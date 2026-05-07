Krishna: కృష్ణ భార్య దర్శకత్వంలో సినిమా, హిట్టు పడగానే స్టార్ హీరో నమ్మక ద్రోహం.. సరైన జవాబు ఇచ్చారుగా
సూపర్ స్టార్ కృష్ణ సతీమణి విజయ నిర్మల దర్శకత్వంలో నటించాల్సిన ఒక సినిమాని అగ్ర హీరో ఒకరు రిజెక్ట్ చేశారు. నమ్మక ద్రోహానికి కృష్ణ చెప్పిన సమాధానం ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
సూపర్ స్టార్ కృష్ణ
సూపర్ స్టార్ కృష్ణ అగ్ర హీరోగా వెలుగొందుతున్న సమయంలో విజయ నిర్మలతో వివాహం జరిగింది. విజయ నిర్మల హీరోయిన్ గా దర్శకురాలిగా ఎంతో మంచి గుర్తింపు సొంతం చేసుకున్నారు. దర్శకురాలిగా ఆమె అద్భుతమైన చిత్రాలు తెరకెక్కించారు. కృష్ణకి పోటీగా అప్పట్లో శోభన్ బాబు ఉండేవారు. కుటుంబ కథా చిత్రాలతో శోభన్ బాబుకు ఎక్కువ క్రేజ్ దక్కింది. మహిళా ప్రేక్షకుల ఆదరణ ఆయనకు ఎక్కువగా ఉండేది.
వరుస ఫ్లాపుల్లో శోభన్ బాబు
అయితే శోభన్ బాబు ఫ్లాపుల్లో ఉన్న సమయంలో ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. శోభన్ బాబు నటించిన కొన్ని సినిమాలు వరుసగా ఫ్లాప్ అయ్యాయి. దీనితో అవకాశాలు తగ్గాయి. ఆ టైంలో శోభన్ బాబు ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా ఎదుర్కొన్నారు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ, తన కాంబినేషన్ లో సినిమా వస్తే మంచి క్రేజ్ ఉంటుంది అని, హిట్ కూడా అవుతుందని శోభన్ బాబు భావించారు. ఈ మేరకు కృష్ణకి వేరే వ్యక్తితో చెప్పి పంపించారు.
శోభన్ బాబుకి మళ్ళీ క్రేజ్
కృష్ణ వెంటనే స్పందించి తప్పకుండా సినిమా చేస్తాం. మా బ్యానర్ లో నేనే నిర్మిస్తా. విజయ నిర్మల దర్శకురాలు అని చెప్పి 25 వేలు అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చి పంపినట్లు కృష్ణ ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. కృష్ణ మాట్లాడుతూ.. కథ మొత్తం రెడీ అయింది. ఇంతలోపు శోభన్ బాబు నటించిన మల్లెపువ్వు చిత్రం రిలీజ్ అయి సూపర్ హిట్ అయింది. శోభన్ బాబుకి మళ్ళీ క్రేజ్ వచ్చేసింది.
శోభన్ బాబు నమ్మక ద్రోహం, ముందే ముందే ఊహించిన కృష్ణ
నా కెందుకో మన సినిమాలో శోభన్ బాబు నటించడేమో అని అనిపిస్తోంది. శోభన్ బాబు సినిమా హిట్ అయింది కదా అని విజయ నిర్మలతో అన్నాను. ఆ తర్వాత కథ వినిపించడానికి శోభన్ బాబు వద్దకు వేరే వ్యక్తిని పంపాం. అనుకున్నట్లుగానే శోభన్ బాబు ఈ కథ నాకు నచ్చలేదు అని రిజెక్ట్ చేశారు. అడ్వాన్స్ కూడా వెనక్కి ఇచ్చేశాడు. శోభన్ బాబు అలా చేయడం ఏమాత్రం నచ్చలేదు అని కృష్ణ అన్నారు. ఇంతకంటే మనం క్రేజీ కాంబినేషన్ లో సినిమా చేయాలి అని విజయ నిర్మలకు చెప్పా.
సరైన జవాబు ఇచ్చిన కృష్ణ
వెంటనే ఏఎన్నార్ గారి వద్దకు వెళ్ళా. ఏమిటోయ్ ఇలా వచ్చావ్ అన్నారు. మనిద్దరం సినిమా చేయాలి అని అడిగా. తప్పకుండా చేస్తాను. కానీ దేవదాసు వల్ల మన మధ్య వచ్చిన విభేదాలు ఇక ఉండకూడదు. మనిద్దరం ఇకపై స్నేహంగా సరదాగా ఉండాలి అని అన్నారు. తప్పకుండా అలాగే ఉందాం అని చెప్పాను. అమితాబ్ డాన్ సినిమా ఇన్సిపిరేషన్ తో కొత్త కథ రెడీ చేశాం. ఆ కథతోనే హేమా హేమీలు అనే సినిమా తెరకెక్కించాం. విజయ నిర్మల దర్శకత్వంలోనే ఈ చిత్రం రూపొందింది. సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది. నేను రిజెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంత త్వరగా వీళ్ళు ఎలా అద్భుతమైన సినిమా తీశారు అని శోభన్ బాబు ఆశ్చర్యపోయినట్లు కృష్ణ తెలిపారు.