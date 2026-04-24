- Kajol First Kiss: 30 ఏళ్ల రూల్ బ్రేక్.. లిప్ లాక్ సీన్లో నటించడంపై నోరు విప్పిన కాజోల్
మూడు దశాబ్దాలుగా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న కాజోల్ ఎప్పుడూ నో-కిస్సింగ్ పాలసీ ఫాలో అయ్యేది. కానీ 2023లో వచ్చిన 'ది ట్రయల్: ప్యార్ కానూన్ ధోకా' సిరీస్ కోసం ఆ రూల్ బ్రేక్ చేసింది. ఇప్పుడు దాని వెనుక కారణం, తన అనుభవం గురించి పంచుకుంది.
కాజోల్ కఠినమైన రూల్
కాజోల్ తన మూడు దశాబ్దాల కెరీర్లో 'దిల్వాలే దుల్హనియా లేజాయేంగే', 'కభీ ఖుషీ కభీ గమ్', 'కుచ్ కుచ్ హోతా హై' లాంటి బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాల్లో నటించింది. కానీ తెరపై ముద్దు సీన్లలో నటించకూడదనే పాలసీని ఎప్పుడూ కఠినంగా పాటించింది. అదే ఆమెకు ఒక గుర్తింపుగా మారింది.
OTT ఎంట్రీ కోసం కాజోల్ పెద్ద నిర్ణయం
2023లో 'ది ట్రయల్: ప్యార్ కానూన్ ధోకా' వెబ్ సిరీస్తో కాజోల్ OTTలోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ సిరీస్లో తన 'నో ఆన్స్క్రీన్ కిస్సింగ్' పాలసీని మొదటిసారి బ్రేక్ చేసింది. సహనటుడు జిషు సేన్గుప్తాతో కిస్ సీన్లో నటించి అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచింది.
కాజోల్ ఎందుకు నో కిస్సింగ్ పాలసీ బ్రేక్ చేసింది?
లిల్లీ సింగ్ పాడ్కాస్ట్లో కాజోల్ ఈ విషయంపై మాట్లాడింది. 'నిజం చెప్పాలంటే, అది ఆ పాత్రకు ఉన్న డిమాండ్. అది కేవలం ఒక ముద్దు మాత్రమే కాదు. ఆ పాత్ర ఆలోచనలు, కోరికలు, నమ్మకాలతో ముడిపడి ఉంది. ఒకవేళ ఆ సీన్ తీసేస్తే, పాత్రలోని ఒక ముఖ్యమైన భాగం చచ్చిపోతుంది' అని చెప్పింది.
కాజోల్ మొదటి ఆన్స్క్రీన్ కిస్ అనుభవం
ఆ సీన్ చేసేటప్పుడు చాలా అసౌకర్యంగా ఫీల్ అయ్యానని కాజోల్ చెప్పింది. 'సెట్ మీద నిలబడే వరకు కూడా నేను అంత కంఫర్టబుల్గా లేను. మధ్యలో 'కట్' చెప్పి ఆపేస్తానేమో అని కూడా అనుకున్నా. కానీ చివరికి, అది నేను తీసుకున్న ఒక ప్రొఫెషనల్ నిర్ణయం' అని కాజోల్ వెల్లడించింది.
పాత్ర కోసం తీసుకున్న ప్రొఫెషనల్ కాల్
ఇది వ్యక్తిగత మార్పు కాదని, కేవలం వృత్తిపరమైన నిర్ణయం మాత్రమేనని కాజోల్ స్పష్టం చేసింది. 'ఈ రోజు నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకోగలను అనిపించింది. అందుకే తీసుకున్నా. ఇది కేవలం ఒక ప్రొఫెషనల్ కాల్ అంతే' అని ఆమె చెప్పింది. తన కెరీర్లో ఎప్పుడూ తన నిర్ణయాల పట్ల నిజాయితీగా ఉన్నానని కూడా కాజోల్ తెలిపింది.
సుపర్ణ్ వర్మ దర్శకత్వం
'ది ట్రయల్: ప్యార్ కానూన్ ధోకా' సిరీస్లో కాజోల్ నోయోనికా సేన్గుప్తా పాత్రలో నటించింది. భర్త స్కాండల్ తర్వాత తిరిగి లాయర్గా ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టే మహిళ కథ ఇది. సుపర్ణ్ వర్మ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సిరీస్, 'ది గుడ్ వైఫ్'కి ఇండియన్ అడాప్షన్. ఇది JioHotstarలో అందుబాటులో ఉంది.
