- తెలుగు స్టార్ హీరోతో సినిమా కోసం రిషబ్ శెట్టి ప్రయత్నం.. ఎవరితో చేయబోతున్నాడో తెలుసా?
తెలుగు స్టార్ హీరోతో సినిమా కోసం రిషబ్ శెట్టి ప్రయత్నం.. ఎవరితో చేయబోతున్నాడో తెలుసా?
రిషబ్ శెట్టికి పాన్ ఇండియా ఇమేజ్ వచ్చింది. హీరోగా కంటే దర్శకుడిగానే రిషబ్ కు మంచి ఇమేజ్ వచ్చింది. స్టార్ హీరోలు చాలామంది రిషబ్ తో సినిమా చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నట్టు సమాచారం. రిషబ్ శెట్టి సినిమా చేయబోయే ఆ ఇద్దరు స్టార్ హీరోలు ఎవరో తెలుసా?
ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో పాన్ ఇండియా హీరోల హవా
ప్రస్తుతం ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో పాన్ ఇండియా హీరోల హవా కొనసాగుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా ఈ హీరోలకు భారీగా డిమాండ్ పెరిగింది. దాంతో ఎక్కువ డిమాండ్ ఉన్న తెలుగు హీరోలు.. వారు చేయబోయే సినిమాల విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ, ప్రతి ప్రాజెక్ట్ను ప్రత్యేకంగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. వారి నుంచి వచ్చే ప్రతి సినిమా కోసం ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.
భారీగా ప్లాన్ చేస్తున్న రిషబ్ శెట్టి
ఈ నేపథ్యంలో కన్నడ సినిమా ఇండస్ట్రీలో తన కెరీర్ను ప్రారంభించి, పాన్ఇండియా స్టార్ గా మారిన రిషబ్ శెట్టి.. నెక్ట్స్ సినిమాపై భారీగా ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఆయన తెరకెక్కించిన కాంతార సినిమా దేశవ్యాప్తంగా భారీ విజయాన్ని సాధించింది. ఈ చిత్రం ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టింది. అలాగే ‘కాంతార చాప్టర్ వన్’ కూడా భారీ అంచనాల మధ్య వచ్చి.. అద్భుతమైన కలెక్షన్స్ సాధించింది. ఇక రిషబ్ నెక్ట్స్ ఏం చేయబోతున్నాడు అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
కాంతార సక్సెస్ తో..
కాంతార సక్సెస్ తో.. డైరెక్టర్ గా రిషబ్ శెట్టి కి డిమాండ్ పెరిగిపోయింది. ఆయన దర్శకత్వంలో నటించడానికి పలువురు స్టార్ హీరోలు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆయన తెలుగులోని ఇద్దరు ప్రముఖ హీరోలకు కథలు వినిపించినట్లు సమాచారం. అందులో జూనియర్ ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్ ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. వీరిద్దరికీ వేర్వేరు కథలను వివరించినప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఈ రెండు ప్రాజెక్టులు హోల్డ్లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
రిషబ్ శెట్టి, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మధ్య మంచి స్నేహం..
రిషబ్ శెట్టి, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మధ్య మంచి స్నేహ సంబంధం ఉంది. ఎన్టీఆర్ బెంగళూరుకు వెళ్లినప్పుడు రిషబ్ శెట్టిని కలుస్తారు. ఇద్దర కలిసి టూర్ వేసిన ఫోటోలు కూడా అప్పట్లో వైరల్ అయ్యాయి. అలాగే రిషబ్ శెట్టి హైదరాబాద్కు వచ్చినప్పుడు ఎన్టీఆర్ను తప్పక కలుస్తారని సమాచారం. ఈ బాండింగ్ కారణంగా భవిష్యత్తులో వీరి కాంబినేషన్లో సినిమా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. కానీ ఎన్టీఆర్ కు ఉన్న బిజీ షెడ్యుల్ కు అది ఇప్పుడే సాధ్యం కాదనే చెప్పాలి.
అల్లు అర్జున్ తో కుదిరేనా..?
ప్రస్తుతం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. ఇదే విధంగా అల్లు అర్జున్.. పాన్ వరల్డ్ వైపు చూస్తున్నాడు. ఆయన ఖాతాలో వరుసగా మూడు పెద్ద సినిమాలున్నాయి. అవి పూర్తి అయ్యే వరకూ 6ఏళ్ళకు పైగా టైమ్ పట్టే అవకాశం ఉంది. ఆ తరువాత రిషబ్ శెట్టి బన్నీ సినిమా చేస్తాడా లేదా.. అసలు ఈ సినిమాలు గట్టిగా వర్కైట్ అయితే ఐకాన్ స్టార్ ఎవరికీ అందడనే టాక్ వినిపిస్తోంది.