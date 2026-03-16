- Krishnam Raju Favorite Hero: కృష్ణంరాజుకి ఇష్టమైన హీరో ఎవరో తెలుసా? ఆయన సినిమా వస్తుందంటే టీవీకి అతుక్కుపోతాడు
Krishnam Raju Favorite Hero: రెబల్ స్టార్ కృష్ణంరాజుకి లక్షలమంది అభిమానులు ఉన్నారు. మరి ఆయన ఇష్టపడే నటుడు ఎవరో తెలుసా? ఆయన సినిమా వస్తుందంటే టీవీ నుంచి కదలరట. ఆ కథేంటో చూస్తే
యాక్షన్ సినిమాలతో రెబల్ స్టార్గా ఎదిగిన కృష్ణంరాజు
రెబల్ స్టార్ కృష్ణంరాజు టాలీవుడ్లో తనకంటూ ఒక గుర్తింపుని, ఇమేజ్ని సొంతం చేసుకున్నారు. ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్ల తర్వాత ఆ స్థాయిలో దిగ్గజ నటుడిగా ఎదిగారు. మర్యాదల విషయంలో తనకు తానే సాటి. అది సినిమా సెట్ అయినా, ఇళ్లు అయినా టాలీవుడ్ లో ఆయనది గొప్ప మనసు. యాక్షన్ సినిమాలతో హీరోగా రాణించారు. రెబల్ పాత్రల్లో కనిపించి రెబల్ స్టార్ అనే గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
కృష్ణంరాజుకి ఇష్టమైన హీరో
రెబల్ స్టార్ కృష్ణంరాజు ఎంతో మందికి ఆయన స్ఫూర్తి. ఆయన్ని చూసి సినిమాల్లోకి వచ్చిన వాళ్లు చాలా మందే ఉన్నారు. మరి ఆయనకు ఇష్టమైన హీరో ఎవరు? ఆయన్న ఎవరిని ఎవరుగా ఆరాధిస్తారు అనేది చూస్తే, ఆసక్తికర విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. రెబల్ స్టార్ స్వయంగా తనకు ఇష్టమైన నటుడు ఎవరో వెల్లడించారు. ఆయన సినిమాలు టీవీలో వస్తున్నాయంటే ఎంత అర్జెంట్ పని ఉన్నా, అలానే టీవీకి అతుక్కుపోతారు. సినిమా చూశాకే కదులుతారు. అంతగా ఇష్టపడతారు. కాకపోతే ఆ హీరో మన తెలుగు హీరో కాకపోవడం గమనార్హం.
దిలీప్ కుమార్.. కృష్ణంరాజుకి ఇష్టమైన హీరో
కృష్ణంరాజు అంతగా ఇష్టపడే నటుడు దిలీప్ కుమార్. ఆయనంటే ఎంతో ఇష్టం. టీవీలో ఆయన సినిమా వస్తుందంటే ఆగిపోయి సినిమా చూస్తానని తెలిపారు రెబల్ స్టార్. అంతేకాదు ఆయన్ని ఏకంగా తన సినిమాలో తీసుకున్నారు. కృష్ణంరాజు నటించిన బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాల్లో `బొబ్బిలి బ్రహ్మన్న` ఒకటి. ఈ చిత్రాన్ని హిందీలో రీమేక్ చేయాలనుకున్నారు. అందరు ధర్మేంద్రతో చేయాలనుకున్నారు.
దిలీప్ కుమార్తో `బొబ్బిలి బ్రహ్మన్న` రీమేక్
కానీ కృష్ణంరాజుకి మాత్రం దిలీప్ తో చేయాలనుకున్నారు. ఆయనకు సినిమా చూపించారు. పాత్ర, నటన నచ్చి ఆయన చేయడానికి ఓకే చెప్పారు. ఇంకా చెప్పాలంటే కృష్ణంరాజు ఒప్పించారు. సినిమా బాగా వచ్చింది. దిలీప్ కుమార్ ఇరగదీశారు. `ధర్మ అధికారి` పేరుతో రూపొందిన ఈ చిత్రం హిందీలో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయ్యింది. ఇందులో దిలీప్ కుమార్, జితేంద్ర, శ్రీదేవి నటించారు. ఈ మూవీని కె రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వంలో కృష్ణంరాజు నిర్మించారు. అలా తనకు ఇష్టమైన నటుడితో సినిమా చేసే అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు రెబల్ స్టార్.