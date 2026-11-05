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- Anil Ravipudi: కజకిస్తాన్ లో వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్.. మరో వీడియో వదిలిన అనిల్ రావిపూడి
Anil Ravipudi: కజకిస్తాన్ లో వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్.. మరో వీడియో వదిలిన అనిల్ రావిపూడి
వెంకటేశ్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ నటిస్తున్న ‘జనవరి 12 విడుదల’ సినిమా కొత్త షెడ్యూల్ కజకిస్థాన్లో ప్రారంభమైంది. ఇందులో భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్తో పాటు ప్రత్యేక పాటను చిత్రీకరించనున్నారు.
జనవరి 12 విడుదల
విక్టరీ వెంకటేశ్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న చిత్రం ‘జనవరి 12 విడుదల’. ఈ సినిమా కొత్త షెడ్యూల్ కజకిస్థాన్లో ప్రారంభమైంది. దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి ఈ షెడ్యూల్లో ఇద్దరు కథానాయకులతో భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్తో పాటు ప్రత్యేక పాటను చిత్రీకరించేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. ఈ షెడ్యూల్లో కీలకమైన సన్నివేశాలను తెరకెక్కించనున్నారు.
యాక్షన్ సీక్వెన్స్
రియల్ సతీశ్ నేతృత్వంలో రూపొందుతున్న యాక్షన్ సీక్వెన్స్ను కజకిస్థాన్లోని అందమైన ప్రకృతి దృశ్యాల మధ్య భారీ స్థాయిలో చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఈ షెడ్యూల్లోనే శేఖర్ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీలో ప్రత్యేక పాటను కూడా తెరకెక్కించనున్నారు. ఈ పాటలో వెంకటేశ్, కళ్యాణ్ రామ్ కలిసి తెరపై కనిపించనున్నారు. ఇద్దరు కథానాయకులు ఒకే పాటలో సందడి చేయడం ఈ షెడ్యూల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది.
అందమైన పర్వత ప్రాంతాల మధ్య చిత్రీకరణ
కజకిస్థాన్లోని పర్వత ప్రాంతాల నేపథ్యంలో వెంకటేశ్, కళ్యాణ్ రామ్, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కలిసి ఉన్న వర్కింగ్ స్టిల్ను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది. అందమైన పర్వత ప్రాంతాల మధ్య చిత్రీకరణ జరుగుతున్న విషయాన్ని ఈ ఫొటో తెలియజేస్తోంది. సహు గారపాటి షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్పై ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, ఆర్చనా, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కీర్తి సురేష్, కృతి శెట్టి కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు.
‘బావ బామ్మర్ది సౌజన్యంతో’ అనే ట్యాగ్లైన్తో ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. కుటుంబ భావోద్వేగాలు, హాస్యం, కమర్షియల్ వినోదం కలగలిపిన చిత్రంగా దీన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నారు. కజకిస్థాన్ షెడ్యూల్లో యాక్షన్ సన్నివేశాలతో పాటు ప్రత్యేక పాటను పూర్తి చేయడంపై చిత్ర బృందం దృష్టి పెట్టింది.
THE ACTION IS GETTING BIGGER IN KAZAKHSTAN 🔥
The shoot of #January12Vidudala is in full swing, with Victory @VenkyMama & @NANDAMURIKALYAN shooting a power-packed action sequence and a spectacular song 💥
Just wait for a FULL-ON ENTERTAINMENT FEAST this Sankranthi, arriving in theatres on JANUARY 12, 2027 ❤️🔥
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— Shine Screens (@Shine_Screens) November 5, 2026