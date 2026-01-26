- Home
- Entertainment
- డబ్బు కోసమే అల్లు అర్జున్ తో సినిమా, కార్తీని అందుకే వదిలేశాడా.. క్లారిటీ ఇచ్చిన లోకేష్ కనగరాజ్
డబ్బు కోసమే అల్లు అర్జున్ తో సినిమా, కార్తీని అందుకే వదిలేశాడా.. క్లారిటీ ఇచ్చిన లోకేష్ కనగరాజ్
Lokesh Kanagaraj on Khaithi 2: దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్ ఖైదీ 2 గురించి, రజనీ-కమల్ సినిమా ఆగిపోవడానికి గల కారణాన్ని, తన తదుపరి తెలుగు సినిమా వివరాలను వెల్లడించారు.
లోకేష్ కనగరాజ్-కార్తీ కాంబో
దక్షిణాది ప్రేక్షకులు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమా 'ఖైదీ 2'. లోకేష్ కనగరాజ్-కార్తీ కాంబోలో వచ్చిన 'ఖైదీ'తోనే LCU మొదలైంది. కూలీ తర్వాత ఖైదీ 2 ఉంటుందనగా, లోకేష్ తెలుగు సినిమా చేయబోతున్నాడనే వార్తలతో ఈ సినిమా ఆగిపోయిందనే ప్రచారం జరిగింది.
అల్లు అర్జున్తో సినిమా తర్వాతే ఖైదీ 2
ఈ ఊహాగానాలకు లోకేష్ స్వయంగా తెరదించారు. అల్లు అర్జున్తో సినిమా తర్వాతే ఖైదీ 2 ఉంటుందని ప్రెస్ మీట్లో స్పష్టం చేశారు. ఎక్కువ రెమ్యునరేషన్ కోసం అల్లు అర్జున్ సినిమాకు వెళ్లాననే వార్తలను ఆయన ఖండించారు.
ఆ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకున్నా
రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్లతో సినిమా గురించి కూడా లోకేష్ మాట్లాడారు. తాను చెప్పిన యాక్షన్ కథ వారికి నచ్చినా, వాళ్లు సింపుల్ కథ కోరుకున్నారు. అలాంటి కథ రాయలేకే ఆ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకున్నానని వివరించారు.
లోకేష్-అల్లు అర్జున్ (AA23) సినిమా షూటింగ్
లోకేష్-అల్లు అర్జున్ (AA23) సినిమా షూటింగ్ ఆగస్టులో మొదలవుతుందని సమాచారం. ఇది భారీ బడ్జెట్ చిత్రం. దీని తర్వాత కూడా LCU ఆగదని, ఖైదీ 2 సహా మరిన్ని సినిమాలు వస్తాయని లోకేష్ భరోసా ఇచ్చారు.