- Balakrishna: బాంబు పేల్చిన ఊర్వశి రౌతేలా, వాలంటైన్స్ డే రోజు బాలకృష్ణ ఏం చేశారో తెలుసా..ఫ్యూజులు అవుట్
డాకు మహారాజ్ సినిమాలోని 'దబిడి దిబిడి' పాటపై వచ్చిన వివాదంపై నటి ఊర్వశి రౌతేలా ఎట్టకేలకు స్పందించింది. నందమూరి బాలకృష్ణతో పనిచేసిన అనుభవాన్ని కూడా పంచుకుంది.
Image Credit : Asianet News
ఇటీవల రేడియో నషాతో మాట్లాడుతూ, ఊర్వశి రౌతేలా నందమూరి బాలకృష్ణతో 'డాకు మహారాజ్'లో పనిచేయడం గురించి చెప్పింది. ఆన్లైన్లో వస్తున్న చర్చ ఎలా ఉన్నా, బాలయ్యతో పనిచేయడం చాలా సరదాగా, గుర్తుండిపోయేలా ఉందని ఆమె తెలిపింది. సినిమాలోని యాక్షన్ సీక్వెన్స్లను ఆమె మెచ్చుకుంది. సెట్స్లో బాలకృష్ణ ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటారని, అందరితో సరదాగా కలిసిపోయారని ఆమె చెప్పింది.
Image Credit : Face book/Nandamuri Balakrishna
'దబిడి దిబిడి' పాట విడుదలైన వెంటనే సోషల్ మీడియాలో చర్చ
'దబిడి దిబిడి' పాట విడుదలైన వెంటనే సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. చాలామంది యూజర్లు పాటలోని కొరియోగ్రఫీని, అలాగే హీరోహీరోయిన్లు నందమూరి బాలకృష్ణ, ఊర్వశి రౌతేలా మధ్య వయసు తేడాను విమర్శించారు. ఈ వివాదంపై ఊర్వశి మాట్లాడుతూ, ఆన్లైన్లో చర్చలు మెల్లగా పెరిగాయని, ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా టాపిక్స్ వచ్చి ఈ వివాదం పెద్దదైందని చెప్పింది. ఎన్ని విమర్శలు వచ్చినా, 'డాకు మహారాజ్' ఫైనల్ వెర్షన్లో ఈ పాటను ఉంచారు.
Image Credit : Asianet News
చిన్నపిల్లల మనస్తత్వం
బయట కార్యక్రమాల్లో బాలకృష్ణకు సంబంధించిన వైరల్ క్లిప్పుల వల్ల ఆయనపై ఉన్న అభిప్రాయం గురించి కూడా ఊర్వశి మాట్లాడింది. చాలామంది మొదట ఆయన్ను చూసి భయపడతారని, కానీ తన అనుభవం మాత్రం అందుకు పూర్తి భిన్నంగా ఉందని చెప్పింది. బాలయ్యను 'చిన్నపిల్లల మనస్తత్వం' ఉన్న వ్యక్తిగా, 'సూపర్ ఎనర్జిటిక్'గా ఆమె వర్ణించింది. నిజ జీవితంలో ఆయన చాలా దయగల, నిరాడంబరమైన వ్యక్తి అని తెలిపింది. గతేడాది వాలెంటైన్స్ డే రోజున తనకు మొదట విష్ చేసింది బాలకృష్ణేనని ఆమె ఒక వ్యక్తిగత విషయాన్ని పంచుకుంది. ఆయనకు పిల్లలతో గడపడం ఇష్టమని, ఆన్లైన్లో కనిపించే సీరియస్ ఇమేజ్కు ఆయన పూర్తి భిన్నమని ఊర్వశి చెప్పింది. బాలకృష్ణ స్వయంగా ఊర్వశికి వాలంటైన్స్ డే విషెష్ చెప్పడం అనేది అభిమానులకు ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం.
