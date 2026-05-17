వెంకటేష్ హీరోయిన్ ఆస్తి.. ఆమె భర్త ఆస్తికంటే ఎక్కువా..? ఎవరి ఆస్తి ఎంత?
సినిమా రెమ్యునరేషన్ల నుంచి లగ్జరీ ఇళ్ల వరకు, కత్రినా కైఫ్ సక్సెస్ఫుల్ బ్యూటీ బ్రాండ్ వరకు... బాలీవుడ్ పవర్ కపుల్ విక్కీ కౌశల్, కత్రినా కైఫ్ కలిసి ఎంత ఆస్తి సంపాదించారంటే?
స్టార్ కపుల్లో ఎవరి ఆస్తి ఎక్కువ?
'ఛావా' సినిమా సక్సెస్ తర్వాత విక్కీ కౌశల్ కెరీర్ దూసుకెళ్తున్నా, ఆస్తి విషయంలో కత్రినానే చాలా ముందుంది. రిపోర్టుల ప్రకారం, కత్రినా ఆస్తి దాదాపు రూ. 224 కోట్లు కాగా, విక్కీ ఆస్తి సుమారు రూ. 41 కోట్లు. ఈ మధ్య తక్కువ సినిమాలు చేస్తున్నా, కత్రినా ఇప్పటికీ బాలీవుడ్లో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటీమణులలో ఒకరు. '
టైగర్ 3' కోసం ఆమె రూ. 15 నుంచి 21 కోట్లు, 'మెర్రీ క్రిస్మస్' కోసం దాదాపు రూ. 15 కోట్లు తీసుకున్నట్లు సమాచారం. మరోవైపు, విక్కీ వరుస విజయాలతో తన స్థానాన్ని పదిలపరుచుకుంటున్నాడు. 'ఛావా' ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 800 కోట్లు దాటడంతో, ఆ సినిమాకు విక్కీ రూ. 10 కోట్లు సంపాదించినట్లు తెలిసింది. 'బ్యాడ్ న్యూజ్', 'సామ్ బహదూర్', 'డంకీ' సినిమాల్లోని పాత్రలతో ఆయన సంపాదన కూడా పెరుగుతోంది.
వ్యాపారంలో రాణిస్తోన్న కత్రీనా..
టాలీవుడ్ లో వెంకటేష్ జోడీగా మల్లీశ్వరి సినిమాతో ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది కత్రీనా కైఫ్. ఆతరువాత బాలీవుడ్ చేరిన ఆమె.. సౌత్ వైపు తిరిగి చూడలేదు. బాలీవుడ్ లో స్టార్ హీరోయిన్ గా మారింది. ఇక ఇక్కడే భారీగా ఆస్తులు కూడా కూడబెట్టింది. కత్రినా భారీ ఆస్తికి ఆమె బ్యూటీ బ్రాండ్ 'కే బ్యూటీ' ఒక ప్రధాన కారణం. నైకా (Nykaa) భాగస్వామ్యంతో ఈ బ్రాండ్ను ప్రారంభించిన కత్రినా, అతి తక్కువ కాలంలోనే దీన్ని ఇండియాలో వేగంగా ఎదుగుతున్న సెలబ్రిటీ బ్యూటీ బ్రాండ్గా నిలబెట్టింది.
మూడేళ్లలోనే 100 కోట్లు
కేవలం మూడేళ్లలోనే, ఈ కంపెనీ వార్షిక GMV (గ్రాస్ మర్చండైజ్ వ్యాల్యూ) రూ. 100 కోట్లు దాటింది. 2025 మధ్య నాటికి, బ్రాండ్ ఆదాయం దాదాపు రూ. 240 కోట్లకు చేరుకుంది. ఇది సినిమాలతో సంబంధం లేకుండా కత్రినా సంపదకు పెద్ద అండగా నిలిచింది. విక్కీ సంపాదన ఇంకా ఎక్కువగా సినిమాలపైనే ఆధారపడి ఉండగా, కత్రినా వ్యాపారవేత్తగానూ విజయవంతంగా రాణిస్తోంది.
లక్షల్లో అద్దె చెల్లిస్తున్న స్టార్ కపుల్..
ఈ జంట జీవనశైలి వారి స్టార్ స్టేటస్కు తగ్గట్టుగానే ఉంటుంది. రాజస్థాన్లోని సిక్స్ సెన్సెస్ ఫోర్ట్ బర్వారాలో అంగరంగ వైభవంగా పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత, విక్కీ-కత్రినా ముంబైలోని జుహులో సముద్రానికి ఎదురుగా ఉన్న ఒక విలాసవంతమైన అపార్ట్మెంట్లోకి మారారు. ఈ 4BHK ఇంటికి నెలకు రూ. 8-9 లక్షల అద్దె చెల్లిస్తున్నారని, దీని కోసం భారీ మొత్తంలో సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ కూడా ఇచ్చారని సమాచారం.
ముంబై, లండన్లలో ఆస్తులు
కత్రినాకు ముంబై, లండన్లలోనూ విలువైన ఆస్తులు ఉన్నాయి. బాంద్రా, లోఖండ్వాలాలలో ఇళ్లు, యూకే రాజధానిలో ఒక బంగ్లా ఉన్నాయి. పెళ్లికి ముందు విక్కీ తన కుటుంబంతో అంధేరీ వెస్ట్లో నివసించేవాడు. వారి లగ్జరీ కార్ల కలెక్షన్ కూడా చాలా పెద్దది. ఈ జంట దగ్గర రెండు ప్రీమియం రేంజ్ రోవర్ కార్లు (ఆటోబయోగ్రఫీ LWB, వోగ్ ఎడిషన్లు) ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వీటితో పాటు మెర్సిడెస్, ఆడి, బీఎండబ్ల్యూ వంటి ఖరీదైన కార్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇంత భారీ ఆస్తి, స్టార్డమ్ ఉన్నప్పటికీ, విక్కీ-కత్రినా తమ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ప్రైవేట్గా, సింపుల్గా ఉంచుకుంటూ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నారు.