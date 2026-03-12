- Home
- Rashmika Mandanna: ఇంతలా దిగజారాలా ? వేధింపులకు హద్దుల్లేకుండా పోయింది..ఆడియో లీక్ వివాదంపై రష్మిక ఫైర్
రష్మిక పోస్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. చాలామంది సెలబ్రిటీలు, అభిమానులు ఆమెకు సపోర్ట్ గా నిలుస్తున్నారు. పెళ్లి సంతోషం మధ్యలో ఇలాంటి వివాదాలు రావడం నటితో పాటు ఆమె కుటుంబానికి కూడా మానసిక ఒత్తిడిని కలిగిస్తోంది.
రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి సంబరాలు
నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి సంబరాలు ఇంకా ముగియలేదు. ఫిబ్రవరి 16న రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్లో ఈ స్టార్ జంట చాలా ప్రైవేట్గా పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే రష్మిక తల్లి ప్రైవేట్ ఆడియో లీక్ అవ్వడంపై ఆమె తీవ్రంగా స్పందించారు.
ప్రైవేట్ సంభాషణ ఆడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్
రష్మిక తల్లి సుమన్ మందన్న ఆడియో క్లిప్
ఎనిమిదేళ్లుగా నాపై కావాలనే దుష్ప్రచారం
నేను చెప్పని మాటలను వక్రీకరిస్తున్నారు
అనుమతి లేకుండా దాన్ని రికార్డ్ చేశారు
ప్రతి ఒక్కరికీ నేను రుణపడి ఉంటాను
పోస్ట్ చివర్లో రష్మిక తన అభిమానులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. "ఎవరో తెలియని వాళ్లు వచ్చి మన జీవితం ఎలా ఉండాలో నిర్ణయించలేరు. మనం ఎలా బతకాలో మనమే నిర్ణయించుకోవాలి. నాకు సపోర్ట్ ఇస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికీ నేను రుణపడి ఉంటాను" అని రాసుకొచ్చారు.
రష్మిక పోస్ట్ వైరల్
ప్రస్తుతం రష్మిక పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది. ఆమెకు సపోర్ట్ గా చాలామంది సెలబ్రిటీలు, అభిమానులు నిలుస్తున్నారు. పెళ్లి సంతోషం మధ్యలో ఇలాంటి వివాదాలు రావడం నటితో పాటు ఆమె కుటుంబానికి కూడా మానసిక ఒత్తిడిని కలిగిస్తోంది. రష్మిక తదుపరి చర్య ఏంటో వేచి చూడాలి.
