- మొహమాటం లేకుండా తన భర్త సూర్యకి ఉన్న బ్యాడ్ హ్యాబిట్ బయటపెట్టిన జ్యోతిక.. ఆ చెడు అలవాటు ఏంటో తెలుసా ?
సూర్యలో ఉన్న ఆ ఒక్క చెడ్డ అలవాటును నేను అస్సలు సహించలేను. దీనికోసం మేం గొడవపడతాం అని ఆయన భార్య జ్యోతిక ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. ఇంతకీ సూర్యకి ఉన్న చెడు అలవాటు ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
Suriya Bad Habit
తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో రీల్ జోడీ నుంచి రియల్ జోడీగా మారిన ప్రముఖులు చాలా మంది ఉన్నా, వారిలో సూర్య - జ్యోతిక జంట కూడా ఒకరు. కలిసి సినిమాల్లో నటించి, ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న వీరు, ప్రేమ వివాహం చేసుకోవాలనుకునే జంటలకు రోల్ మోడల్గా నిలుస్తున్నారు. బతికితే సూర్య - జ్యోతికలా బతకాలి అనేంత గొప్ప జంటగా వీరు పేరు తెచ్చుకున్నారు. పెళ్లై 20 ఏళ్లు అయినా వీరి మధ్య ప్రేమ ఏమాత్రం తగ్గలేదు.
సూర్య - జ్యోతిక
సూర్య - జ్యోతిక దంపతులకు దియా అనే కూతురు, దేవ్ అనే కొడుకు ఉన్నారు. పెళ్లి తర్వాత సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న జ్యోతిక, పిల్లలు పెద్దయ్యాక మళ్లీ తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ మొదలుపెట్టారు. ప్రస్తుతం పిల్లల చదువు కోసం ముంబైలో నివసిస్తున్న ఈ జంట, తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వీరి గురించి ఓ వార్త వైరల్ అవుతోంది. అదేంటో చూద్దాం.
జ్యోతిక సినిమాలతో బిజీ
సెలబ్రిటీల పెళ్లిళ్లు ఈ మధ్య విడాకుల వార్తలతో నిలుస్తున్నాయి. కానీ సూర్య-జ్యోతిక జంట అందమైన, సంతోషకరమైన కుటుంబ జీవితం గడుపుతూ ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. 90వ దశకంలో తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో అగ్ర నటిగా వెలుగొందారు జ్యోతిక. 'కాక్క కాక్క' సినిమాలో సూర్యతో కలిసి నటించినప్పుడు ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. పెళ్లి తర్వాత కూడా జ్యోతిక సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు.
సూర్యకు ఒక చెడ్డ అలవాటు ఉంది
ముంబైలో నివసిస్తున్న సూర్య, జ్యోతిక ఇటీవల తమ 19వ వివాహ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకున్నారు. ఆ సమయంలో అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో, సూర్య భార్య జ్యోతిక గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన మాటలు వైరల్ అవుతున్నాయి. 'నా భర్త సూర్య నాతో స్నేహంగా ఉంటారు. నాకు చాలా గౌరవం ఇస్తారు. అది నాకు చాలా ఇష్టం. కానీ, సూర్యకు ఒక చెడ్డ అలవాటు ఉంది. అది నాకు నచ్చదు. ఆయన బాత్రూంలో ఎక్కువ సమయం గడుపుతారు. ఈ అలవాటును మాత్రం నేను సహించలేను. దీనికోసం మేం గొడవపడతాం' అని జ్యోతిక అన్నారు.