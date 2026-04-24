- Home
- Entertainment
- Rakul: రకుల్ ని అందుకే పెళ్లి చేసుకున్నా, అది ఒక సిట్యుయేషనల్ రిలేషన్షిప్..భర్త షాకింగ్ కామెంట్స్
హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్తో తన పెళ్లిని 'సిట్యుయేషన్షిప్' అని ఎందుకు అన్నాడో నటుడు, నిర్మాత జాకీ భగ్నానీ వివరించాడు. తమ బంధంలో ఉన్న స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్ర్యం, కమ్యూనికేషన్ గురించే అలా చెప్పానన్నాడు.
Image Credit : Asianet News
జాకీ భగ్నానీ, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్
కొన్నేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్న రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, జాకీ భగ్నానీ 2024లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇటీవల జాకీ తన పెళ్లిని 'సిట్యుయేషన్షిప్' అని పిలిచి వార్తల్లో నిలిచాడు. సాధారణంగా ఈ పదాన్ని వేరే అర్థంలో వాడతారు.
Image Credit : instagram
ఓపెన్గా మాట్లాడుకున్నప్పుడు
రకుల్, జాకీ తమ బంధం గురించి చాలా సౌకర్యంగా, ఓపెన్గా మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఈ మాట వచ్చింది. వాళ్లు కావాలని ఈ పదాన్ని వాడలేదు. తమ మధ్య ఉన్న సౌకర్యాన్ని సరదాగా చెప్పడానికి అలా అన్నారు.
Image Credit : instagram
సిట్యుయేషనల్ రిలేషన్షిప్
జాకీ భగ్నానీ ప్రకారం, తను, రకుల్ ఒక 'సిట్యుయేషనల్' రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. పెళ్లి కారణంగా ఒకరికొకరు ప్రత్యేకం. 'కానీ అన్నింటికన్నా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, నేను తనతో ఏ విషయం గురించైనా మాట్లాడగలను' అని జాకీ ఇటీవల 'జిందాబాద్' ఎపిసోడ్ కోసం జరిగిన యూట్యూబ్ సంభాషణలో వివరించాడు.
Image Credit : instagram
ఇద్దరం ఎన్నో ఒడిదొడుకులు చూశాం
పెళ్లి నిర్ణయంపై జాకీ మాట్లాడుతూ, ఆ సమయంలో తమకు ఉన్న స్పష్టతను వివరించాడు. 'మేమిద్దరం ఒకరికొకరం చెప్పుకున్నాం, మనకేం 20, 21 ఏళ్లు కాదని. ఇద్దరం ఎన్నో ఒడిదొడుకులు చూశాం. వ్యక్తిగతంగా నేను సంతోషంగా ఉండే వ్యక్తిని. నాలోని లోటును పూడ్చడానికి ఎవరి కోసమో వెతకడం లేదు. నేను డిప్రెషన్లో ఉంటే, ఎవరు నా జీవితంలోకి వచ్చినా నేను డిప్రెషన్లోనే ఉంటాను. నువ్వు కూడా వ్యక్తిగతంగా సంతోషంగా ఉన్నావు. ఇద్దరం కలిసి ఇంకా సంతోషంగా ఉన్నాం.' ఈ మాటలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
Image Credit : instagram
దే దే ప్యార్ దే 2
ఫిబ్రవరి 21, 2026న ఈ జంట తమ రెండవ వివాహ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంది. ఈ సందర్భంగా రకుల్ ఇలా రాసింది: 'నా జీవితంలోని ప్రేమకు రెండవ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు! నేను కలలు కన్నదానికన్నా నువ్వే ఎక్కువ. నీతో ఉండటం ఇల్లులా అనిపిస్తుంది; నువ్వే నా కంఫర్ట్, నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్, నాకు తెలిసిన అత్యంత సున్నితమైన వ్యక్తివి. నువ్వున్న తీరుకు, జీవితం పట్ల నీకున్న అభిరుచికి నేను గర్వపడుతున్నాను. నీ దయ, బలం నాకు ప్రతిరోజూ స్ఫూర్తినిస్తాయి. నా జీవితాన్ని నవ్వులు, ప్రేమ, సాహసాలతో నింపినందుకు ధన్యవాదాలు. కలిసి మరెన్నో అందమైన జ్ఞాపకాలను సృష్టించుకుందాం. మాటల్లో చెప్పలేనంతగా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను!' రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ చివరిగా 'దే దే ప్యార్ దే 2' చిత్రంలో కనిపించింది.
Latest Videos