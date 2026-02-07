- Home
- తనకన్నా చిన్నవాడితో ఎంగేజ్మెంట్, బ్రేకప్.. ఏ అమ్మాయికీ ఆ పరిస్థితి రాకూడదు, హీరోయిన్ సంచలనం
Karishma Kapoor: నటి కరిష్మా కపూర్, అభిషేక్ బచ్చన్ 2000లో ప్రేమలో పడ్డారు. 2002లో వీరి నిశ్చితార్థం ఘనంగా జరిగింది. పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన ఈ జంట ఆ తర్వాత విడిపోయారు.
ఏ అమ్మాయికీ ఇలాంటి పరిస్థితి రాకూడదు
ఒక ఇంటర్వ్యూలో కరిష్మా కపూర్ మాట్లాడుతూ, “సంవత్సరం ప్రారంభం భయంకరంగా ఉంది, ఏ అమ్మాయికీ ఇలాంటి పరిస్థితి రాకూడదు. నాకు నేనే సర్దిచెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది” అని అన్నారు.
తలరాతలో రాసిందే జరుగుతుంది
“ఏది జరగాలో అదే జరుగుతుంది. దాన్ని ఆపలేం. పరిస్థితిని ఎలా ఎదుర్కోవాలో నాకు తెలియలేదు, అలాంటి పరిస్థితికి నేను సిద్ధంగా కూడా లేను. జీవితం వచ్చినట్లే సాగాలి” అని ఆమె అన్నారు.
అందరూ నన్ను వదిలి వెళ్లారు
అలాంటి కష్ట సమయంలో నా పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్నందుకు మీడియాకు రుణపడి ఉంటాను. అందరూ నన్ను వదిలి వెళ్లారు. కానీ ఆ విషాదం నుంచి బయటపడటానికి నా కుటుంబం సహాయం చేసింది.
ఎప్పుడూ మాట్లాడలేదు
ఈ విషయంపై అభిషేక్ గానీ, కరిష్మా గానీ ఎప్పుడూ మాట్లాడలేదు. అమితాబ్ బచ్చన్ 60వ పుట్టినరోజున వీరి నిశ్చితార్థం ప్రకటించారు. ఏడాదికే బ్రేకప్ అయింది.
ఐశ్వర్యతో అభిషేక్ పెళ్లి
కరిష్మా తర్వాత ఒక వ్యాపారవేత్తను పెళ్లి చేసుకుని విడాకులు తీసుకున్నారు. అభిషేక్ బచ్చన్, ఐశ్వర్య రాయ్ను పెళ్లి చేసుకున్నారు.