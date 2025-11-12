- Home
- జయం సినిమాలో హీరోయిన్ గా ఫస్ట్ ఛాయిస్ సదా కాదు, క్రేజీ ఆఫర్ మిస్ చేసుకున్న యాంకర్ ఎవరో తెలుసా ?
Jayam Movie: రవి మోహన్ హీరోగా నటించిన 'జయం' సినిమాలో సదాకి బదులుగా హీరోయిన్గా నటించాల్సింది ఎవరు అనే విషయంపై సమాచారం బయటకు వచ్చింది. నితిన్, సదా నటించిన జయం సూపర్ హిట్ అయ్యాక ఈ చిత్రాన్ని తమిళంలో రీమేక్ చేశారు.
రవి మోహన్ గా మారిన జయం రవి
తొలి సినిమా 'జయం'తోనే హిట్టు కొట్టి, జయం రవిగా మారాడు రవి మోహన్. 20 ఏళ్ల తర్వాత, తనను రవి మోహన్గా పిలవాలని అభిమానులను కోరాడు.
నితిన్ సినిమాకి రీమేక్
తమిళ 'జయం' రిలీజ్కు ముందే, నితిన్ హీరోగా తెలుగులో 'జయం' పేరుతోనే ఈ సినిమా రిలీజైంది. ఈ సినిమా విజయం తర్వాత, కథలో చిన్న మార్పులు చేసి మోహన్ రాజా తన తమ్ముడితో రీమేక్ చేశారు.
సదా ఫస్ట్ ఛాయిస్ కాదు
సదా నటన, అందం తెలుగు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నట్టే, తమిళ ప్రేక్షకులను కూడా ఆకట్టుకుంటుందని ఆమెను తీసుకున్నారు. కానీ తెలుగులో మొదట హీరోయిన్గా సదాను అనుకోలేదని నితిన్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు.
జయం సినిమా మిస్ చేసుకున్న యాంకర్
సదా కంటే ముందు ఈ సినిమాలో నటించాల్సింది నటి రష్మీ గౌతమ్. నితిన్ తో కలిసి వర్క్ షాప్ లో కూడా పాల్గొంది. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఆమె నటించలేకపోవడంతో, ఆమె స్థానంలో సదాను తీసుకున్నారు. తెలుగులో రష్మీ నటించి ఉంటే, తమిళంలోనూ ఆమే ఉండేది.
