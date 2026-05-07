- Home
- Entertainment
- IPS Officer: సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న ఈ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఎవరో తెలుసా? ఈమె నిజంగా గ్రేట్ అబ్బా
IPS Officer: సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న ఈ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఎవరో తెలుసా? ఈమె నిజంగా గ్రేట్ అబ్బా
భోపాల్లో మహిళా భద్రతా విభాగం డీఐజీగా పనిచేస్తున్న ఐపీఎస్ అధికారిణి సిమాలా ప్రసాద్ ఇప్పుడు సినిమాల్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. UPSCలో AIR 51 సాధించిన సిమాలా, త్వరలో 'ది నర్మదా స్టోరీ' చిత్రంలో సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
15
Image Credit : Instagram@simalaprasad
ఐపీఎస్ అధికారిణి సిమాలా ప్రసాద్
2011 బ్యాచ్ ఐపీఎస్ అధికారిణి సిమాలా ప్రసాద్, ఉద్యోగం-ప్యాషన్ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చని నమ్ముతారు. 'సమాజానికి సందేశం ఇవ్వడానికి సినిమా ఒక బలమైన మాధ్యమం. ఆఫీసర్గా నా పని పోస్టింగ్ వరకే పరిమితం, కానీ సినిమా ద్వారా పరిష్కారాలు చూపొచ్చు' అని హిందుస్థాన్ టైమ్స్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఆమె తెలిపారు.
25
Image Credit : Instagram@simalaprasad
ది నర్మదా స్టోరీ
సిమాలా ప్రసాద్ 'ది నర్మదా స్టోరీ' సినిమాలో సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ నర్మదా రాయ్కర్ పాత్ర పోషిస్తున్నారు. 'మొదట పోలీసు పాత్ర చేయడానికి సంకోచించాను, కానీ కథ నన్ను ఒప్పించింది. SP, SI ఒకే డిపార్ట్మెంట్ అయినా వారి ప్రపంచాలు, సవాళ్లు వేరుగా ఉంటాయి' అని ఆమె అన్నారు.
35
Image Credit : Instagram@simalaprasad
ప్రొఫెషనల్ నటి కాదు కానీ
సిమాలా ప్రసాద్ ప్రొఫెషనల్గా యాక్టింగ్ నేర్చుకోలేదు. కాలేజీ రోజుల్లో భోపాల్లో థియేటర్ యాక్టింగ్ చేశారు. డైరెక్టర్ జైఘం ఇమామ్, ఆమె తల్లి పద్మశ్రీ మెహరున్నిసా పర్వేజ్ను కలవడానికి ఢిల్లీ వచ్చినప్పుడు 'అలిఫ్' సినిమాలో చిన్న పాత్ర ఆఫర్ చేశారు. ఆ తర్వాత 'నక్కాష్' చిత్రంలో ఇనాముల్హక్, షరీబ్ హష్మీ, కుముద్ మిశ్రా వంటి నటులతో కలిసి పనిచేశారు.
45
Image Credit : Instagram@simalaprasad
నటన కోసం ఆన్లైన్ వర్క్షాప్లు
ఒకే రంగానికి పరిమితం కాకూడదని సిమాలా నమ్ముతారు. ఈ ఏడాదే ఆమె తన అనుభవాలతో 'She Goes Missing' అనే నాన్-ఫిక్షన్ పుస్తకాన్ని విడుదల చేశారు. నటన కోసం ఆన్లైన్ వర్క్షాప్లు చేశారు. షూటింగ్ కోసం ప్రత్యేక అనుమతి కూడా తీసుకున్నారు.
55
Image Credit : Instagram@simalaprasad
వ్యవస్థను మార్చాలనుకునే పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో..
'ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి, మార్పు తీసుకురావడానికే సివిల్ సర్వెంట్లకు శిక్షణ ఇస్తారు. వ్యవస్థను మార్చాలనుకునే పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో నేను నటిస్తున్నాను. ఇది చాలా శక్తివంతమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది. సమాజంలో మార్పు తెచ్చే ఇలాంటి పాత్రలనే భవిష్యత్తులోనూ చేస్తాను' అని సిమాలా ప్రసాద్ స్పష్టం చేశారు.
Latest Videos