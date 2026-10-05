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- Jailer 2 Trailer: జైలర్ 2 ట్రైలర్ రివ్యూ, అది మీ డాడీ కాలం స్థాయి.. ముత్తువేల్ పాండియన్ గా రజనీ అరాచకం
Jailer 2 Trailer: జైలర్ 2 ట్రైలర్ రివ్యూ, అది మీ డాడీ కాలం స్థాయి.. ముత్తువేల్ పాండియన్ గా రజనీ అరాచకం
రజనీకాంత్ జైలర్ 2 ట్రైలర్ విడుదలైంది. టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్ గా సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ మాస్ యాక్షన్ తో అదరగొడుతున్నారు. సినిమాపై అంచనాలు పెంచేలా ట్రైలర్ ఉంది.
Jailer 2 Trailer
2023లో విడుదలై బ్లాక్బస్టర్ విజయాన్ని అందుకున్న జైలర్ సినిమాకు సీక్వెల్గా జైలర్ 2 తెరకెక్కింది. సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన ఈ సినిమా దసరా సీజన్లో భాగంగా అక్టోబర్ 15న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్రబృందం తాజాగా థియేట్రికల్ ట్రైలర్ను విడుదల చేసింది. ట్రైలర్ను చూస్తే మరోసారి రజనీకాంత్ను కేంద్రంగా చేసుకుని భారీ స్థాయిలో మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ను సిద్ధం చేసినట్లు కనిపిస్తోంది. జైలర్ సినిమా కథలోని పరిణామాల తర్వాత టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్ పాత్ర చుట్టూ ఈ కథ సాగనున్నట్లు ట్రైలర్ ద్వారా తెలుస్తోంది.
అండర్వరల్డ్పై ముత్తువేల్ పాండియన్ పోరాటం
జైలర్ తర్వాత టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్ కోసం పలువురు గ్యాంగ్స్టర్లు వెతుకుతుంటారు. ఈ పరిస్థితుల్లో అతను అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లి డ్రైవర్గా పనిచేయడం మొదలుపెడతాడు. అక్కడ అతడిని తరచూ ఎగతాళి చేస్తుంటారు. అయితే ట్రైలర్లో అసలు విషయం మరో విధంగా చూపించారు. ముత్తువేల్ పాండియన్ తన శత్రువులను ఒకే చోటుకు తీసుకువచ్చి అండర్వరల్డ్ నెట్వర్క్ను అంతం చేసే రహస్య ఆపరేషన్లో పనిచేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో కథలో ప్రమాదం, పోరాటం మరింత పెరిగినట్లు ట్రైలర్ సూచిస్తోంది.
రజనీ స్టైల్ మాస్ యాక్షన్
జైలర్ సినిమాను తెరకెక్కించిన నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ మరోసారి రజనీకాంత్ను కథకు కేంద్రంగా ఉంచి స్టైలిష్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ను రూపొందించినట్లు ట్రైలర్ స్పష్టం చేస్తోంది. రజనీకాంత్ ప్రత్యేకమైన మేనరిజమ్స్, డైలాగ్ డెలివరీకి ట్రైలర్లో మరోసారి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. శత్రువులపై తనదైన శైలిలో విరుచుకుపడే రజనీని చూపిస్తూ అభిమానులకు కావాల్సిన మాస్ ఎలివేషన్స్ అందించారు. కథ ఆసక్తికరంగా అనిపించడంతో పాటు యాక్షన్కు కూడా సినిమాలో మంచి ప్రాధాన్యం ఉన్నట్లు ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. భారీ బడ్జెట్కు తగ్గట్టుగా విజువల్స్ కూడా ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి.
భారీ తారాగణంతో జైలర్ 2
జైలర్ 2లో రజనీకాంత్తో పాటు విద్యా బాలన్, సూరజ్ వెంజారమూడు, మిర్నా, రమ్యకృష్ణన్, మిథున్ చక్రవర్తి తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు మరో ప్రత్యేకతగా పలువురు ప్రముఖ నటుల ప్రత్యేక పాత్రలు నిలవనున్నాయి. మోహన్లాల్, హృతిక్ రోషన్, శివ రాజ్కుమార్, విజయ్ సేతుపతి ప్రత్యేక అతిథి పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. దీంతో ఇప్పటికే సినిమాపై ఆసక్తి పెరిగింది. అనిరుధ్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు.
రజనీ అభిమానులకు మాస్ ట్రీట్
మొత్తంగా చూస్తే జైలర్ 2 ట్రైలర్లో రజనీకాంత్ మాస్ ఇమేజ్కు తగిన అంశాలకు పెద్దపీట వేశారు. అండర్వరల్డ్ నెట్వర్క్, ముత్తువేల్ పాండియన్ రహస్య ఆపరేషన్, భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలతో కథను ముందుకు తీసుకెళ్లినట్లు ట్రైలర్ చెబుతోంది. రజనీ స్టైల్, డైలాగ్ డెలివరీ, యాక్షన్తో పాటు భారీ తారాగణం సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచేలా కనిపిస్తోంది. అక్టోబర్ 15న విడుదల కానున్న జైలర్ 2పై ట్రైలర్ మరింత ఆసక్తిని పెంచింది.