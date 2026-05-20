- Home
- Entertainment
- Janhvi Kapoor: 8 ఏళ్లలో 15 సినిమాలు చేసిన పెద్ది హీరోయిన్.. చివరి 5 సినిమాల్లో ఒక్కటి మాత్రమే హిట్
Janhvi Kapoor: 8 ఏళ్లలో 15 సినిమాలు చేసిన పెద్ది హీరోయిన్.. చివరి 5 సినిమాల్లో ఒక్కటి మాత్రమే హిట్
ప్రస్తుతం 'పెద్ది' సినిమాతో జాన్వీ కపూర్ వార్తల్లో ఉంది. ఇటీవల విడుదలైన ఈ మూవీ ట్రైలర్కు సోషల్ మీడియాలో క్రేజీ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ సందర్భంగా జాన్వీ కపూర్ బాక్సాఫీస్ రికార్డు ఎలా ఉందో ఓసారి చూద్దాం.
జాన్వీ కపూర్ బాక్సాఫీస్ రికార్డ్
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న 'పెద్ది' సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. ఇది జాన్వీకి రెండో సౌత్ సినిమా. ఇంతకుముందు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా నటించిన 'దేవర' సినిమాలో కనిపించింది. ఇప్పుడు జాన్వీ బాక్సాఫీస్ రికార్డు ఎలా ఉందో చూద్దాం...
8 ఏళ్లుగా బాలీవుడ్లో యాక్టివ్గా ఉన్న జాన్వీ కపూర్
జాన్వీ కపూర్ గత 8 ఏళ్లుగా బాలీవుడ్లో యాక్టివ్గా ఉంది. ఆమె 2018లో వచ్చిన 'ధడక్' సినిమాతో నటనారంగంలోకి అడుగుపెట్టింది. ఇషాన్ ఖట్టర్ హీరోగా నటించిన ఆమె తొలి సినిమా హిట్ అయింది.
8 ఏళ్లలో 15 సినిమాలు
జాన్వీ కపూర్ తన 8 ఏళ్ల కెరీర్లో ఇప్పటివరకు 15 సినిమాల్లో నటించింది. అయితే, ఆమె నటించిన చాలా సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయాయి.
జాన్వీ కపూర్ సినిమాలు
జాన్వీ కపూర్ 'ఘోస్ట్ స్టోరీస్', 'గుంజన్ సక్సేనా: ది కార్గిల్ గర్ల్', 'రూహీ', 'గుడ్ లక్ జెర్రీ', 'మిలీ', 'బవాల్', 'మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ మహి', 'దేవర 1', 'ఉలఝ్' సహా మొత్తం 15 సినిమాల్లో నటించింది. వీటిలో కొన్ని చిత్రాల్లో జాన్వీ నటనకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి.
జాన్వీ కపూర్ చివరి 5 సినిమాలు
జాన్వీ కపూర్ నటించిన చివరి 5 సినిమాల గురించి మాట్లాడితే, వాటిల్లో ఒక్క హిట్ మాత్రమే ఉంది. అది కూడా తెలుగులో నటించిన దేవర చిత్రమే. ఉలఝ్, దేవర, హోమ్ బౌండ్, పరమ్ సుందరి, సన్నీ సంస్కారీ కీ తులసి కుమారి ఇవే జాన్వీ చివరగా నటించిన 5 సినిమాలు. నాలుగు చిత్రాలు ఫ్లాప్ కాగా దేవర మాత్రం హిట్ అయింది.