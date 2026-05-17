Business Idea: కిర్రాక్ వ్యాపారం.. యాభై వేల పెట్టుబడి పెడితే నెలకు లక్ష సంపాదించవచ్చు
Business Idea: కేవలం రూ.50 వేల పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా నెలకు లక్ష రూపాయలు అందించే వ్యాపారం ఒకటుంది. ఈ కొత్త బిజినెస్ ఐడియా ప్రస్తుతం యువతను వేగంగా ఆకర్షిస్తోంది. ఆ బిజినెస్ గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఇచ్చాము.
తక్కువ పెట్టుబడితో వ్యాపారం
ఉద్యోగాలు చేసి విసిగిపోయిన వారికి బిజినెస్ చేయాలన్న ఆలోచన పుడుతుంది. కానీ ఎలాంటి వ్యాపారం చేయాలో అర్థం కాదు. అలాగని ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ పెట్టలేరు. అలాంటి వారికి బెస్ట్ బిజినెస్ ఐడియా ఇక్కడ ఇచ్చాము. కేవలం యాభైవేల రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే చాలు.. నెలకు లక్ష రూపాయల వరకు వచ్చే బిజినెస్ ఇది. మనదేశంలో పెంపుడు జంతువులను పెంచుకునే వారి సంఖ్య వేగంగా పెరుగుతోంది. దీంతో వాటికి పెట్టాల్సిన పెట్ ఫుడ్ అమ్మకాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. అలాగే ఆ పెంపుడు జంతువులకు సంబంధించిన వస్తువుల అమ్మకం ఇప్పుడు మంచి లాభదాయకమైన చిన్న వ్యాపారంగా మారింది. ముఖ్యంగా నగరాలు, పట్టణాల్లో కుక్కలు, పిల్లుల పెంపకం ఎక్కువగా ఉంది. వీటి కోసం ప్రత్యేక ఫుడ్, ఆటవస్తువులు, షాంపూలు, బెడ్స్, బట్టలు వంటివి ఎక్కువగా కొంటున్నారు. అందుకే తక్కువ పెట్టుబడితో ఈ బిజినెస్ మొదలుపెట్టవచ్చు.
ఇలా మొదలుపెట్టండి
ఈ బిజినెస్ను రూ.50 వేల నుంచి రూ.2 లక్షల పెట్టుబడితో మొదలుపెట్టవచ్చు. ప్రారంభంలో చిన్నగా పెట్ ఫుడ్, ఫీడింగ్ బౌల్స్, బొమ్మలు, లీష్, గ్రూమింగ్ వస్తువులు అమ్మాలి. షాపు అద్దెకు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇంటి నుంచే ఈ వ్యాపారం మొదలుపెట్టవచ్చు. ముఖ్యంగా Instagram, WhatsApp, Amazon, Flipkart వంటి ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా అమ్మకాలు జరపడానికి మంచి అవకాశం ఉంది.
ముందుగా ఏ వస్తువులు కావాలో తెలుసుకోండి
ఈ బిజినెస్ మొదలుపెట్టే ముందు మీరు కాస్త గ్రౌండ్ వర్క్ చేయాలి. మీ ఏరియాలో ఎలాంటి పెంపుడు జంతువులు అధికంగా ఉన్నాయి? ఎలాంటి వస్తువులకు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉందో తెలుసుకోవాలి. ఆ తర్వాత హోల్సేల్ డీలర్ల నుంచి తక్కువ ధరకు వస్తువులు కొని వాటిని ఆన్ లైన్లో అమ్మడం మొదలుపెట్టాలి. వ్యాపారం పెరిగేకొద్దీ, ఫేమస్ పెట్ ఫుడ్ బ్రాండ్లు, ట్రీట్స్, మెడికల్ కిట్స్, పెంపుడు జంతువుల సంరక్షణ వస్తువులను కూడా అమ్మకాన్ని విస్తరించవచ్చు. అదనంగా, పెట్ గ్రూమింగ్, హోమ్ డెలివరీ సేవలను కూడా అందిస్తే ఆదాయం మరింత పెరుగుతుంది.
ఎంత లాభం వస్తుంది?
ఈ వ్యాపారంలో లాభాలు అధికంగానే ఉంటాయి. 20 శాతం నుంచి 50 శాతం వరకు లాభాలు ఉంటాయి. ఒక్కసారి కస్టమర్లు అలవాటైతే, నెలకు రూ.50 వేల నుంచి రూ.1 లక్ష వరకు సంపాదించే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. అయితే, మొదట్లో కస్టమర్లను ఆకర్షించడం కొంచెం కష్టంగా ఉండొచ్చు. నాణ్యమైన వస్తువులు అమ్మకపోతే, కస్టమర్లు వేరే బ్రాండ్లకు మారిపోయే ప్రమాదం ఉంది.