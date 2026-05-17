- Home
- Entertainment
- Ileana Mother: తల్లీ కూతుళ్లే డిసైడ్ అయ్యారు, ఇలియానా వల్గర్ గా కనిపించిన మూవీ.. నాకేం సంబంధం లేదు
Ileana Mother: తల్లీ కూతుళ్లే డిసైడ్ అయ్యారు, ఇలియానా వల్గర్ గా కనిపించిన మూవీ.. నాకేం సంబంధం లేదు
ఇలియానా ఓ మూవీలో వల్గర్ గా కనిపించింది అనే విమర్శలు వచ్చాయి. ఇలియానా అలా కనిపించడం వెనుక తనకు ఏ మాత్రం సంబంధం లేదు అని దర్శకుడు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఇలియానా
సౌత్ లో యువతని విపరీతంగా ఆకర్షించిన హీరోయిన్లలో ఇలియానా ఒకరు. పోకిరి చిత్రంతో ఇలియానా ఓవర్ నైట్ స్టార్ గా మారిపోయింది. దేవదాసు, పోకిరి చిత్రాల్లో దర్శకులు ఆమెని గ్లామరస్ బ్యూటీగా చూపించారు. దీనితో ఇలియానా యువతకు ఫేవరెట్ హీరోయిన్ గా మారిపోయింది. సినిమా సినిమాకి ఆమె గ్లామర్ డోస్ పెరుగుతూ వచ్చింది.
ఇలియానా ఆట మూవీ
ఆట అనే మూవీలో ఇలియానా గ్లామర్ హద్దులన్నీ చెరిపివేసింది. సిద్దార్థ్ హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రాన్ని దర్శకుడు వీఎన్ ఆదిత్య తెరెకెక్కించారు. ఎమ్మెస్ రాజు ఈ చిత్రానికి నిర్మాత. ఈ మూవీలో ఇలియానా గ్లామర్ షోపై విమర్శలు కూడా వచ్చాయి. ఇలియానా వల్గర్ గా కనిపించింది అని చాలా మంది కామెంట్స్ చేశారు. కేవలం ఇలియానా గ్లామర్ షో వల్లే ఆట సినిమా హిట్ అయింది అని, కంటెంట్ ఏమీ లేదని అప్పట్లో కామెంట్స్ వినిపించాయి.
తల్లీ కూతుళ్లే డిసైడ్ అయ్యారు
అయితే ఇలియానా ఇంత గ్లామరస్ గా కనిపించడం వెనుక తన పాత్ర ఏమీ లేదని, తనకు సంబంధం లేదని వీఎన్ ఆదిత్యసంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ మూవీలో తాను మోస్ట్ గ్లామరస్ గా కనిపించాలి అని ఇలియాననే కోరుకుంది. ఆ చిత్రానికి ఇలియానా తల్లి సమీరానే డిజైనర్ గా వర్క్ చేశారు. వాళ్లిద్దరూ మాట్లాడుకుని డిసైడ్ అయ్యారు. ఇలియానా గ్లామరస్ కాస్ట్యూమ్స్ మొత్తం వాళ్ళ అమ్మే సెలెక్ట్ చేసింది అని వీఎన్ ఆదిత్య తెలిపారు.
ఎమ్మెస్ రాజు ఒప్పుకున్నారు
ఇలియానా గ్లామరస్ గా ఉండాలని నిర్మాత ఎమ్మెస్ రాజు కూడా కోరుకున్నారు. ఇలియానా గ్లామర్ డోస్ పెంచిన సాంగ్స్ షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు తాను అక్కడ లేనని వీఎన్ ఆదిత్య అన్నారు.
బాలీవుడ్ పైనే ఇలియానా మనసు
ఆట మూవీ ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఎక్కువగా గ్లామర్ షో ఉండదు. ఇలియానా ఒకే కాస్ట్యూమ్ లో అంటుంది. దీనితో మీ నా దగ్గరకు వచ్చి ఏంటంటే నా కెరీర్ ని చెడగొడుతున్నారు అని సరదాగా అడిగిందట. ఇలియానాకి సౌత్ సినిమా ఎప్పుడూ ప్రయారిటీ కాదు అని.. ఆమె టార్గెట్ మొత్తం బాలీవుడ్ వైపే ఉండింది అని ఆదిత్య అన్నారు.