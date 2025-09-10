- Home
మలయాళంలో చిత్రీకరించబడిన సూపర్ హీరో మూవీ కొత్త లోక చాప్టర్ 1 చిత్రం థియేటర్స్ లో భారీ వసూళ్లు సాధిస్తూ దూసుకుపోతోంది. ఇప్పుడు, అభిమానులు దాని OTT విడుదల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు.
లోక చాప్టర్ 1: చంద్ర(కొత్త లోక) మరొక సూపర్ హీరో చిత్రం మాత్రమే కాదు - ఇది మలయాళ సినిమాలో గేమ్-ఛేంజర్. ఆగస్టు 28, 2025న విడుదలైన ఈ చిత్రం, దాని భావోద్వేగ కథనం, శక్తివంతమైన ప్రదర్శనలు, సూపర్ హీరో శైలిపై కొత్త టేక్ కారణంగా, సంవత్సరంలో అతిపెద్ద హిట్లలో ఒకటిగా మారింది.
దుల్కర్ సల్మాన్ వేఫరర్ ఫిల్మ్స్ మద్దతుతో, డొమినిక్ అరుణ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ భారతదేశపు కొత్త సూపర్ హీరోగా అద్భుతమైన నటనను ప్రదర్శించింది.
కొత్త తరహా హీరో
చంద్ర కేంద్ర బిందువులో ఒక మహిళా సూపర్ హీరో ఉంది, ఆమె కేవలం ఆకర్షణీయమైన శక్తులు లేదా హై-ఫ్లయింగ్ స్టంట్ల గురించి కాదు. ఆమె భూమికి సంబంధించినది, భావోద్వేగపరంగా సంక్లిష్టమైనది. భారతీయ పురాణాలతో లోతుగా అనుసంధానించబడి ఉంది. కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ అద్భుతంగా పోషించిన చంద్ర, ప్రపంచాన్ని రక్షించడంతో పాటు వ్యక్తిగత పోరాటాలను ఎదుర్కొనే పాత్ర.
బాక్స్ ఆఫీస్ మ్యాజిక్
కేవలం 13 రోజుల్లో, లోక: చంద్ర భారతీయ బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద ₹93.5 కోట్లు (నికర) వసూలు చేసింది. ఈ చిత్రం విజయం ప్రేక్షకులు కొత్త తరహా సూపర్ హీరో కథ కోసం సిద్ధంగా ఉన్నారని చూపిస్తుంది.
OTT విడుదల త్వరలో రానుంది
చంద్ర థియేటర్లలో ప్రకాశిస్తూనే ఉండగా, అభిమానులు ఇప్పుడు OTT లో చూడాలని ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. లోక బహుళ భాషల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.లోక చాప్టర్ 1 చిత్ర ఓటీటీ రిలీజ్ గురించి ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. కానీ ఈ చిత్ర ఓటీటీ హక్కులు నెట్ ఫ్లిక్స్ సంస్థ సొంతం చేసుకున్నట్లు టాక్. సెప్టెంబర్ 26న ఈ చిత్రం ఓటీటీలో రిలీజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.