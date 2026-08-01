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- Lenin 22 Days Collections: లెనిన్ 22 రోజుల కలెక్షన్లు.. మొత్తంగా అఖిల్ సినిమాకి వచ్చింది ఎంతంటే? అది నిజం కాదా?
Lenin 22 Days Collections: లెనిన్ 22 రోజుల కలెక్షన్లు.. మొత్తంగా అఖిల్ సినిమాకి వచ్చింది ఎంతంటే? అది నిజం కాదా?
అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా నటించిన `లెనిన్` మూవీ బాక్సాఫీసు వద్ద దుమ్మురేపింది. ఆయన కెరీర్లోనే అత్యధిక కలెక్షన్లని సాధించింది. మరి 22 రోజులు పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రానికి ఎంత కలెక్షన్లు వచ్చాయంటే?
లెనిన్తో తొలి బ్రేక్ అందుకున్న అఖిల్
అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, నాగార్జున వారసులుగా నాగచైతన్యతోపాటు, అఖిల్ కూడా సినిమాల్లోకి హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. చైతన్య రెండో చిత్రంతోనే హిట్ కొట్టాడు. కానీ అఖిల్ ఇన్నాళ్లు స్ట్రగుల్ అయ్యాడు. దాదాపు ఐదు సినిమాలు బోల్తా కొట్టాయి. ఇప్పుడు ఆరో మూవీ(హీరోగా) సక్సెస్ అయ్యింది. `లెనిన్`తో ఆయన హిట్ కొట్టిన విషయం తెలిసిందే. తన కెరీర్లోనే ఫస్ట్ హిట్ ఇదే అని చెప్పొచ్చు. మొత్తానికి దాదాపు 11ఏళ్ల తర్వాత అఖిల్కి ఫస్ట్ బ్రేక్ వచ్చింది.
లెనిన్పై నాగార్జున స్పెషల్ కేర్
అఖిల్ హీరోగా రూపొందిన ఈ చిత్రానికి మురళీ కిశోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. భాగ్యశ్రీ బోర్సే హీరోయిన్గా నటించింది. శివాజీ, ఈశ్వరీ రావు, గెటప్ శ్రీను, ప్రమోద్, రాంకీ వంటి వారు కీలక పాత్రలు పోషించారు. విలేజ్ యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందిన ఈ చిత్రాన్ని నాగార్జున, నాగవంశీ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. `లెనిన్` మూవీ జులై 10న విడుదలైంది. ఈ సినిమా విషయంలో నాగార్జున చాలా కేర్ తీసుకున్నారు. స్వయంగా ఆయన కూర్చొని మూవీని సెట్ చేశారు. ఎడిటింగ్ రూమ్లో ఏది ఎలా చేయాలో పర్ఫెక్ట్ గా ప్లాన్ చేశారు. దీంతో హిట్ సాధ్యమైందనేది టాక్.
లెనిన్ టోటల్ కలెక్షన్లు
ఇక `లెనిన్` మూవీ విడుదలై 22 రోజులు పూర్తి చేసుకుంది. ఇంకా ఈ సినిమా థియేటర్లో రన్ అవుతుంది. మరి ఇప్పటి వరకు ఎంత కలెక్ట్ చేసిందనేది చూస్తే,. ఇది వంద కోట్లు దాటినట్టు ఇటీవలే ప్రకటించారు. మరి నిజంగానే వంద కోట్లు దాటిందా? ట్రేడ్ సైట్లు ఎంత చెబుతున్నాయనేది చూస్తే, ఈ మూవీ ఇప్పటి వరకు సుమారు రూ.72.5కోట్ల కలెక్షన్లు సాధించినట్టు సమాచారం. రూ.66.86 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు వసూలు చేశాయి. అంటే సుమారు రూ.35కోట్లకుపైగానే షేర్ వచ్చిందని సమాచారం. 22వ రోజు ఇది కేవలం ఆరు లక్షలు మాత్రమే వసూలు చేసింది. అవి థియేటర్ రెంట్లకే సరిపోతాయి. దీంతో కొత్తగా వచ్చే షేర్ ఏం లేదు. మొత్తంగా `లెనిన్` మూవీ బాక్సాఫీసు వద్ద క్లోజ్ అయ్యిందనే చెప్పొచ్చు. మరో వారం రోజుల్లో ఇది ఓటీటీలోకి రాబోతుందని సమాచారం.
లెనిన్కి భారీ లాభాలు
అఖిల్ `లెనిన్` మూవీ బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ సుమారు రూ.22కోట్లు అని సమాచారం. షేర్ రూ.35కోట్లు దాటింది. అంటే రూ.13కోట్లకుపైగానే లాభాలు వచ్చాయి. ఆల్మోస్ట్ అన్ని చోట్ల రికవరీ అయ్యిందని టాక్. సినిమాకి అయిన బడ్జెట్ రూ.55కోట్లు అని సమాచారం. నాన్ థియేట్రికల్ గా దీనికి బాగానే(సుమారు రూ.30కోట్లు) వచ్చిందట. ఓవరాల్గా `లెనిన్` నిర్మాతలకు ప్రాఫిట్ ప్రాజెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు. అదే సమయంలో అఖిల్ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచిన సినిమా అవుతుంది. ఆయన కెరీర్కిది పెద్ద బూస్ట్ ఇచ్చింది. మరో ఐదారేళ్లు తిరుగులేదని చెప్పొచ్చు.