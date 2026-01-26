Kamal Haasan: 40 ఏళ్లుగా స్నేహం, కానీ మెగాస్టార్ విషయంలో కమల్ హాసన్ బాధ ఇదొక్కటే
లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్, మలయాళ నటుడు మమ్ముట్టిల 40 ఏళ్ల తెరవెనుక స్నేహం గురించి ఈ కథనం వివరిస్తుంది. ఇద్దరూ కలిసి నటించకపోయినా, ఒకరినొకరు గౌరవించుకుంటూ, సంఘకాలం నాటి స్నేహంలా తమ బంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.
40 ఏళ్లకు పైగా రహస్య స్నేహం
భారత సినీ పరిశ్రమలో ఎన్నో స్నేహాలను మనం చూసి ఉంటాం. కానీ, కెమెరా ముందు ఒక్కసారి కూడా కలిసి నటించని ఇద్దరు మహానటులు, తమ మధ్య 40 ఏళ్లకు పైగా రహస్య, గాఢమైన స్నేహాన్ని కొనసాగించడం ఆశ్చర్యకరం. వాళ్ళే లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్, మలయాళ చిత్రసీమ గర్వించదగ్గ నటుడు మమ్ముట్టి. ఇటీవల మమ్ముట్టికి కేంద్ర ప్రభుత్వం 'పద్మభూషణ్' ప్రకటించాక, కమల్ చెప్పిన శుభాకాంక్షలు వీరి 'సైలెంట్' స్నేహాన్ని ప్రపంచానికి చూపించాయి.
వీళ్లిద్దరూ కలిసి నటించలేదు
వీళ్లిద్దరూ కలిసి ఒక్క సన్నివేశంలో కూడా నటించలేదు. అయినా, వాళ్ల మధ్య ఇంత సాన్నిహిత్యం ఎలా? దీని గురించి కమల్ మాట్లాడుతూ, సంఘం సాహిత్యంలోని కోప్పెరుంచోళన్ - పిసిరాంతైయార్ స్నేహాన్ని ఉదాహరణగా చెప్పారు. ఆ ఇద్దరూ ఒకరినొకరు చూసుకోకుండానే గొప్ప గౌరవం, ప్రేమను పంచుకున్నారు. కమల్, మమ్ముట్టి కూడా అంతే. ఒకరి నటనను మరొకరు నిజాయితీగా విశ్లేషించుకుంటూ, తమను తాము మెరుగుపరుచుకోవడమే వీరి 40 ఏళ్ల స్నేహబంధానికి విజయ రహస్యం.
ఒక చిన్న బాధ
ఈ సుదీర్ఘ స్నేహంలో కమల్కు ఒక చిన్న బాధ ఉందని తన పోస్ట్లో చెప్పారు. "మేమిద్దరం ఇంకాస్త ఎక్కువగా కలుసుకుని ఉండాల్సింది అని ఇప్పుడు అనిపిస్తోంది" అని కమల్ అన్నారు. కీర్తి శిఖరాల్లో ఉన్న ఇద్దరు నటులు, అహం లేకుండా ఒకరినొకరు కలుసుకోలేకపోయామని బాధపడటం అభిమానులను కదిలించింది.
కలిసి నటిస్తారా?
ఒక నటుడి అభిమానులు మరో నటుడిని విమర్శించే ఈ రోజుల్లో, "నా అభిమానులు మమ్ముట్టి అభిమానులుగా కూడా ఉండాలన్నదే నా కోరిక" అని కమల్ చెప్పడం సినీ పరిశ్రమలో ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించింది. 40 ఏళ్లుగా తెరపై కలవని ఈ 'ధ్రువతారలు', రాబోయే కాలంలోనైనా ఒక మెగా హిట్ చిత్రంలో కలిసి నటిస్తారా? అన్నదే యావత్ సౌత్ సినిమా ఎదురుచూపు.