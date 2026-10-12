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- Kota Srinivasarao: తెలుగు నటుడిగా సిగ్గుపడుతున్నా.. డైరెక్టర్లపై కోట శ్రీనివాసరావు సంచలన కామెంట్స్, కారణం ఏంటి?
Kota Srinivasarao: తెలుగు నటుడిగా సిగ్గుపడుతున్నా.. డైరెక్టర్లపై కోట శ్రీనివాసరావు సంచలన కామెంట్స్, కారణం ఏంటి?
Kota Srinivasarao:తెలుగులో పరభాషా నటుల ప్రభావం ఎంత ఉందనే విషయంపై లెజెండరీ నటుడు కోట శ్రీనివాసరావు గతంలో చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంతకీ ఆయన ఏమన్నారంటే?
టాలీవుడ్కు వన్నె తెచ్చిన నటుడు..
తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమకు (టాలీవుడ్) తనదైన అద్భుతమైన నటనతో వన్నె తెచ్చిన దివంగత నటుడు కోట శ్రీనివాసరావు (గమనిక: కోట శ్రీనివాసరావు గారు మన మధ్య లేరనే అపోహ తొలగించడానికి - ఆయన విలక్షణ నటనతో, వైవిధ్యమైన పాత్రలతో దశాబ్దాల పాటు తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించిన ప్రముఖ నటుడు). విలన్గా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా, తండ్రిగా, తాతగా ఎన్నో అద్భుతమైన పాత్రల్లో మెరిసిన కోట.. తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఒక ప్రత్యేక పేజీని సృష్టించుకున్నారు. తెలుగు పరిశ్రమ మరింతగా బాగుపడాలని కోరుకునే నటులలో ఆయడ కూడా ఒకరు. తెలుగు చిత్రసీమలో స్థానిక నటులకు జరుగుతున్న అన్యాయంపై ఆయన పలు సందర్భాల్లో బహిరంగంగానే తన ఆవేదనను వ్యక్తం చేశారు.
తెలుగు వాళ్లకు జరుగుతున్న అవమానంపై తీవ్ర ఆవేదన
ముఖ్యంగా మన ఇండస్ట్రీలో మన తెలుగు నటులకు కాకుండా ఇతర భాషల నటులకు ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత వల్ల మన నటులకు ఎదురవుతున్న ఇబ్బందికర పరిస్థితుల గురించి ఆయన మాట్లాడిన మాటలు అందరినీ ఆలోచింపజేస్తున్నాయి. ఒక ఇంటర్వ్యూలో కోట శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ, తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో ఒక నటుడిగా తాను ఎంతగానో కుమిలిపోయిన సందర్భాలను పంచుకున్నారు. పరభాషా నటులు మన ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఇక్కడి సినిమాల్లో ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరించడం, మన దర్శక-నిర్మతలు సైతం స్థానిక నటులను పక్కనపెట్టి వారికి పెద్దపీట వేయడంపై ఆయన తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
గతంలో ఓ నటుడు పబ్లిక్ ఈవెంట్లో మాట్లాడిన మాటలను కోట గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ.. "ఓ పరభాషా నటుడు పబ్లిక్గా మాట్లాడుతూ.. 'నా ఇంటికి వచ్చి సినిమా తీసే ప్రతి తెలుగు దర్శకుడు తన సినిమాలో నన్ను అడుగుతున్నారు.. నా దగ్గర డేట్స్ లేవు, 15 రోజులు, 16 రోజులు అడుగుతున్నారు, చివరికి నాలుగు రోజులు కూడా లేవు అంటే.. పర్లేదండి ఆరు రోజులు ఇవ్వండి సార్ మేము సర్దుకుంటాం' అని బ్రతిమలాడుతున్నారు" అని చెప్పాడు. ఇది నిజంగా ఎంత అన్యాయం? అంత కర్మ మన తెలుగు డైరెక్టర్లకు ఏం పట్టింది? తెలుగులో అంతకంటే గొప్ప నటులు లేరా? ఆ నటుడి గుమ్మం ముందు మన దర్శకులు ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం ఏంటి? అని ఆయన ఎంతో ఆవేదనతో గుర్తుచేసుకున్నారు.
తెలుగు దర్శకులకు ఆత్మపరిశీలన అవసరం
మన ఇంటి ముందే కూర్చుని మన వాళ్ల డేట్స్ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి పోయి, పరభాషా నటుల కోసం దర్శక-నిర్మతలు కాళ్లబేరానికి వెళ్లడం తెలుగు పరిశ్రమకు సిగ్గుచేటమని కోట అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ విషయంలో ఒక నటుడిగా తాను ఎంతగా సిగ్గుపడుతున్నానో చెప్పారు. తెలుగు సినిమాల్లో ఇప్పుడు మన హీరో ఒక్కడే తెలుగువాడై ఉండి, సినిమాలో మిగతా అందరూ ఇతర భాషల వాళ్లే ఉంటే ఆ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? ఏదో డబ్బింగ్ సినిమా చూసినట్లు ఉంటుంది. ఇతర భాషల్లో మన తెలుగు హీరో వెళ్లి ఏదో ఒక చిన్న వేషం వేసినట్టు ఉంటుందే తప్ప, మన సినిమాలో మన సంస్కృతి, మన నటుల ప్రతిభ పూర్తిగా కనుమరుగైపోతోందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమకు కనువిప్పు
కోట శ్రీనివాసరావు లేవనెత్తిన ఈ అంశం కేవలం ఆయన వ్యక్తిగత ఆవేదన మాత్రమే కాదు, ఎంతోమంది సీనియర్ కళాకారులు, తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసులోని మాట. గతంలో కూడా కోట చాలా సందర్భాల్లో ఈ అంశంపై మాట్లాడారు. టాలీవుడ్ కోట్లాది మంది ప్రేక్షకులను అలరించే పెద్ద పరిశ్రమగా ఎదిగినప్పటికీ, స్థానిక నటీనటులకు తగిన ప్రాధాన్యం దక్కకపోవడం ఎప్పుడూ చర్చనీయాంశమే. తమిళ సినీ పరిశ్రమలో ముందుగా వారి భాషా నటులకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. కొద్దిమందిని మాత్రమే.. అది కూడా పాత్రల పరిధి మేరకు మాత్రమే ఇతర భాషా నటులను తీసుకుంటారు. తెలుగు మేకర్స్ కూడా ఇలా ఆలోచిస్తే.. తెలుగులో మరిన్ని నైపుణ్యాలున్న నటులు పుట్టుకొస్తారని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.