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- Wamiqa Gabbi Mumbai Home: ఒకప్పుడు నేలపై పడుకున్న వామికా గబ్బి.. ఇప్పుడు ఆమె ఇల్లు ఎలా ఉందో చూశారా?
Wamiqa Gabbi Mumbai Home: ఒకప్పుడు నేలపై పడుకున్న వామికా గబ్బి.. ఇప్పుడు ఆమె ఇల్లు ఎలా ఉందో చూశారా?
Wamiqa Gabbi Mumbai Home: ఇటీవల `డీసీ` మూవీతో బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్న వామికా గబ్బి ఒకప్పుడు నేలపై పడుకుందట. కానీ ఇప్పుడు ఆమె లగ్జరీ అపార్ట్ మెంట్కి మారిపోయింది. ఆ ఫ్లాట్ చూస్తే మతిపోవాల్సిందే.
సింగిల్ బెడ్ రూమ్లో ఉన్న వామికా గబ్బి
ముంబైలో అడుగుపెట్టిన కొత్తలో వామికా గబ్బి యారీ రోడ్ దగ్గర ఒక చిన్న 1BHK ఫ్లాట్లో ఉండేవారు. అప్పట్లో వాళ్ల నాన్న ఆమెకు టీవీ, పరుపు, గ్యాస్ స్టవ్ కొనిచ్చారు. ఆ తర్వాత తన సొంత సంపాదనతో మొదటి బెడ్ కొనుక్కున్న రోజులను ఆమె గుర్తుచేసుకుంటారు.
ప్రశాంతతకు కేరాఫ్ అడ్రస్
వామికా ఇప్పుడు ముంబైలో చాలా సౌకర్యవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. ఆమె ఇల్లు మోడ్రన్ స్టైల్లో, అందమైన డిజైన్తో ఆకట్టుకుంటుంది. లేత రంగులు, చెక్క డిజైన్లు, ఇంట్లోకి వచ్చే సహజమైన వెలుతురుతో ఇంటీరియర్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది కేవలం ఒక సెలబ్రిటీ ఇల్లులా కాకుండా, ఎంతో ప్రశాంతతను ఇచ్చే అందమైన గూడులా కనిపిస్తుంది.
ఇంటికి అందం తెచ్చిన ఫొటోలు
వామికా జీవితంలో కుటుంబానికి, పాత జ్ఞాపకాలకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. సినిమా ఇండస్ట్రీలో తన ప్రయాణం గురించి చెప్పేటప్పుడు, తల్లిదండ్రుల సపోర్ట్ గురించి ఆమె ఎప్పుడూ గొప్పగా చెబుతారు. ఆమె ఇంటి గోడలపై ఉన్న కుటుంబ సభ్యుల ఫొటోలు, పాత జ్ఞాపకాలు ఆ ఇంటి ఇంటీరియర్ అందాన్ని మరింత పెంచాయి.
పెంపుడు కుక్కలంటే ప్రాణం
వామికా ఇంట్లో అత్యంత అందమైన క్షణాలను ఆమె పెంపుడు కుక్కలతో ఉన్న ఫొటోల్లో చూడొచ్చు. బ్లూ కలర్ సోఫాలో కుక్కలతో ఆడుకుంటున్న ఫొటోలు, షూటింగ్ తర్వాత ఆమె ఎంత రిలాక్స్డ్గా ఉంటారో చెబుతాయి. ఈ ఫొటోలు సెలబ్రిటీల ఇళ్లలో ఉండే కృత్రిమత్వాన్ని కాకుండా, నిజమైన సంతోషాన్ని చూపిస్తాయి.
1BHK నుంచి సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ వరకు
అద్దెకు తీసుకున్న 1BHK ఇంట్లో నేలపై పరుపు వేసుకుని పడుకున్న రోజుల నుంచి, కష్టపడి ఒక్కో వస్తువు కొనుక్కున్న ప్రయాణాన్ని వామికా ఎప్పుడూ గుర్తుచేసుకుంటారు. పంజాబీ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లతో మొదలైన ఆమె కెరీర్.. ఇప్పుడు హిందీ సినిమాల్లో మెరిసే స్థాయికి చేరింది. ఆమె ఎదుగుదల అభిమానులకు నిజంగా ఒక ఇన్స్పిరేషన్.
లగ్జరీ హౌజ్ ఫోటోలు పంచుకున్న వామికా
వామికా గబ్బి తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని, ఇంటి వివరాలను ఎక్కువగా బయటపెట్టరు. కానీ సోషల్ మీడియాలో ఆమె షేర్ చేసిన ఫొటోలు చూస్తే, ఆ ఇంటి ప్రశాంత వాతావరణం మనకు అర్థమవుతుంది. కచ్చితమైన అడ్రస్ చెప్పకపోయినా, ఆమె పంచుకున్న అందమైన క్షణాల ద్వారా ఆ ఇంటి కథను మనం తెలుసుకోవచ్చు.