- Dhurandhar : ధురంధర్ మూవీలో మిస్టేక్.. దొరికిపోయిన చిత్ర యూనిట్, నెటిజన్ల ఫన్నీ కామెంట్స్ వైరల్
Dhurandhar Movie: దురందర్ సినిమాలోని పాకిస్థాన్ సీన్ను ముంబైలోని ఇనార్బిట్ మాల్లో తీశారని అభిమానులు కనిపెట్టారు. ఈ వైరల్ చర్చపై పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ధురంధర్ సినిమా
ధురంధర్ సినిమా రిలీజై మూడు నెలల తర్వాత, ఆల్-టైమ్ బిగ్గెస్ట్ హిందీ సినిమాగా నిలిచింది. ఇప్పుడు రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన ఈ స్పై థ్రిల్లర్పై ఆన్లైన్లో ఓ ఫన్నీ చర్చ మొదలైంది. మార్చి 19న దీని సీక్వెల్ 'ధురంధర్ : ది రివెంజ్' రిలీజ్ కానుండటంతో, అభిమానులు మొదటి భాగాన్ని మళ్లీ చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వాళ్లు చిత్రబృందం చేసిన ఓ తప్పును పట్టేశారు. ఇప్పుడది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
రణ్వీర్ సింగ్, సారా అర్జున్
వైరల్ అయిన ఈ క్లిప్ 'గెహ్రా హువా' పాటలోనిది. ఇందులో రణ్వీర్ సింగ్, సారా అర్జున్ పాకిస్థాన్లోని కరాచీలో ఉన్న ఓ షాపింగ్ సెంటర్లో నడుస్తుంటారు. కానీ, కొందరు తెలివైన ప్రేక్షకులు ఆ లొకేషన్ను వెంటనే గుర్తుపట్టేశారు. వీడియోలో పాకిస్థాన్ మాల్ అని చూపించినా, అది నిజానికి ముంబైలోని మలాడ్ వెస్ట్లో ఉన్న ఇనార్బిట్ మాల్ అని వాళ్లు చెబుతున్నారు. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో ఫన్నీ కామెంట్స్కు దారితీసింది.
ఇనార్బిట్ మాల్
బ్యాక్గ్రౌండ్లో మరిన్ని వివరాలు
నెటిజన్లు ఇంకాస్త లోతుగా గమనించగా, బ్యాక్గ్రౌండ్లో మరిన్ని వివరాలు దొరికాయి. ఆన్లైన్లో వైరల్ అవుతున్న స్క్రీన్షాట్స్లో, హీరోహీరోయిన్ల వెనకున్న ఓ షాపులో నటరాజ, గణేశ, బుద్ధుడి విగ్రహాలు అమ్మకానికి పెట్టడం కనిపించింది. పాకిస్థాన్లోని మాల్ అని చెప్పిన చోట ఇలాంటివి ఎలా సాధ్యమని కొందరు ప్రశ్నిస్తున్నారు. 'సినిమా కథ ప్రకారం, ఆ లొకేషన్లో హిందూ దేవతలు, బౌద్ధ విగ్రహాలు అమ్మడం ఎంతవరకు కరెక్ట్?' అని ఓ రెడ్డిట్ యూజర్ పోస్ట్ చేశాడు. ఈ విమర్శల మధ్య, కొందరు మాత్రం పెద్ద సినిమాల్లో ఇలాంటి చిన్న చిన్న తప్పులు జరుగుతుంటాయని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు.