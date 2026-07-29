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- Kangana Ranaut: నువ్వొక యూజ్లెస్.. పనిచూసుకో, కంగనా రనౌత్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇచ్చిపడేసింది, ఎవరికో తెలుసా?
Kangana Ranaut: నువ్వొక యూజ్లెస్.. పనిచూసుకో, కంగనా రనౌత్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇచ్చిపడేసింది, ఎవరికో తెలుసా?
Kangana Ranaut: బాలీవుడ్ నటి, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ మరొకసారి ఘాటు వ్యాఖ్యలతో ఇచ్చిపడేసింది. తనపై పిచ్చి పిచ్చి కామెంట్స్ చేసిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) ముఖ్య అధికార ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్ పై ఆమె తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.
మరోసారి మాటలకు పదును పెట్టిన కంగనా
బాలీవుడ్ ఫైర్ బ్రాండ్, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ మరోసారి తన మాటలకు పదును పెట్టారు. అనవసరంగా తనపై కామెంట్లు చేసిన CJP అధికార ప్రతినిధికి లెప్ట్ అండ్ రౌట్ ఇచ్చిపడేసింది. తన వయసు అనుభవం ముందు అతని స్థాయి ఏ పాటితో తెలిసేలా కామెంట్స్ చేసింది. రీసెంట్ గా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) అధికార ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, కంగనా వ్యాఖ్యలను ఆమె సొంత పార్టీ నాయకులే తీవ్రంగా పరిగణించరని ఎద్దేవా చేశారు. యువత గానీ, జెన్ జెడ్ ప్రతినిధులు గానీ ఆమె మాటలను పట్టించుకోరని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, ప్రజాప్రతినిధులు బాధ్యతాయుతమైన భాష మాట్లాడాలని హితవు పలికారు.
సౌరవ్ దాస్ పై తీవ్రంగా స్పందించిన కంగనా..
సౌరవ్ దాస్ వ్యాఖ్యలపై విరుచుకుపడింది బాలీవుడ్ నటి. తన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ లో కంగనా స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చింది. "28 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చినా కూడా సౌరవ్ దాస్ ఇంకా తనను తాను విద్యార్థినని చెప్పుకోవడం విడ్డూరంగా ఉంది. అతను ఉన్న వయస్సులోనే నేను రెండు జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులు సాధించాను. దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా ప్రజా జీవితంలో కొనసాగుతున్నాను" అని గుర్తుచేశారు.
నువ్వొక యూజ్లెస్.. ముందు పనిచూసుకో..
సౌరవ్ దాస్ను "పూర్తిగా పనికిరానివాడు, నిరుద్యోగి" అని ఘాటు కామెంట్స్ చేసిన కంగనా.. తన లైఫ్ గురించి వివరించింది. తాను ఒకే సమయంలో నటిగా, నిర్మాతగా, దర్శకురాలిగా, రచయిత్రిగా, వ్యాపారవేత్తగా, ఎంపీగా ఎన్నో బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నానని తెలిపారు. నిరంతరం కష్టపడే బాధ్యతాయుతమైన జీవితం అంటే ఏమిటో నిరుద్యోగులకు అర్థం కాదని ఎద్దేవా చేశారు.
నిరసనకారులకు హెచ్చరిక
జెన్ జెడ్ ఆందోళనలపై తను చేసిన మునుపటి వ్యాఖ్యలను కంగనా సమర్థించుకున్నారు. బహిరంగంగా అసభ్యకరమైన భాషను ఉపయోగిస్తూ, ప్రభుత్వ ఆస్తులను ధ్వంసం చేసేవారు ప్రజా ఆగ్రహాన్ని ఎదుర్కోక తప్పదని స్పష్టం చేశారు. ఇతరులను దూషించేవారు విమర్శలను తట్టుకోవడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు. కంగనా - సౌరవ్ దాస్ మధ్య నడిచిన ఈ తీవ్రస్థాయి మాటల యుద్ధం ప్రస్తుతం రాజకీయ, సామాజిక వర్గాల్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చనీయాంశంగా మారింది.