవి చూసినప్పుడు ఎంతో హ్యాపీ అవుతారు. స్టార్ లకు సంబంధించిన ప్రతి మూమెంట్ ఆకట్టుకునేలా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు. అయితే ఓ స్టార్ హీరో చిన్నప్పటి ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ బాక్సాఫీసుపై కన్నేసిన ఈ హీరో ఫోటో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. మరి ఆ హీరో ఎవరనేది చూస్తే,
ఆ కుర్రాడే మహేష్ బాబు
చిన్నప్పుడు ఇంటి ముందు క్రికెట్ ఆడుతున్న కుర్రాడు ఎవరో కాదు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ తనయుడిగా, బాలనటుడిగా సినిమాల్లోకి వచ్చిన మహేష్..ఆ తర్వాత హీరోగా మారి ఇప్పుడు సూపర్ స్టార్గా రాణిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం రాజమౌళితో ఆయన `వారణాసి` చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. చిన్నప్పటి అరుదైన మహేష్ బాబు ఫోటోలు నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. అభిమానులను అలరిస్తున్నాయి.
తండ్రి కృష్ణతో మహేష్ బాబు అరుదైన ఫోటోలు
ఇందులో మహేష్ బాబు ఎంతో క్యూట్గా ఉన్నాడు. ఓ ఫోటోలో క్రికెట్ ఆడుతూ కనిపించగా, మరో ఫోటోలో కృష్ణుడి వద్ద నవ్వుతూ ఉన్నాడు. అమాయకమైన ఫేస్, చిరునవ్వుతో మహేష్ ఎంతో బాగున్నాడు. ఇక మిగిలిన ఫోటోస్లో తండ్రి కృష్ణతో కలిసి ఉన్నాడు. ఈ అరుదైన ఫోటోలను అభిమానులు వైరల్ చేస్తున్నారు. దీంతో తెగ ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
నీడ మూవీతో బాలనటుడిగా పరిచయం అయిన మహేష్ బాబు
మహేష్ బాబు 1979లో `నీడ` చిత్రంతో బాలనటుడిగా వెండితెరకు పరిచయం అయ్యాడు. దాదాపు 9 సినిమాల్లో బాలనటుడిగా మెప్పించాడు. 1999లో `రాజకుమారుడు` మూవీతో హీరోగా పరిచయం అయ్యాడు. తొలి చిత్రం ఫర్వాలేదనిపించింది. `మురారి`తో విజయాన్ని అందుకున్నారు. `ఒక్కడు` మూవీతో కమర్షియల్ బ్రేక్ అందుకొని స్టార్ అయ్యాడు. `అర్జున్`, `అతడు`, `పోకిరి` మహేష్ కెరీర్ని మార్చేశాయి. `పోకిరి`తో సూపర్ స్టార్గా ఎదిగాడు మహేష్.
సూపర్ స్టార్గా ఎదిగిన మహేష్
`దూకుడు`, `సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు`, `శ్రీమంతుడు`, `భరత్ అనే నేను`, `మహర్షి`, `సరిలేరు నీకెవ్వరు`, `సర్కారు వారి పాట` వంటి చిత్రాలతో అలరించారు. చివరగా `గుంటూర కారం`తో మెప్పించిన ఆయన ఇప్పుడు రాజమౌళి దర్శకత్వంలో `వారణాసి` చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ప్రకాష్ రాజ్ మరో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
`వారణాసి`తో రాబోతున్న మహేష్ బాబు
మహేష్బాబు, రాజమౌళి కాంబినేషన్లో వస్తోన్న తొలి చిత్రమిది. టైమ్ ట్రావెల్, హిస్టారికల్ నేపథ్యం, మైథాలజీ అంశాలను మేళవించి ఈ మూవీని రూపొందిస్తున్నారు. ఆఫ్రికన్ అడవుల నేపథ్యంలో సాగే యాక్షన్ అడ్వెంచర్ చిత్రమిది. మహేష్ ఇందులో రుద్ర అనే సాహసికుడిగా కనిపిస్తాడు. ఆయన వివిధ లోకాలకు తిరిగి వస్తాడని సమాచారం. ప్రస్తుతం శరవేగంగా చిత్రీకరణ జరుపుకుంటోన్న ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్7న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల చేయబోతున్నారు.