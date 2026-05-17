Bad Husbands: ఈ 4 రాశులకు చెందిన మగవారు భర్తలుగా ఫెయిల్ అవుతారు, భార్యను బాధపెడతారు
Bad Husbands: జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని రాశులలో పుట్టిన పురుషులు మంచి భర్తలుగా ఉండలేరు. వారు తమ భార్యలను చాలా ఇబ్బంది పెడతారు. ఆమెను చిత్రహింసలకు గురిచేస్తారు. ఇంతకీ ఆ రాశులు ఏవో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి
మేష రాశి వారి అధిపతి అంగారకుడు. అంగారకుడు శక్తి, ధైర్యం, కోపానికి ప్రతీక. అందుకే మేష రాశి వారికి సహజంగానే వేగం, శక్తి, ఉత్సాహం అధికంగా ఉంటాయి. వీళ్లు స్వార్థపరులుగా ఉంటారు. వీరు భాగస్వామి ఫీలింగ్స్ను ఏమాత్రం పట్టించుకోరు. తమకు నచ్చినట్టు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వీరిలో పోటీతత్వం ఎక్కువ. దీని వల్ల నిత్యం భార్యతో గొడవలు పడుతూ ఉంటారు. ప్రతీ దాంట్లో తామే ముందుండాలనే ఆలోచనతో, భార్యను తొక్కేస్తూ ఉంటారు. వీరికి కొత్త సాహసాలు చేయడం ఇష్టం. స్వేచ్ఛగా ఉండేందుకు ఇష్టపడతారు.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వాళ్లు రెండు రకాల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఈ రాశి వారికి అధిపతి బుధుడు. వీరు చాలా ఫన్నీగా ఉంటారు. కానీ వీరు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటారో అంచనా వేయడం చాలా కష్టం. ఒక నిమిషం సరదాగా మాట్లాడి, మరుసటి నిమిషంలోనే గందరగోళం సృష్టిస్తారు. వీరి స్వభావం వల్ల వారిని చేసుకున్న భార్య అభద్రతగా ఉంటారు. పెళ్లి బంధంలో వీళ్లు పూర్తి నిబద్ధతతో ఉండలేరు. అన్ని విషయాలపై ఆసక్తి ఉండటంతో, భాగస్వామి కంటే ఇతర విషయాలపై ఎక్కువ దృష్టి పెడతారు. దీనివల్ల తమను పట్టించుకోవట్లేదని భాగస్వామి ఫీల్ అవ్వొచ్చు.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి స్వేచ్ఛ కావాలి. స్వేచ్ఛనే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు. వీళ్లను ఎవరూ కంట్రోల్ చేయలేరు. పెళ్లి తర్వాత వచ్చే బంధాలు, బాధ్యతలు వీరికి ఒత్తిడిలా అనిపిస్తాయి. వీళ్లు ఎక్కువగా భవిష్యత్ ప్రణాళికలపై దృష్టి పెడతారు. ఈ క్రమంలో రోజువారీ జీవితంలోని చిన్న చిన్న సంతోషాలను పట్టించుకోరు. ఇది కుటుంబం స్థిరంగా ఉండకుండా సమస్యలకు కారణం అవుతుంది. వీరి ఉత్సాహభరితమైన స్వభావం వల్ల మంచి స్నేహితులుగా ఉంటారు కానీ, కుటుంబ జీవితంలో మాత్రం కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారి అధిపతి శని దేవుడు. వీరికి చాలా క్రమశిక్షణ ఎక్కువ. బాధ్యతగా ఉంటారు. వీరికున్న ఆశయం, కష్టపడే తత్వం వల్ల కుటుంబాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారనే భావన కలుగుతుంది. వీళ్లు తమ వృత్తి, లక్ష్యాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. కుటుంబ సంబంధాలకు తక్కువ సమయం కేటాయిస్తారు. తమ భావోద్వేగాలను కూడా పెద్దగా బయటపెట్టరు. వీరి కఠినమైన నియమాలు, కట్టుబాట్లు కొన్నిసార్లు ఆధిపత్యంలా అనిపిస్తాయి. దీనివల్ల ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం దెబ్బతినొచ్చు.