Balakrishna: నందమూరి బాలకృష్ణ కెరీర్లో 'సమరసింహారెడ్డి' ఒక మైలురాయి. అయితే ఈ సినిమా కథ మొదట విక్టరీ వెంకటేష్ వద్దకు వెళ్ళిందని మీకు తెలుసా? ఫ్యాక్షన్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ పవర్ఫుల్ స్టోరీని వెంకటేష్ ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశారు.
ఫ్యాక్షన్ సినిమాల ట్రెండ్ను..
తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఫ్యాక్షన్ సినిమాల ట్రెండ్ను సెట్ చేసిన సినిమా అంటే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది 'సమరసింహారెడ్డి'. నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా, బి. గోపాల్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం 1999 సంక్రాంతి బరిలో నిలిచి బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల సునామీ సృష్టించింది. ఇప్పటికీ ఈ సినిమాలోని డైలాగులు, యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు ప్రేక్షకులకు పూనకాలు తెప్పిస్తాయి.
వెంకటేష్ వద్దకు వెళ్లిన కథ
దర్శకుడు బి. గోపాల్ తొలుత ఈ పవర్ఫుల్ ఫ్యాక్షన్ కథను విక్టరీ వెంకటేష్కు వినిపించారట. కథ విన్న వెంకటేష్కు అది బాగా నచ్చినప్పటికీ, ఒక చిన్న సందేహం కలిగింది. ఆ సమయంలో వెంకటేష్ ఎక్కువగా కుటుంబ కథా చిత్రాలు, ప్రేమకథలతో 'ల్యాండ్మార్క్' హిట్లు అందుకుంటున్నారు. సమరసింహారెడ్డి కథలో ఫ్యాక్షన్, హింస మరీ ఎక్కువగా ఉండటంతో, తన ఇమేజ్కు ఇది సెట్ అవుతుందా లేదా అని ఆయన ఆలోచించారట.
వెంకటేష్ ఇచ్చిన సలహా
కథపై గౌరవంతో వెంకటేష్ ఒక గొప్ప నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ పాత్రకు తాను కంటే బాలకృష్ణ అయితేనే పూర్తి న్యాయం చేయగలరని ఆయన దర్శకుడికి సూచించారట. "ఈ రోల్లో బాలయ్య గర్జిస్తేనే థియేటర్లు దద్దరిల్లిపోతాయి" అని వెంకీ స్వయంగా చెప్పడంతో, బి. గోపాల్ నేరుగా బాలకృష్ణను కలిశారు. కథ విన్న వెంటనే బాలయ్య ఓకే చెప్పడం, ఆ తర్వాత షూటింగ్ శరవేగంగా పూర్తి కావడం జరిగిపోయాయి.
ఇండస్ట్రీ హిట్
1999 జనవరి 13న విడుదలైన 'సమరసింహారెడ్డి' తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రను తిరగరాసింది. అంజలా జవేరి, సంఘవి, సిమ్రాన్ హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ సినిమా, ఫ్యాక్షన్ సినిమాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచింది. ఈ మూవీ సాధించిన విజయం తర్వాతే టాలీవుడ్లో వరుసగా ఫ్యాక్షన్ బ్యాక్డ్రాప్ సినిమాలు రావడం మొదలైంది. ఒకవేళ వెంకటేష్ ఈ సినిమా చేసి ఉంటే ఫలితం ఎలా ఉండేదో తెలియదు కానీ, బాలయ్య మాత్రం తన మార్కు నటనతో ఈ చిత్రాన్ని ఒక 'కల్ట్ క్లాసిక్'గా మార్చేశారు.
ఇలా కథలు..
సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇలా కథలు ఒకరి దగ్గర నుంచి మరొకరి దగ్గరకు వెళ్ళడం సర్వసాధారణం. కానీ 'సమరసింహారెడ్డి' విషయంలో వెంకటేష్ తీసుకున్న నిర్ణయం ఇద్దరు హీరోల కెరీర్కు ప్లస్ అయ్యిందనే చెప్పాలి.