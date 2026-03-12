- Home
అక్షయ్ కుమార్ సినిమా 'భూత్ బంగ్లా' టీజర్ రిలీజైంది. సోషల్ మీడియాలో దీనికి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ సినిమా కోసం అభిమానులు ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. డైరెక్టర్ ప్రియదర్శన్ తీసిన ఈ హారర్ కామెడీ మూవీ ఏప్రిల్ 10న విడుదల కానుంది.
భూత్ బంగ్లా స్టార్ కాస్ట్ ఫీజులు
అక్షయ్ కుమార్ 'భూత్ బంగ్లా' సినిమాలో నటించిన స్టార్లకు ఎంతెంత రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చారో వివరాలు బయటకొచ్చాయి. డైరెక్టర్ ప్రియదర్శన్ తీసిన ఈ సినిమా బడ్జెట్ రూ.100 కోట్లు.
అక్షయ్ కుమార్ ఫీజు
మీడియా రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, 'భూత్ బంగ్లా'లో నటించడానికి అక్షయ్ కుమార్ రూ.50 కోట్లు తీసుకున్నారు. అంటే, సినిమా బడ్జెట్లో సగం డబ్బు అక్షయ్ జేబులోకే వెళ్లినట్టు స్పష్టమవుతోంది.
పరేష్ రావల్ ఫీజు ఎంతంటే
'భూత్ బంగ్లా' సినిమాలో నటించినందుకు పరేష్ రావల్కు దాదాపు రూ.2 కోట్ల ఫీజు అందింది. ఈ సినిమాలో ఆయనది కీలక పాత్ర అని చెబుతున్నారు.
టబు ఫీజు
'భూత్ బంగ్లా' సినిమాలో టబు కూడా కనిపించనుంది. టీజర్లో ఆమె చిన్న క్లిప్లో మెరిసింది. రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, ఈ సినిమా కోసం ఆమెకు రూ.2.50 కోట్లు ఇచ్చారు.
వామికా గబ్బి ఫీజు
'భూత్ బంగ్లా'లో వామికా గబ్బి లీడ్ హీరోయిన్. అక్షయ్తో వామికాకు ఇదే మొదటి సినిమా. ఈ సినిమా కోసం ఆమెకు రూ.3 కోట్ల ఫీజు అందింది.
రాజ్పాల్ యాదవ్ ఫీజు
'భూత్ బంగ్లా'లో రాజ్పాల్ యాదవ్ కూడా తన కామెడీతో నవ్వించనున్నారు. ఈ సినిమాలో నటించినందుకు ఆయనకు రూ.1 కోటి ఫీజు ఇచ్చారు.
జిషు సేన్గుప్తా ఫీజు
అక్షయ్ కుమార్ 'భూత్ బంగ్లా'లో జిషు సేన్గుప్తా కూడా కనిపించనున్నారు. ప్రస్తుతానికి ఆయన పాత్ర ఏంటనేది రివీల్ కాలేదు. ఈ సినిమాలో నటించినందుకు ఆయనకు రూ.1 కోటి ఫీజు అందినట్లు సమాచారం.
అస్రానీ ఫీజు
మీడియా రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, 'భూత్ బంగ్లా' సినిమాలో అస్రానీ కూడా ఉన్నారు. ఈ చిత్రంలో నటించినందుకు ఆయనకు రూ.2 కోట్లు ఫీజుగా ఇచ్చారు. కాగా, ఆయన ఇప్పుడు ఈ లోకంలో లేరు.