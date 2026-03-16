Lavanya Tripathi: డైరెక్టర్ వేధించాడు.. సినిమా వదిలేస్తే కేసు పెట్టారు.. మెగా కోడలు బయటపెట్టిన నిజం
ఒక తమిళ సినిమా షూటింగ్లో డైరెక్టర్ తనతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని, అందుకే ఆ సినిమా నుంచి తప్పుకున్నానని నటి లావణ్య త్రిపాఠి చెప్పారు. దీనికోసం తనపై కేసు కూడా పెట్టారని ఆమె ఓ ఇంటర్వ్యూలో బయటపెట్టారు.
మెగా కోడలిగా రాణిస్తోంది లావణ్య త్రిపాఠి
మెగా కోడలు లావణ్య త్రిపాఠి ఇప్పుడు ఫ్యామిలీకే పరిమితమయ్యింది. కుమారుడు జన్మించడంతో ఆమె సినిమాలకు దూరంగా ఉంది. అయితే ఆమె నటించిన `సతీ లీలావతి` మూవీ ఇప్పుడు రిలీజ్ కాబోతుంది. ఈ క్రమంలో లావణ్య త్రిపాఠి ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచింది. సోషల్ మీడియాలో వేధింపుల నేపథ్యంలో ఆమె పోలీసులకు కూడా ఫిర్యాదు చేసింది. అంతేకాదు తాజాగా మరో షాకింగ్ విషయాన్ని వెల్లడించింది. తనని ఓ తమిళ దర్శకుడు వేధించినట్టు వెల్లడించింది.
ఇంట్లో కూర్చుని ఏడ్చిన లావణ్య త్రిపాఠి
ఓ తమిళ డైరెక్టర్ తనతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని, అందుకే ఆ సినిమా వదిలేశానని చెప్పింది. కానీ, ఆ చిత్ర బృందం తనపైనే కేసు పెట్టిందని లావణ్య తెలిపింది. అంతేకాదు, మీడియాలో తన గురించి తప్పుడు వార్తలు ప్రచారం చేశారని లావణ్య ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఆ ఒత్తిడి తట్టుకోలేక ఒక రోజంతా ఇంట్లో కూర్చుని ఏడ్చేశానని చెప్పింది.
నాపై తప్పుడు వార్తలు రాయించారు
`నాకు సినిమా నేపథ్యం లేదు. ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఇండస్ట్రీలో సాయం చేసేవారు ఎవరూ ఉండరు. నేనొక తమిళ సినిమా చేయాల్సి ఉంది. ఆ డైరెక్టర్ ప్రవర్తన బాగాలేదు. నాకు చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది. అందుకే ఆ సినిమాకు నో చెప్పాను. తర్వాత వాళ్లు నాపై కేసు పెట్టారు. పేపర్లలో నా గురించి లేనిపోనివి రాయించారు. ఈ విషయం మొదటిసారి చెబుతున్నా` అని లావణ్య వివరించారు.
ఎవరి సాయం అడగలేదు
ఆమె ఇంకా మాట్లాడుతూ, `అప్పుడు ఈ విషయం ఎవరితోనూ చెప్పలేదు, సాయం కూడా అడగలేదు. కానీ ఆ ఒత్తిడికి ఒకరోజు ఇంటికి వచ్చి బాగా ఏడ్చాను. సాధారణంగా నేను ఏడవను. బాగా ఏడ్చాక లేచి ఒక టీ పెట్టుకున్నాను. ఏడవడం మంచిదే, అందులో తప్పేం లేదు`.
ఇలాంటివి మనల్ని బలపరుస్తాయి
`కానీ నాకు ఇలాంటి అనుభవాలు ఎదురయ్యాయి. కొన్నిసార్లు ఇవి మనల్ని మరింత బలంగా మారుస్తాయి. వాళ్లతో పనిచేయడం కష్టం కాబట్టే నేను 'నో' చెప్పాను. అయినా వాళ్లు నన్ను ఇబ్బంది పెట్టడం ఆపలేదు` అని లావణ్య వెల్లడించింది.