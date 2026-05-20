Madhuri Dixit: గర్భవతి, పైగా జ్వరం.. అయినా 13 గంటలు డ్యాన్స్ చేసిన హీరోయిన్
దేవదాస్ సినిమాలోని 'డోలా రే డోలా' పాట షూటింగ్ సమయంలో మాధురి దీక్షిత్ గర్భవతిగా ఉన్నారు. అయినా జ్వరం, అలసటను లెక్కచేయకుండా డ్యాన్స్ చేశారు. మాధురి దీక్షిత్ డెడికేషన్ ఏంటో చెప్పడానికి ఈ ఒక్క సంఘటన చాలు.
మాధురి దీక్షిత్ డెడికేషన్
‘డోలా రే డోలా’ పాట మేకింగ్ వెనుక పెద్ద కథే ఉంది. ఆ టైంలో మాధురి దీక్షిత్ తన మొదటి బిడ్డతో నాలుగు నెలల గర్భవతి. అయినా సెట్లో ఆ విషయాన్ని సాకుగా చూపలేదు. కళ్లు తిరుగుతున్నా, జ్వరంతో ఉన్నా, కష్టమైన డ్యాన్స్ స్టెప్పులను ఎలాంటి మినహాయింపులు కోరకుండా పూర్తి చేశారు. ప్రేక్షకులు ఇప్పటికీ గుర్తుంచుకునే గిరగిరా తిరిగి కిందకు పడే స్టెప్ ఒకటి ఉంటుంది. తెరపై సులువుగా కనిపించిన ఆ ఒక్క స్టెప్ కోసమే దాదాపు 13 గంటలు కష్టపడ్డారట. ఉదయం నుంచి అర్థరాత్రి వరకు, ఆ స్టెప్ను రిపీట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. అలా తిరగడం వల్ల ఆమెకు తల తిరిగినా, వెనక్కి తగ్గలేదు. ఆమె డెడికేషన్ చూసి సెట్లోని వాళ్లంతా ఆశ్చర్యపోయారు.
ఒక్క సాంగ్ కోసం 17 రోజుల కష్టం
బాలీవుడ్ డ్యాన్స్కు బెంచ్మార్క్
‘డోలా రే డోలా’ వెనుక ఉన్న ఎమోషన్ ఒక్క మాధురిదే కాదు. ఈ పాట చిత్రీకరణ సమయంలో కొరియోగ్రాఫర్ సరోజ్ ఖాన్ కూడా తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. ఆమెకు ఎక్కువసేపు నిలబడేంత బలం లేకపోవడంతో, నేలపై పడుకునే కొరియోగ్రఫీని డైరెక్ట్ చేశారట. అయినా ఆమె ఫోకస్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. దేవదాస్ విడుదలయ్యాక, తాను సరోజ్ ఖాన్ను ఆసుపత్రిలో కలిసినప్పటి సంగతిని భన్సాలీ గుర్తుచేసుకున్నారు. అంత నీరసంగా ఉన్నా కూడా, థియేటర్లలో ప్రేక్షకులు ఈ పాటకు నాణేలు విసిరి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారా లేదా అని ఆమె అడిగారట. హిందీ సినిమాలో మాధురి-సరోజ్ జోడీకి ఎందుకు సాటిలేదో ఈ ప్యాషన్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. ‘ఏక్ దో తీన్’ నుంచి ‘డోలా రే డోలా’ వరకు, ఈ ఇద్దరి కాంబోలో వచ్చిన పాటలు బాలీవుడ్ డ్యాన్స్కు ఓ బెంచ్మార్క్గా నిలిచాయి.