Rajinikanth: విజయ్ సీఎం కాకుండా అడ్డుకునేంత నీచుడిని కాను.. అతడిపై అసూయ లేదన్న రజినీకాంత్
Rajinikanth: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత రజనీకాంత్ పై కొన్ని వ్యతిరేక వార్తలు వినిపించాయి. దళపతి విజయ్ సీఎం కాకుండా అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించారని టాక్ వచ్చింది. దీనిపై రజినీకాంత్ నోరు విప్పారు.
అతడిని కలిసిన రజినీకాంత్
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో డీఎంకే అధినేత, మాజీ సీఎం ఎం.కె. స్టాలిన్ ఘోరంగా ఓడిపోయారు. అతడు ఓడిపోయాడని తెలిసిన వెంటనే నటుడు రజినీకాంత్ వెళ్లి స్టాలిన్ను కలిశారు. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో పెద్ద దుమారం రేపింది. విజయ్ కు వ్యతిరేకంగా రజినీకాంత్ పావులు కదుపుతున్నారని వార్తలు వచ్చాయి. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి విజయ్ పార్టీకి మెజారిటీ రాకపోతే, డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకేతో పొత్తు కోసం రజినీకాంత్ చర్చలు జరుపుతున్నారని ప్రచారం జరిగింది. ఈ వార్తలు వైరల్ అవ్వడంతో విజయ్ అభిమానులు రజినీకాంత్ పై తెగ విమర్శలు చేయడం ప్రారంభించారు.
నోరువిప్పిన రజినీకాంంత్
చెన్నైలోని పోయెస్ గార్డెన్లోని తన నివాసంలో రజినీకాంత్ విలేకరులతో మాట్లాడారు. తనపై వచ్చిన విమర్శలకు వివరణ ఇచ్చారు. తాను, స్టాలిన్ దాదాపు 40 ఏళ్లుగా స్నేహితులమని.. ఆ బంధం రాజకీయాలు, సిద్ధాంతాలకు అతీతమైనదని చెప్పారు రజినీకాంత్. రాజకీయాల్లో గెలుపోటములు సహజమే అయినా, స్టాలిన్ ఓటమి తనను చాలా బాధించిందని, ఆ బాధను పంచుకోవడానికే స్టాలిన్ ను కలిసినట్టు ఆయన చెప్పారు.
అంత నీచుడిని కాదు
దళపతి విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అవ్వకుండా అడ్డుకునేంత నీచమైన పనులు తాను చేయనని అన్నారు రజినీకాంత్. ఎంజీఆర్, ఎన్టీఆర్ చేయలేని ఘనతను విజయ్ సాధించాడని, అతడు గెలిచినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందని చెప్పుకొచ్చారు. రెండు పెద్ద పార్టీలను ఓడించి విజయ్ ఒక్కడే విజయం సాధించి చరిత్ర సృష్టించాడని మెచ్చుకున్నారు. తాను రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఉంటే 100 శాతం గెలిచేవాడినని, అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదని అన్నారు రజినీ.
విజయ్ పై నాకు అసూయ లేదు
సీఎం విజయ్పై ప్రజలకు చాలా ఆశలున్నాయని.. అతను మంచి చేస్తాడని నమ్ముతున్నానని చెప్పుకొచ్చారు రజినీకాంత్. విజయ్ కు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియ జేశారు. తాను రాజకీయాల నుంచి పూర్తిగా తప్పుకున్నానని ప్రకటించాను కాబట్టి విజయ్ సీఎం అయితే తనకెందుకు అసూయ ఉంటుంది? అని ప్రశ్నించారు. విజయ్కి, తనకు మధ్య దాదాపు 25 ఏళ్ల గ్యాప్ ఉంది, ఇది ఒక తరం గ్యాప్ అని చెప్పుకొచ్చారు. ఒకవేళ కమల్ హాసన్ సీఎం అయ్యుంటే అసూయ ఉండేదేమో అన్నారు రజినీకాంత్.