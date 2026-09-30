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- Aishwarya Rai: పారిస్ ఫ్యాషన్ వీక్లో అదరగొట్టిన ఐశ్వర్య రాయ్, బ్లాక్ డ్రెస్ లో మైండ్ బ్లోయింగ్ లుక్ అదుర్స్
Aishwarya Rai: పారిస్ ఫ్యాషన్ వీక్లో అదరగొట్టిన ఐశ్వర్య రాయ్, బ్లాక్ డ్రెస్ లో మైండ్ బ్లోయింగ్ లుక్ అదుర్స్
Aishwarya Rai: పారిస్ ఫ్యాషన్ వీక్లో ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ తన బ్లాక్ కౌచర్ గౌన్, క్రిస్టల్ కేప్, డైమండ్ టియారాతో అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించారు. ఆమె ఎర్రటి జుట్టు, బోల్డ్ రెడ్ లిప్స్ లొరియల్ పారిస్ రన్వేపై మరింత గ్లామర్ను పెంచాయి.
పారిస్ ఫ్యాషన్ వీక్లో ఐశ్వర్య రాయ్ గ్రాండ్ ఎంట్రీ
సెప్టెంబర్ 28న జరిగిన పారిస్ ఫ్యాషన్ వీక్లో ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ పాతకాలపు గ్లామర్ను తిరిగి తీసుకొచ్చారు. లొరియల్ పారిస్ లే డెఫిలే షోలో ఆమె రన్వేపై నడిచారు. ఈఫిల్ టవర్, ఎకోల్ మిలిటైర్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఆల్-బ్లాక్ కౌచర్ లుక్తో ఆమె ఈ షోను ముగించారు.
'ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ వర్త్' పేరుతో జరిగిన ఈ 9వ లొరియల్ పారిస్ షోలో ఫ్యాషన్, ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగానికి చెందిన పలువురు గ్లోబల్ అంబాసిడర్లు పాల్గొన్నారు. సిరియన్ లగ్జరీ బ్రాండ్ యారా షూమేకర్ డిజైన్ చేసిన కస్టమ్ డ్రెస్ను ఐశ్వర్య ధరించారు. సెలబ్రిటీ స్టైలిస్ట్ మోహిత్ రాయ్ ఆమెకు ఈ లుక్ను సెట్ చేశారు.
రాయల్ లుక్లో బ్లాక్ కౌచర్ డ్రెస్
ఐశ్వర్య ధరించిన టూ-పీస్ బ్లాక్ వెల్వెట్ గౌన్పై 3D ఫ్రింజ్ ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ అద్భుతంగా ఉంది. నడుము దగ్గర ఫిట్గా ఉండి, కిందకు వెళ్లేకొద్దీ ఫ్లోర్-లెంగ్త్ హెమ్తో ఈ డ్రెస్ రన్వేపై అదిరిపోయే లుక్ ఇచ్చింది.
యారా షూమేకర్ ఫాల్/వింటర్ 2026-2027 కౌచర్ కలెక్షన్ నుంచి తీసుకున్న క్రిస్టల్-ఎంబెల్లిష్డ్ వెల్వెట్ కేప్ను ఆమె ఈ గౌన్పై వేసుకున్నారు. ఈ కేప్ అంచులకు ఉన్న ముత్యాలు, క్రిస్టల్ డిజైన్ ఆమె డార్క్ డ్రెస్కు ఓ రాయల్ టచ్ను ఇచ్చాయి.
డైమండ్స్ పొదిగిన టియారా, డైమండ్ రింగ్స్, పంప్స్తో ఐశ్వర్య తన లుక్ను కంప్లీట్ చేశారు. ఫ్యాషన్ పేజీ డైట్ సబ్య కూడా ఐశ్వర్య రన్వే వీడియోను ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసి, ఆమె సిగ్నేచర్ దివా లుక్ను మెచ్చుకుంది.
హైలైట్గా నిలిచిన ఎర్రటి జుట్టు
ఆమె కౌచర్ డ్రెస్ ఎంత ఆకట్టుకుందో, ఐశ్వర్య హెయిర్ స్టైల్ కూడా అంతే వేగంగా అందరి దృష్టినీ లాగేసింది. పారిస్ ఈవెంట్ కోసం ఆమె తన జుట్టును ఎర్రగా మార్చుకుని, సైడ్ పార్టింగ్తో సాఫ్ట్ వేవ్స్ స్టైల్లో కనిపించారు.
వింగ్డ్ ఐలైనర్, ఫెదర్డ్ బ్రౌస్, రూజ్డ్ చీక్స్, సటిల్ కాంటౌరింగ్, స్టేట్మెంట్ రెడ్ లిప్స్తో ఆమె బ్యూటీ లుక్ కూడా చాలా స్ట్రైకింగ్గా ఉంది.
లొరియల్ పారిస్ ఈవెంట్లో పాల్గొన్న స్టార్స్ లిస్ట్లో ఐశ్వర్య కూడా ఉన్నారు. వియోలా డేవిస్, కెండల్ జెన్నర్, కారా డెలివింగ్నే, జేన్ ఫోండా, ఎవా లాంగోరియా, ఆండీ మ్యాక్డోవెల్, సిమోన్ ఆష్లే, మేరీ బోచెట్ లాంటి ప్రముఖులతో కలిసి ఆమె రన్వేపై నడిచారు.