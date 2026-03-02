- Home
Rajinikanth: సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ తన కెరీర్ ఆరంభంలో 'అంతులేని కథ' చిత్రంలో ఒక్క సీన్ కోసం ఏకంగా 50 టేక్లు తీసుకున్నారట. అప్పట్లో ఒక తాగుబోతు అన్నయ్య పాత్రలో ఆయన పడిన కష్టం
రజినీకాంత్ కెరీర్లో బిగ్ ఛాలెంజ్
సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్కు దేశంలోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఉన్నారు. ఇక ఆయన కెరీర్ తొలినాళ్లలో ఒక సీన్ కోసం ఏకంగా 50 టేక్లు తీసుకున్నారనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు. 1976లో వచ్చిన క్లాసిక్ మూవీ 'అంతులేని కథ' షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఈ ఆసక్తికరమైన సంఘటనను నిర్మాత జి.వి. నారాయణరావు ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.
తాగుబోతు అన్నయ్య పాత్ర
ఈ చిత్రంలో రజినీకాంత్ ఒక తాగుబోతు, బాధ్యత లేని జులాయి అన్నయ్య పాత్రలో నటించారు. ఈ పాత్రలో ఆయన న్యాచురల్ యాక్టింగ్ చేశారు. అల్లరి, చెల్లెలు(జయప్రద), ఇంట్లోని మిగిలిన వారిని ఇబ్బంది పెట్టే పాత్రలో రక్తికట్టించారు. అయితే, ఒక సింగిల్ షాట్ చిత్రీకరణ సమయంలో రజినీకాంత్ తీవ్రమైన సవాలును ఎదుర్కొన్నారు.
50 టేక్ల వెనుక కథ
చిత్రంలోని పాపులర్ సాంగ్ “దేవుడే ఇచ్చాడు వీధి ఒకటి” సమయంలో ఒక సీన్ ఉంటుంది. రజినీకాంత్ రోడ్డు మీద పాట పాడుతూ వస్తుంటే, సరిత కిటికీ కర్టెన్ను వేసి.. మళ్లీ తీస్తూ ఉంటుంది. అదే సమయంలో రజినీకాంత్ సిగరెట్ తాగుతూ ఒక నిర్దిష్టమైన హావభావాలను పలికించాలి. ఈ షాట్ పర్ఫెక్ట్గా రావడం కోసం దర్శకుడు కె. బాలచందర్ రజినీకాంత్తో దాదాపు 50 టేక్లు చేయించారట. "మొదట్లో రజినీకాంత్ చేయలేనని చెప్పారు, కానీ బాలచందర్ పట్టువదలలేదు. ఆయన నటులకు చేసి చూపించకుండా, వారి లోపల ఉన్న నటుడిని బయటకు తెస్తారు" అని నారాయణరావు గుర్తు చేసుకున్నారు.
బాలచందర్ మార్కు డైరెక్షన్
రజినీకాంత్ సిగరెట్ ఎగరేసే స్టైల్, మాస్ ఇమేజ్ వెనుక బాలచందర్ శిక్షణ ఎంతో ఉందని నారాయణరావు తెలిపారు. జయప్రదతో రజినీకాంత్ చేసే గొడవలు, సొంత కొడుకు ముఖం మీద ఉమ్మేసే దృశ్యం లాంటివి ఒక నటుడిగా రజినీకాంత్ను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. రజినీకాంత్ జయప్రదను “పౌడర్లు రాసుకుని సాని దానలా వెళ్తున్నావా” అని తిట్టినప్పుడు ఆమె ఇచ్చే సమాధానం ఈ చిత్రంలోని హైలైట్ అని చెప్పుకొచ్చారు.
కష్టం, పట్టుదల..
అంతులేని కథ రజినీకాంత్ సినీ ప్రస్థానంలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచిందని.. ఆ కష్టం, పట్టుదలే నేడు ఆయనను ఈ స్థాయికి చేర్చాయని నిర్మాత నారాయణరావు అభిప్రాయపడ్డారు.